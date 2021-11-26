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Реестр «иноагентов» пополнили главред Sota.vision и «Нобелевский призыв»
Минюст России объявил «СМИ-иностранным агентом» организацию «Нобелевский призыв».
Общество с ограниченной ответственностью «Нобелевский призыв» создали девять человек, которых ранее лично объявили «СМИ-иноагентами». Среди создателей организации – основатель Центра защиты прав СМИ (признан российскими властями «иноагентом») Галина Арапова и журналисты, сотрудничающие с Радио Свобода и его проектами.
Согласно российскому законодательству, физические лица, объявленные «иноагентами» должны зарегистрировать юридическое лицо. Журналистов из «Нобелевского призыва» признали «СМИ-иноагентами» в октябре.
Также сообщается о включении в реестр СМИ-иноагентов главного редактора сетевого издания Sota.vision, активиста различных правозащитных движений Олега Еланчика.
Sota.vision - информационно-аналитическое интернет-издание. Его
материалы распространяются через Telegram, YouTube и другие социальные сети. Журналисты издания неоднократно задерживались в ходе протестных акций. «Мы рассказываем о России. О противостоянии человека и государства. О политических, экологических и социальных протестах», - пишет о себе редакция Sota.vision.
Сейчас в списке «СМИ-иноагентов» российского Минюста 99 изданий и журналистов.
- Закон об иностранных агентах принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать «иноагентом» любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Как отмечают правозащитники, критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать независимые СМИ, организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения и экологии.
- За девять лет существования закона его несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц.
Другие новости дня
Путин, Алиев и Пашинян приняли трехстороннее заявление по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что по итогам трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении было подписано совместное заявление.
По завершении совместной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном Путин отметил, что она была «в высшей степени полезной и своевременной».
«Мы, как уже было сказано, подписали заявление по результатам нашей совместной сегодня работы, общественность и СМИ могут с этим заявлением ознакомиться. В нем более подробно изложено все то, чем мы занимались и о чем мы договорились», - сказал Путин.
Завершая свою речь, Путин подарил лидерам Азербайджана и Армении оливковые ветви, сообщает «Интерфакс».
«Слева от меня вы видите наш подарок и армянским друзьям, и азербайджанским друзьям – оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие. Я очень рассчитываю на то, что сегодняшние договоренности будут исполняться и создадут условия для следующих шагов в деле нормализации отношений на Южном Кавказе в целом», - сказал Путин.
Золотая оливковая ветвь, которую Путин подарил руководителям Азербайджана и Армении, выполнена в двух экземплярах на заказ. На массивном деревянном основании с подписью «Сочи 26 ноября 2021 года» закреплена позолоченная ветвь оливы. Она символизирует мир, победу, радость, изобилие, чистоту, целомудрие и бессмертие.
«Это благословенное дерево в античной, иудейской, христианской и исламской традициях», - пояснили в протоколе российского президента.
Предъявлены первые обвинения по делу об аварии на шахте в Кузбассе
Следствие предъявило первые обвинения пяти подозреваемым по уголовному делу об аварии на шахте «Листвяжная», которая произошла 25 ноября в Кузбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.
Директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасименко предъявлено обвинение по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Инспекторам Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину вменяют халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи намерены добиться ареста всех обвиняемых.
По версии следствия, из-за нарушений требований промышленной безопасности, которые были допущены директором шахты и его подчиненными, произошло задымление в вентиляционном штреке. Это привело к гибели рабочих, находившихся на выработке. Инспекторы Ростехнадзора составили акты о проверке штрека, однако не проводили ее, предполагают следователи.
Ранее шахте «Листвяжная» нашли живым одного из тех, кто ранее считался погибшим. Речь идет об одном из шести спасателей - Александре Заковряшине - пропавшем во время операции по поиску шахтеров, оставшихся в аварийной шахте.
