«Голос» признали «иноагентом» из-за перевода «около 200 рублей» от гражданки Армении с мужским именем

Минюст России объяснил признание "иностранным агентом" движения наблюдателей "Голос" тем, что оно получило два перевода в размере "около 200 рублей" от некой гражданки Армении. Об этом говорится в документах, которые ведомство предоставило в суд по оспариванию "иноагентсткого" статуса "Голоса". Их опубликовал в фейсбуке сопредседатель движения Григорий Мельконьянц, пишет Настоящее время.

Как говорится в справке для суда, летом в ведомство поступила информация от Росфинмониторинга о том, что "в адрес Фонда содействия правового просвещения населения "Лига избирателей" в апреле 2021 года были переведены денежные средства двумя операциями в размере около 200 рублей от движения в защиту прав избирателей "Голос", которое, в свою очередь, в этот же период получило денежные средства от Манукян Норайр Львовны — гражданки Республики Армения".

"Каким образом движение "Голос", не имея банковского счета, сначала якобы получило от гражданки Манукян, а потом перевело в фонд "Лига избирателей" 200 рублей? Чем это подтверждается?" – недоумевает Мельконянц.

По его словам, вопросы вызвала и личность Манукян, к примеру то, почему Минюст считает ее женщиной. "Норайр – это исключительно мужское имя", – отметил автор поста. Он добавил, что истцы ходатайствовали о привлечении Манукян в качестве свидетеля, чтобы можно было установить, что это реальный человек, но суд посчитал это ненужным для рассмотрения дела.

В итоге суд отказал "Голосу" в удовлетворении иска.

Движение "Голос" было признано "иноагентом" в середине августа – за месяц до выборов в Госдуму – и стало первым в реестре "незарегистрированных общественных объединений" – "иностранных агентов", отмечает "Медиазона".

Фонд содействия правовому просвещению "Лига избирателей" в прошлом году внесли в реестр НКО – "иностранных агентов" из-за пожертвования в 225 рублей от гражданки Молдовы.