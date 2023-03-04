Минобороны России сообщило о визите Шойгу в зону боевых действий

Владимир Путин в пятницу проведёт оперативное совещание с членами Совета безопасности. Это подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. На совещании, как ожидается, будут обсуждаться события 2 марта в Брянской области. Там в течение нескольких часов два села оказались под контролем вооружённых отрядов, перешедших украинско-российскую границу. Путин назвал случившееся терактом.

Как сказал Песков, случившееся «будет разбираться» и «будут приняты меры по недопущению такого впредь».

Российские власти утверждают, что атаку на Брянскую область осуществили две украинские диверсионно-разведывательные группы. Ответственность за рейд в сёла Любечане и Сушаны, однако, взял на себя так называемый Русский добровольческий корпус. Это вооружённое формирование из российских эмигрантов ультраправых взглядов, воюющее на стороне Украины.

При этом представители украинских властей отрицают, что Киев имеет какое-то отношение к случившемуся в Брянской области, называя его внутренней борьбой в России.

«Партизаны, которые атакуют населённые пункты – всё это прямые следствия контроля в России, и все это последствия войны. Украина к внутренним конфликтам в РФ не имеет отношения», – написал в твиттере советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Российское ФСБ в пятницу опубликовало видео, на котором, как утверждается, запечатлены два легковых автомобиля, по которым открывали огонь предполагаемые диверсанты. На видео - изрешечённые пулями «Жигули», а также автомобиль «Нива», за рулём видны тела двух убитых. Также на видео показаны мины, как утверждается, оставленные диверсантами. Накануне сообщалось, что на одной из мин подорвался автомобиль Росгвардии, четыре бойца пострадали.

Видео смонтировано, определить, в каком месте сняты кадры, невозможно. Телеграм-канал «Можем объяснить» обратил внимание, что на видеозаписи автомобиль стоит в одном месте, а на фотографиях, которые демонстрируются в том же видео — в другом.

По официальным данным российских властей, в ходе нападения были убиты двое мирных жителей (они были за рулём автомобилей) и ранен мальчик. В Кремле его уже обещали наградить. Бойцы РДК на записанном в селе Любечане видео заявили, что не воюют с мирными жителями.

Также телеграм-каналы «База» и «Астра» утверждают, что ранения получили двое пограничников. Официально это не подтверждено.

Нет точной информации о том, имело ли вообще место боестолкновение между российскими сотрудниками силовых органов и Русским добровольческим корпусом. Судя по сообщениям РДК, его бойцы покинули сёла раньше, чем российские военные попытались их отбить. Как следует из хронологии событий, опубликованной «Базой», первые сигналы о вооружённых людях в сёлах начали поступать от их жителей около 8 часов утра в четверг, однако так называемый сигнал «Эдельвейс»о теракте был объявлен местным ФСБ введён только около полудня - тогда же появились первые сообщения в СМИ и телеграм-каналах.

ФСБ накануне вечером сообщила, что диверсантов "выдавили" на территорию Украины и нанесли по ним "массированный артиллерийский удар".

По всей видимости, ни на линии границы, ни в сёлах не было ни пограничников, ни полиции. При этом ровно месяц назад секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, посетив Брянскую область, заявлял: «Опыт Брянской области, без преувеличения, можно назвать передовым. В сверхсжатые сроки укрепили границу – мышь не проскочит».