- Жертвами аварии на шахте «Листвяжная» стали 51 человек. Никому из пропавших без вести шахтеров спасти не удалось. По словам командира кемеровского горноспасательного отряда Юрий Ше, «в той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным». На данный момент спасатели смогли достать на поверхность тела шести погибших.
- На «Листвяжной» в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Причиной, по данным источника ТАСС, стало возгорание угольной пыли, после чего дым распространился по всей шахте.
- В 2021 году проверка регионального управления Ростехнадзора выявила почти 140 нарушений в организации работы шахты «Листвяжная». Нарушения были выявлены в системах вентиляции и раннего реагирования на пожары.
В Киргизии за два дня до выборов объявлено о готовящемся госперевороте
Комитет национальной безопасности Киргизии объявил в пятницу об аресте 15 подозреваемых в попытке госпереворота. Заявление было сделано за два дня до всеобщих выборов 28 ноября – уже четвертых в стране за чуть более чем год.
По информации комитета, в заговоре участвовали ряд депутатов киргизского парламента, Жогорку Кенеша, и некоторые бывшие высокопоставленные чиновники. Однако имена подозреваемых спецслужба не разглашает.
Одновременно сообщается, что офис генпрокурора Киргизии создал межведомственную группу по расследованию уголовного дела.
За последние два десятилетия массовые уличные выступления в Киргизии трижды приводили к смене руководства страны. К примеру, так было после голосования в прошлом году, когда на волне протестов к власти пришел Садыр Жапаров, занимающий сейчас должность президента.
После парламентских выборов 2020 года Жапаров организовал проведение президентских выборов, а также референдум по изменениям в Конституцию, усиливающих полномочия президента.
Официальный представитель Комитета госбезопасности Кумушбек Шабданов заявил, что подозреваемые сейчас в заговоре собрали около тысячи человек и готовились к послевыборным беспорядкам. Разведка также утверждает, что в ходе обысков были обнаружены оружие, боеприпасы и наркотики, а также документальные доказательства подготовки к перевороту.
Киргизская служба Радио Свобода выяснила, что один из тех, кого задержали 26 ноября, это кандидат в депутаты от Партии зеленых Бекназар Купешов. Еще один попавший под следствие, по информации местных медиа, Нурбек Калекеев не так давно критиковал в соцсетях правительство в связи с энергетическим кризисом в стране.
В августе этого года МВД Киргизии сообщало о прослушивании телефонных разговоров десятков политиков и их родственников, гражданских активистов и правозащитников – в рамках расследования беспорядков в октябре 2020 года. Несколько человек были арестованы и обвинены в попытке силового захвата власти. В прошлом месяцев, в связи с событиями годичной давности, начался судебный процесс над бывшим министром внутренних дел Курсаном Асановым.
До конца года появятся механизмы демаркации и делимитации границы Армении и Азербайджана
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что до конца года будут созданы механизмы демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном.
«Мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них – это создание механизмов, до конца этого года мы договорились это сделать, механизмов демаркации и делимитации границы между двумя государствами», - сказал Путин на совместном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявлении, передает «Интерфакс».
Он выразил надежду на то, что это произойдет как можно быстрее. «Никаких препятствий для создания этих механизмов нет», - сказал Путин.
Характеризуя состоявшиеся трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении, Путин назвал их конструктивными.
«Мы сегодня поработали очень конструктивно, это был глубокий анализ ситуации, которая сложилась на сегодняшний день», - сказал Путин.
В ходе встречи, заметил президент РФ, лидеры отдали должное работе российских миротворцев, пограничников, специалистов, которые занимаются разминированием и обеспечивают возвращение людей к местам постоянного проживания.
«РФ будет и далее оказывать все необходимое содействие в интересах нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, формирования атмосферы доверия между азербайджанским и армянским народами, а также выстраивания добрососедских отношений в регионе», - подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.
