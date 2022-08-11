Минск опроверг сообщения о взрывах на военном аэродроме под Гомелем

Министерство обороны Беларуси утверждает, что взрывы и вспышки на аэродроме "Зябровка", о которых ночью сообщали СМИ, связаны с возгоранием техники после проведённой замены двигателя. Пострадавших нет, говорится в заявлении ведомства в телеграме.

Накануне белорусские телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев сообщали, что около 22 часов по местному времени (совпадает с московским) в Добрушском районе Гомельской области была видна яркая вспышка и слышен взрыв. После чего в небе появился светящийся шлейф, который быстро развеялся. Всего было пять таких взрывов, которые были слышны даже в Гомеле, сообщили очевидцы.



По данным украинских властей, аэродром "Зябровка" передан под контроль российских военных. На территории аэродрома находится дивизион ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400, говорил в начале июля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

С 9 по 25 августа Россия и Беларусь проводят учения войск ПВО и ВВС с боевыми стрельбами. Первый этап, с 9 по 11 августа, проходит на территории Беларуси, второй, с 22 по 25 августа – на полигоне "Ашулук" в Астраханской области РФ.

Беларусь не является прямым участником войны в Украине, но оказывает вторгшейся в эту страну России логистическую поддержку. В частности, часть российских войск вошли на территорию Украины через границу Беларуси. В мае в Беларуси началась проверка войск "на случай войны", а в июне Минобороны страны анонсировало "мобилизационные учения" у границ с Украиной.

Александр Лукашенко утверждает, что Беларусь не стремится воевать в Украине, но будет сражаться в случае нападения. В начале июля он заявил, что Минск "по-прежнему пытаются втянуть в войну в Украине", и что НАТО и Евросоюз "заинтересованы в новых провокациях" против России и Беларуси.