Минобороны России объявило о слаживающих учениях в Беларуси

Минобороны России объявило о батальонных тактических учениях в Беларуси. 18 декабря в Минске Александр Лукашенко встретится с Владимиром Путиным, это первый визит российского президента в страну с начала военного вторжения в Украину.

Сроки учений Минобороны не уточнило. После их завершения – "на завершающем этапе слаживания" – командование даст "окончательную характеристику боеспособности и боеготовности подразделений", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ведомство.

Первые группы российских солдат прибыли в Беларусь ещё в октябре. Перед этим Минобороны республики сообщало, что в страну для "участия в совместной группировке войск" прибудут до девяти тысяч российских военных, более сотни танков, бронированных машин и миномётов, а также авиация.

За несколько дней до этого Лукашенко в очередной раз обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь (Украина эти обвинения отвергла) и обосновал необходимость группировки "обострением на западных границах Союзного государства".

В начале декабря Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу сказал, что российские и белорусские военные проходят подготовку "как единая группировка, единая армия". 13 декабря в Беларуси по приказу Лукашенко началась внезапная проверка боеготовности вооружённых сил страны.

Сегодня же в Беларусь к Лукашенко прилетит Путин – впервые после своего вторжения в Украину. По словам Лукашенко, на встрече они планируют обсудить "вопросы стратегии – прежде всего в сфере экономики", но будут говорить и "о военно-политической ситуации" вокруг Беларуси и России.