Еврокомиссия призвала ограничить полеты с Южной Африкой
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала приостановить все авиаперелеты из стран, где был выявлен новый штамм коронавируса. Его зафиксировали в Южной Африке. По словам вирусологов, он имеет многочисленные мутации, которые могут оказаться более заразными для людей.
По мнению фон дер Ляйен, поездки между ЕС и африканскими странами стоит ограничить до тех пор, пока у медиков не появится более четкого представления о природе нового штамма.
Запрет на въезд из Южной Африки уже ввели как минимум 10 стран, среди которых Израиль, Сингапур и Марокко. Чехия ввела для путешественников из южноафриканских стран обязательные тесты и двухнедельную самоизоляцию.
Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.
Тем временем Бельгия первой в Евросоюзе объявила об обнаружении нового штамма у пациента, который вернулся из Египта.
Минздрав страны пока не оценил, насколько опасна новая разновидность вируса. Глава ведомства призвал граждан сохранять меры предосторожности и не поддаваться панике.
По последним данным, новый штамм коронавируса сконцентрирован в Гаутенге, одной из самых густонаселенных провинций ЮАР. При этом вирус также был выявлен в Ботсване и Гонконге среди путешественников, вернувшихся из Южной Африки.
Генсек НАТО обсудит с Украиной и Грузией ситуацию в Черном море и реформы
Главы МИД стран НАТО на следующей неделе в Риге обсудят с коллегами из Грузии и Украины ситуацию в Черном море и процесс украинских и грузинских реформ, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Мы обсудим ситуацию с безопасностью в черноморском регионе... Мы наблюдали рост напряженности и агрессивные действия России против Украины, поэтому обсудить вместе с этими ключевыми партнерами ситуацию в Черном море сейчас будет очень своевременно и крайне важно», – заявил Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.
Генсек также отметил, что на встрече планируется обсудить реформы, которые могут быть проведены в обеих странах. Он отметил, что эти реформы важны, вне зависимости от того, будут ли обе страны в будущем членами НАТО.
«Также мы сфокусированы на усилиях по проведению реформ. Я думаю, для обеих этих стран важно оставаться нацеленными на реформы, проводить реформы, бороться с коррупцией, модернизировать их структуры обороны и безопасности», – сообщил Столтенберг.
Как пишет «Интерфакс», он добавил, что проведение этих реформ важно не только потому, что приближает страны к членству в альянсе, но и потому, что они важны сами по себе и делают Грузию и Украину сильнее.
Столтенберг отметил, что с нетерпением ожидает грядущей встречи с главами МИД Грузии и Украины, а также считает обе страны ценными партнерами альянса.
Публичный реестр Грузии приостановил регистрацию пророссийской партии
Национальное агентство публичного реестра Грузии приостановило регистрацию новой партии, основанной прокремлевской медиа-платформой Alt-Info. Как говорится в решении ведомства, документы, представленные для регистрации «Консервативного движения», не отвечают всем требованиям, передает SOVA.
Речь, в частности, идет о несоответствии эмблемы партии описанному эскизу, противоречиях между разными статьями Устава и в целом недостаточность информации. К примеру, заявление в Реестр даже не содержит подписи генерального секретаря партии. Alt-Info дали 10-дневный срок для исправления недостатков.
- Учредительный съезд «Консервативного движения» прошел в Тбилиси 22 ноября. На съезде были избраны члены политсовета партии и его председатель – Зураб Махарадзе.
В Сочи началась трехсторонняя встреча Путин-Алиев-Пашинян
В Сочи началась трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Путин, открывая встречу, сказал, что нужно стремиться к укреплению связей между тремя странами.
«Мы вместе на протяжении столетий находились в составе единого государства, у нас очень глубокие исторические связи, и не хотелось бы, чтобы они разрушались, а, наоборот, мы должны стремиться к тому, чтобы их восстанавливать и в будущем поддерживать», – отметил Путин.
Российский лидер приветствовал предстоящую встречу Пашиняна и Алиева, которая состоится 15 декабря в Брюсселе в рамках саммита Восточного партнерства.
