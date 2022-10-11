Минобороны РФ вербует на войну заключенных из «красных» колоний

Министерство обороны России вслед за частной военной компании «Вагнер» начало вербовку заключенных для участия в боевых действиях в Украине, сообщает издание «Важные истории».

По данным СМИ, в сентябре представители ведомства посетили две так называемые «красные» колонии, в которых отбывают наказание преимущественно бывшие сотрудники силовых структур - ИК №3 в Рязанской области и ИК №4 в Ставропольском крае. По словам родственников заключенных, которых пытались завербовать на войну, Минобороны предлагает им присоединиться к батальону «Шторм», воюющему на востоке Украины.

В ставропольской колонии тех, кто согласился, вывезли за пределы ИК в ночь на 11 октября. Об их количестве не сообщается. В рязанской же колонии, по данным «Важных историй», Минобороны удалось завербовать порядка 60 человек, которые одновременно с подписанием контрактов на полгода написали прошение о помиловании и дали подписку о неразглашении.

О вербовке заключенных из так называемой «красной» колонии № 11 в Нижегородской области сообщил также правозащитный проект «Гулагу.нет». По его источникам, представители Минобороны также предлагают присоединиться к батальону «Шторм» взамен на помилование и ежемесячные выплаты.

Весной, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, российская частная военная компания «Вагнер», одним из создателей и спонсоров которой является приближенный к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, начала вербовать в свои ряды российских заключенных и отправлять их на войну. Осужденные, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. В сентябре издание «Важное истории» сообщало, что таким образом ЧВК завербовала почти шесть тысяч заключенных.

Накануне в сети появилось видео, на котором Евгений Пригожин беседует с заключенными, уже вернувшимися из Украины. Все четверо собеседников бизнесмена, как видно на записи, потеряли на войне конечности. Двое из них говорят, что после протезирования собираются вернуться в «ЧВК Вагнера». На это Пригожин отвечает, что из компании «можно уехать только на пенсию по старости, либо в цинковом гробу».