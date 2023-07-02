Минобороны РФ, возможно, расторгло контракт с «Конкордом» Пригожина

Министерство обороны России расторгло контракт на поставки питания с холдингом «Конкорд», принадлежащим Евгению Пригожину, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». По данным его источника, сотрудников холдинга сейчас увольняют без выходного пособия. В оборонном ведомстве информацию никак не комментировали.

«Конкорд» - часть бизнес-империи Евгения Пригожина. В холдинг входят десятки юридических лиц. Он занимался поставками питания в школы, объекты социальной инфраструктуры, и в том числе в российские военные части и госпитали. По данным «Осторожно, новости», АО «Военторг» после окончания вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» расторгло контракт с «Конкордом». Ожидалось, что холдинг сможет перейти к новому владельцу, однако в субботу сотрудникам сообщили, что их уволят. Руководство потребовало, чтобы сотрудники уничтожили документацию компании.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Конкорд» за год заработал на госконтрактах на поставки питания в армию 86 миллиардов рублей.

После вооруженного бунта ЧВК «Вагнер» 23-24 июня компании, связанные с основателем ЧВК Евгением Пригожиным, начали массово закрываться. 30 июня было объявлено о роспуске медиахолдинга «Патриот», принадлежавшего Пригожину. В него входили РИА ФАН, издания «Невские новости», «Экономика сегодня», «Политика сегодня» и другие.

Сам Евгений Пригожин закрытие своих активов не комментировал. Предположительно, он находится в Беларуси. Дальнейшая судьба ЧВК «Вагнер» неизвестна.