«Знаю, что в ближайшее время у вас намечена еще и встреча в Брюсселе, вы согласились приехать туда. Мы это тоже приветствуем. Чем больше будет возможностей для прямого общения, тем лучше», – сказал Путин.
По сообщению источника Радио Азатутюн, после трехсторонней встречи президент России Владимир Путин проведет брифинг с журналистами, если сторонам удастся прийти к согласию.
В кратком сообщении о сегодняшних переговорах Кремль отметил, что в центре внимания будет восстановление экономических и транспортных связей.
Перед трехсторонней встречей президент России провел встречу в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которой заявил, что трехсторонняя встреча организована для того, чтобы не было военных инцидентов и создавались условия для стабилизации и мира в регионе.
Перед сегодняшними переговорами Кремль направил сначала в Баку, а затем в Ереван вице-премьера России Алексея Оверчука, который в течение 9 месяцев обсуждает с армянским и азербайджанским коллегами вопрос разблокирования экономических и транспортных связей в регионе.
МИД Германии выразил «полную поддержку» послу в Грузии
Федеральное министерство иностранных дел Германии ответило изданию Civil Georgia на опубликованные в немецкой газете Bild обвинения, согласно которым посол Германии в Грузии Хуберт Книрш может иметь тесные связи с миллиардером Бидзиной Иванишвили. В статье немецкого издания говорилось, что жена дипломата работает в университете, основанном Иванишвили – экс-премьером Грузии и основателем правящей партии «Грузинская мечта».
Министерство выражает «полную поддержку» послу Книршу, пишет Civil Georgia.
По словам государственного секретаря Федерального министерства иностранных дел Мигеля Бергера, «обвинение о том, что на работу (посла) может негативно повлиять работа его жены в качестве лектора компьютерной науки, не обосновано», и что «профессиональная деятельность» супруг послов «на разрешенной законом, неполитической работе, взамен нормального рыночного вознаграждения за труд, ни в коем случае нельзя использовать для обоснования обвинений в коррупции».
«Вопрос о найме партнеров сотрудников, направленных в зарубежные страны – важный вопрос заботы для Федерального министерства иностранных дел, чтобы они могли лучше поддерживать баланс между работой и семьей и продолжать свою карьеру», – сказал Мигель Бергер.
Госсекретарь Бергер также сообщил, что посол Германии Хуберт Книрш и посольство Германии в Грузии «как и подобает их обязанностям, поддерживают хорошие отношения с правительством Грузии, а также с находящейся у власти и оппозиционными партиями и неправительственными организациями».
«У Германии давние и дружеские отношения с Грузией», — сказал он, добавив, что «даже при новом правительстве Германия продолжит оставаться для Грузии надежным партнером».
Как сообщалось ранее, Социал-демократическая партия, Зеленые и Свободные демократы договорились о формировании нового правительства Германии. Социал-демократ Олаф Шольц сменит на посту Ангелу Меркель, которая правила страной в течение 16 лет.
В то же время госсекретарь Бергер сказал, что «в соглашении новой (правительственной) коалиции эксплицитно говорится, что дальнейшая поддержка Восточного партнерства будет одним из приоритетов внешней политики Германии».
В МИД РФ надеются на скорое проведение встречи в формате «3+3»
Россия надеется, что проведение встречи в формате «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) является вопросом «недолгой перспективы». Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
«Пока идет проработка этих вопросов, нужно получить согласие всех участников. Когда оно будет достигнуто, мы объявим, где это состоится. Мы надеемся, что это вопрос недолгой перспективы», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Отметим, что представители грузинских властей неоднократно заявляли о том, что не рассматривают возможность участия в платформе «3+3». Эту позицию на онлайн-встрече с председателем комитета по иностранным делам Совета Федерации РФ Григорием Карасином озвучил и спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Российской Федерацией Зураб Абашидзе.
- С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Карабаху ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Иран приветствовал эту идею, заверив в готовности содействовать шагам по укреплению мира в регионе.
