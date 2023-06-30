Минюст РФ объявил иноагентом Бориса Гребенщикова

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом рок-музыканта Бориса Гребенщикова.

Кроме него реестр «иноагентов» пополнили журналисты Андрей Караулов и Алексей Горпиниченко, зампредседателя московского отделения партии «Яблоко» Андрей Морев, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов и бывший главный раввин Москвы Филипп (Пинхас) Гольдшмидт.

Организациями-»иноагентами» признаны образовательная организация «Англо-американская школа Москвы», сетевое издание Sota.vision и петербургское независимое СМИ «Бумага».