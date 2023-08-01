Минобороны РФ утверждает, что отразило атаку на гражданские суда

Министерство обороны России обвинило Украину в попытке атаковать российские гражданские транспортные суда в Чёрном море. Как заявил представитель Минобороны, корабли российского Черноморского флота отразили попытку атаки на суда, следовавшие к проливу Босфор. Утверждается, что в ней участвовали три безэкипажных катера, которые были уничтожены.
При этом утром во вторник Минобороны представляло этот инцидент иначе. Российское военное ведомство обвинило Украину в атаке не гражданские суда, а на патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» российского Черноморского флота.
По сообщению Минобороны России, инцидент произошел в юго-западной части Черного моря в 340 километрах юго-западнее аннексированного Россией Севастополя, когда российские корабли «выполняли задачи по контролю судоходства», что, в частности, может означать их участие в блокаде украинских черноморских портов после выхода России из так называемой зерновой сделки.
В сообщении российского оборонного ведомства утверждается, что в атаке участвовали три украинских беспилотных катера, которые были уничтожены огнём из штатного вооружения российских кораблей.
Идёт ли речь об одном и том же инциденте, и если да – почему версия Минобороны поменялась, неясно. 25 июля российские военные уже сообщали об атаке на патрульный корабль «Сергей Котов» с помощью морских дронов. По сообщению российской стороны, ранее в мае был атаковано судно связи «Иван Хурс» в Чёрном море, в начале июня — разведывательный корабль «Приазовье». Об попытках атак же на российские гражданские суда ранее не сообщалось.
В ВСУ предполагаемое нападение не комментировали. Украинские беспилотные катера несколько раз атаковали российскую военную базу в Севастополе в аннексированном Крыму.
- Российская сторона сообщила о попытке атаки на суда на фоне выхода России из так называемой зерновой сделки и угроз судам, в том числе гражданским, следующим в украинские порты. Россия предупредила о том, что все суда, направляющиеся в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Украина ответила аналогичным предупреждением в адрес судов, направляющихся в российские порты.
- Три грузовых судна, принадлежащих греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям прибыли в воскресенье к одному из украинских зерновых терминалов в дельте Дуная, сообщает журнал Forbes.
- Это первый заход иностранных судов в украинские порты после отказа России от продления так называемой зерновой сделки, в рамках которой украинское зерно отправлялось из украинских черноморских портов потребителям по всему миру.