Лидер «Единой России» в парламенте Северной Осетии подал в отставку
Руководитель фракции "Единой России" в парламенте Северной Осетии Тимур Ортабаев подал в отставку после скандала вокруг голосования в поддержку правительственных законопроектов о введении QR-кодов о вакцинации или перенесённом COVID-19. Эту информацию подтвердил сам депутат. Он заявил, что принял решение по собственному желанию.
Накануне парламент Северной Осетии не набрал достаточное число голосов, чтобы поддержать законопроекты. За принятие документов проголосовало лишь 30 человек при необходимых 35, 12 были против. В голосовании участвовали лишь 46 депутатов, 23 человека отсутствовали на заседании.
Источник Кавказ.Реалии в правительстве Северной Осетии заявил, что Ортабаев не обеспечил явку однопартийцев. Более того, некоторые из них высказывали несогласие с законодательной инициативой правительства России. "Налицо явная организационная недоработка", – добавил собеседник издания.
Сообщается, что после окончания утренней сессии Ортабаев попросил коллег из фракции задержаться. Разговор проходил за закрытыми дверями.Вечером, на экстренном заседании парламента, собранном для переголосования, представителей "Единой России" было гораздо больше. Они и обеспечили поддержку законопроекта со второй попытки. За законодательную инициативу правительства проголосовали 44 депутата, четверо были против.
Накануне власти более 15 российских регионов поддержали законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, которые правительство 12 ноября внесло в Госдуму. Затем они были направлены на обсуждение во все субъекты России, в Общественную палату, Счётную палату и Совет Федерации. Предположительно их рассмотрят в Госдуме 16 декабря.
Законопроекты вызвали противоречивую реакцию в обществе, противники вакцинации и QR-кодов провели несколько митингов в разных городах и, как утверждали СМИ, обрушили рейтинг президента Владимира Путина до 20 процентов в некоторых регионах.
- В России вновь растёт число заражений коронавирусной инфекцией после того, как оно сокращалось в течение шести дней. За предыдущие сутки в России выявлено 34 690 случаев заражения COVID-19, что на 894 больше, чем днем ранее, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Умерли за те же сутки 1235 пациентов с COVID-19. Число смертей превышает отметку в 1200 уже 18 дней подряд.
Алиев и Пашинян прибыли в Сочи на переговоры с Путиным
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыли в Сочи.
Как сообщалось ранее, сегодня пройдут трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Также предусмотрены отдельные беседы Путина с Алиевым и Пашиняном.
За текущий год это вторая встреча лицом к лицу Пашиняна и Алиева, первая состоялась в Москве 11 января также с участием Путина.
- Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласились провести встречу в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита Восточного партнерства.
Зеленский: окружение Ахметова и «люди из России» обсуждают госпереворот
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди из близкого окружения крупного бизнесмена Рината Ахметова обсуждают с некими "людьми из России" возможность государственного переворота в стране.
Отвечая на вопрос журналиста Савика Шустера на пресс-конференции в Киеве, Зеленский сказал, что Ахметова "втягивают в историю" с подготовкой переворота и в "войну" против президента и Украины. По его словам, он не верит, что бизнесмен в действительности готовит переворот, и вообще "не верит в перевороты", но при этом сказал, что сам он не боится попытки его свержения. "Я не Янукович" - сказал Зеленский, упомянув бывшего президента Украины, бежавшего из страны после массовых протестов в 2014 году.
Зеленский в пятницу проводит пресс-марафон, отвечая на вопросы журналистов 30 СМИ. Он отвечает на вопросы о возможной подготовке России к агрессии против Украины, о сорванной операции спецслужб против членов "ЧВК Вагнера" и о внутриполитической ситуации.
Отвечая на вопрос о том, возможна ли в ближайшее время полномасштабная война с Россией, Зеленский сказал, что Украина готова к защите своей территориию. В то же время, президент высказал мнение, что концентрация российских войск у границ с Украиной - это "запугивание", а не подготовка к вторжению.
