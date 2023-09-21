Минобороны России признало атаку беспилотников на Крым

Министерство обороны России отчиталось об уничтожении средствами ПВО 19 беспилотников над акваторией Чёрного моря и территорией аннексированного Крыма. Ещё по одному дрону сбили в Курской, Белгородской и Орловской областях.

В ночь на 21 сентября во многих районах Крыма, в частности на севере, западе и в центре полуострова были зафиксированы пролетающие беспилотники. Местный телеграм-канал «ЧП/Севастополь» писал, что взрывы слышали жители Новофёдоровки, Сак, Евпатории, Джанкоя и Балаклавы. О последствиях атаки на аннексированный Крым не сообщалось.

Независимого подтверждения этой информации и украинской реакции на него пока нет. Вооруженные силы Украины неоднократно наносили удары дронами и ракетами по целям в аннексированном Крыму, в том числе в Севастополе и возле Евпатории.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о двух сбитых дронах, которые, по его словам, пытались атаковать объекты топливной инфраструктуры. По данным телеграм-канала Shot, оба беспилотника упали на территории нефтебазы «Дружба», один из них взорвался. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет.