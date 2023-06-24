Минобороны Украины заявляет о начале наступления под Бахмутом

Украинские военные в субботу начали наступление в Донецкой области сразу на нескольких направлениях. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, идет наступление в направлении Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки, Курдюмовки. Речь идет о Бахмутском направлении, где - после взятия самого города российскими войсками в мае - украинские военные имели инициативу.

«По всем направлениям есть продвижение вперед», - пишет Маляр. Какие-либо детали не приводятся. Российское Минобороны не комментировало сообщение. В условиях активных боевых действий проверить утверждения сторон не представляется возможным.

Бои, по словам Маляр, идут также на южном направлении, где украинские войска также ведут наступление.

Связано ли начало наступления под Бахмутом с тем, что в России произошла попытка вооруженного мятежа наемников ЧВК «Вагнер», в сообщении замминистра обороны Украины не говорится. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении, однако, обратился к россиянам на русском языке, имея в виду выступление «Вагнера».



«Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает там что-то… Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Все зло, все потери, вся ненависть – он это сам распространяет. И чем дольше еще он сможет перебегать между своими бункерами – тем больше потеряете вы все… все, кто связан с Россией», - сказал, в частности, Зеленский, имея в виду Владимира Путина. «Чем дольше будет этот человек в Кремле – тем больше будет катастроф», сказал он, отметив также, что «сегодня весь мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют».