Минобороны РФ утверждает, что отразило атаку на гражданские суда

Министерство обороны России обвинило Украину в попытке атаковать российские гражданские транспортные суда в Чёрном море. Как заявил представитель Минобороны, корабли российского Черноморского флота отразили попытку атаки на суда, следовавшие к проливу Босфор. Утверждается, что в ней участвовали три безэкипажных катера, которые были уничтожены.

При этом утром во вторник Минобороны представляло этот инцидент иначе. Российское военное ведомство обвинило Украину в атаке не гражданские суда, а на патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» российского Черноморского флота.

По сообщению Минобороны России, инцидент произошел в юго-западной части Черного моря в 340 километрах юго-западнее аннексированного Россией Севастополя, когда российские корабли «выполняли задачи по контролю судоходства», что, в частности, может означать их участие в блокаде украинских черноморских портов после выхода России из так называемой зерновой сделки.

В сообщении российского оборонного ведомства утверждается, что в атаке участвовали три украинских беспилотных катера, которые были уничтожены огнём из штатного вооружения российских кораблей.

Идёт ли речь об одном и том же инциденте, и если да – почему версия Минобороны поменялась, неясно. 25 июля российские военные уже сообщали об атаке на патрульный корабль «Сергей Котов» с помощью морских дронов. По сообщению российской стороны, ранее в мае был атаковано судно связи «Иван Хурс» в Чёрном море, в начале июня — разведывательный корабль «Приазовье». Об попытках атак же на российские гражданские суда ранее не сообщалось.

В ВСУ предполагаемое нападение не комментировали. Украинские беспилотные катера несколько раз атаковали российскую военную базу в Севастополе в аннексированном Крыму.