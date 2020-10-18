Тысячи против Лукашенко. 11-я неделя протестов в Беларуси

Несмотря на угрозу открыть огонь по протестующим, тысячи людей 18 октября вновь вышли на улицы с требованием провести честные выборы.

"Посмотрите в окно. Перестаньте смотреть телевизор", – скандировали участники демонстрации. Этот новый лозунг появился после того, как государственные телеканалы назвали протестное движение группой маргиналов, не выражающих мнение большинства.



В Минске, где на акцию под названием "Партизанский марш" вышли несколько десятков тысяч человек, сотрудники правоохранительных органов и люди в штатском задерживали протестующих, выхватывая людей из колонны, которая шла по центру города. Милиция применяла резиновые пули, а также, по свидетельствам очевидцев, светошумовые гранаты.



Правозащитные организации сообщают о более 90 задержанных.