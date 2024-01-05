Минобороны России сообщило о 36 сбитых дронах над Крымом

Минобороны России сообщило, что в пятницу российские военные уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников над территорией аннексированного Крыма.

Еще один беспилотник был сбит над территорией Краснодарского края. О повреждениях или пострадавших ведомство не сообщило.

В дежурной диспетчерской службе Новороссийска рассказали РИА «Новости», что жители города сообщили о взрыве, при этом информация о разрушениях и пострадавших не поступала.