Минюст РФ объявил иноагентом Бориса Гребенщикова

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом рок-музыканта Бориса Гребенщикова.
Кроме него реестр «иноагентов» пополнили журналисты Андрей Караулов и Алексей Горпиниченко, зампредседателя московского отделения партии «Яблоко» Андрей Морев, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов и бывший главный раввин Москвы Филипп (Пинхас) Гольдшмидт.
Организациями-»иноагентами» признаны образовательная организация «Англо-американская школа Москвы», сетевое издание Sota.vision и петербургское независимое СМИ «Бумага».
- Законодательство об «иноагентах» в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации «иностранными агентами», если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- Впоследствии появилась возможность признавать «иноагентами» СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но «находится под иностранным влиянием». Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.