Бывшего начальника военной разведки Украины Василия Бурбу, обвинявшего власти в срыве операции по задержанию "вагнеровцев" в прошлом году, Зеленский подверг резкой критике. Говоря о сорванной операции, Зеленский заявил, что считал эту операцию подготовленной не Украиной, а какими-то другими силами, и фактически подтвердил, что выступал против этой операции, опасаясь, в частности, резкой реакции президента Турции Реджепа Эрдогана на возможный арест "вагнеровцев" на борту турецкого самолёта. При этом он не подтвердил, что он или глава его Офиса Андрей Ермак отдавали распоряжения перенести операцию, как утверждает Бурба.
Бюджеты Зугдиди и Батуми утвердили на фоне протестных акций и задержаний
Шесть человек были задержаны сегодня в ходе протестных акций в Зугдиди и Батуми. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Сегодня в сакребуло (совещательные органы) Батуми и Зугдиди утвердили бюджет на 2022 год. Протест оппозиции вызвало то, что проекты рассматривали горсоветы предыдущего созыва, в которых правящая партия «Грузинская мечта» представляла большинство, пишет агентство «Новости-Грузия».
Во время стычек с полицией возле здания сакребуло Батуми в административном порядке были задержаны четверо человек, а в Зугдиди – двое. Всем им вменяется в вину неподчинение законным требованиям полиции.
В настоящее время и в Зугдиди, и в Батуми продолжаются протестные акции. Как заявляют в МВД, полицейские остаются на местах для поддержания общественного порядка.
Согласно закону, сакребуло 64 городов, избранные этой осенью на муниципальных выборах, должны провести свои первые заседания не позднее 13 декабря, то есть в течение 30 дней после того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии подведет окончательные итоги выборов. До тех пор, пока первое заседание не назначено, свои полномочия сохраняет прежний состав сакребуло.
Построенную за счет российской помощи резервную ЛЭП запустили в Южной Осетии
В Южной Осетии в торжественной обстановке запустили резервную линию электропередачи. По ней самопровозглашенная республика сможет получать электроэнергию из Северной Осетии.
Мероприятие прошло с участием югоосетинского президента Анатолия Бибилова и российских официальных лиц, в том числе заместителя секретаря Совбеза РФ Рашида Нургалиева.
Анатолий Бибилов на официальном открытии ЛЭП назвал это знаковым событием для Южной Осетии.
«Была проведена сложная работа, специалисты выполнили сложные технические решения, чтобы ввести ЛЭП в эксплуатацию. Это по-настоящему знаковое событие для Южной Осетии. Вы не представляете, насколько это важно для каждого жителя Южной Осетии, ведь отключение электроэнергии даже на два три часа в любой республике становится чрезвычайным положением. А когда речь идет о днях, неделях, то мы понимаем, в каком состоянии все эти годы жила республика», – сказал он.
Строительство дополнительной линии электропередачи производилось Федеральной сетевой компанией РФ в рамках Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии. В проект было вложено 1,7 млрд рублей (более 22 млн долларов).
На юге Африки обнаружен потенциально опасный новый штамм коронавируса
Руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведёт в пятницу эскстренное совещание в связи с обнаружением на юге Африки нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает опасения у специалистов.
Ожидается, что по итогам встречи может быть принято решение включить этот штамм в список вариаций коронавируса, вызывающих "интерес" или "озабоченность". Ряд специалистов на основе уже имеющейся информации считают, что штамм B.1.1.529 может быть опаснее всех других ранее идентифицированных штаммов, включая "дельту" - в связи с множеством мутаций. Они, как полагают учёные, могут позволять вирусу быстрее распространяться и избегать иммунного ответа. Есть опасения, что этот штамм преодолевает защиту, которую создают существующие вакцины.
