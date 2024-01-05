Минобороны России сообщило о 36 сбитых дронах над Крымом

Минобороны России сообщило, что в пятницу российские военные уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников над территорией аннексированного Крыма.
Еще один беспилотник был сбит над территорией Краснодарского края. О повреждениях или пострадавших ведомство не сообщило.
В дежурной диспетчерской службе Новороссийска рассказали РИА «Новости», что жители города сообщили о взрыве, при этом информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
- Днем 4 января в аннексированном Крыму, по сообщениям местных жителей и телеграм-каналов, произошли несколько взрывов в разных районах. Российские власти заявили о том, что работала система ПВО.
- Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, что «военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей». По данным Развожаева, «осколок» попал в жилой дом, пострадал один человек. Также он написал о других «осколках от воздушных целей», которые упали в ряде районов города.
- Минобороны России заявило, что над Крымским полуостровом были сбиты 10 ракет, запущенных украинскими военными.