Великобритания в связи с сообщениями о новом штамме уже прервала авиасообщение с Южно-Африканской республикой, а такжде граничащих с ней странами. Такие же меры приняли Сингапур и Израиль. На европейских биржах в пятницу отмечено падение котировок.
Пока подтверждены сотни случаев заражения новым штаммом в ЮАР, Ботсване, а также в Гонконге - у путешественника, прибывшего из Африки. Специалисты отмечают, что в ряде районов новый штамм вытеснил широко распространённую "дельту" буквально в течение нескольких дней.
В ВОЗ подчёркивают, что пока о новом штамме мало данных, чтобы говорить с уверенностью, что он распространяется быстрее существующих вариаций коронавируса, что он "обходит" действие вакцин или что приводит к более тяжёлому течению болезни.
- Сообщения о новом штамме поступают на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса в большинстве стран Европы. Некоторые из них ввели локдаун или другие жёсткие меры с целью снижения числа контактов между людьми. Во многих странах, включая Германию, едва ли не ежедневно достигаются новые максимальные показатели по числу заражённых за сутки. Число смертей, однако, в целом остаётся ниже, чем прошлой осенью и зимой.
- В России в последние дни, по официальным данным, число новых случаев заражения несколько снижается, число смертей остаётся стабильным - более 1200 за сутки. В ряде регионов действуют ограничения, связанные с посещением общественных мест для непривитых или непереболевших. Власти обсуждают возможность введения QR-кодов по всей стране.
Лукашенко заявил, что Беларусь не будет депортировать мигрантов
Александр Лукашенко в пятницу заявил, что власти Беларуси не будут депортировать мигрантов из стран Ближнего Востока в страны, из которых они приехали.
Белорусский авторитарный руководитель приехал на границу Беларуси с Польшей, где пообщался с мигрантами, размещёнными в транспортно-логистическом центре рядом с пограничным пунктом пропуска "Брузги". "Мы ни в коем случае не будем вас задерживать, грузить в самолеты и отправлять на родину, если вы этого не хотите" - приводят слова Лукашенко государственные белорусские СМИ. Как они пишут, мигранты "встретили Лукашенко аплодисментами". Тот, в свою очередь, сказал, что Беларусь "сделает всё" для мигрантов.
Страны ЕС обвиняют режим Лукашенко в том, что именно он стоит за миграционным кризисом на границе, утверждая, что власти Беларуси заманивают жителей стран Ближнего Востока в Минск и помогают им добраться до границы с Польшей, чтобы те попытались её пересечь. Целью таких действий названа дестабилизация ЕС в отместку за западные санкции против официального Минска.
После резкого обострения ситуации на границе в начале ноября в последние дни она несколько успокоилась. Попыток прорыва через границу стало меньше. Стихийные лагеря беженцев исчезли, мигрантов белорусские власти разместили в логистическом центре. Около тысячи мигрантов покинули Беларусь, вылетев обратно в Ирак. Вечером 25 ноября из Минска в иракский город Эрбиль вылетели очередные два самолёта, на борту которых находились в общей сложности 617 мигрантов, сообщает "Немецкая волна". На белорусско-польской границе остаются около 2000 мигрантов. Сообщалось, что Лукашенко предлагал канцлеру Германии Ангелу Меркель принять этих людей, обещая при этом отправить всех остальных беженцев обратно на родину. В ЕС, однако, не стали обсуждать это предложение.
- Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что Варшава и Минск разделяют ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе. В своём докладе правозащитники отмечают, что польские пограничники – иногда жестоко – оттесняют мигрантов на белорусскую территорию несмотря на то, что люди просят убежища. В документе также говорится о фактах насилия и бесчеловечном отношении к мигрантам со стороны белорусских пограничников. Белорусские власти в свою очередь обвиняются в использовании жизней мигрантов в своих политических интересах.
Считавшегося погибшим после взрыва в кузбасской шахте спасателя нашли живым
В шахте "Листвяжная" в Кузбассе нашли живым одного из тех, кто ранее считался погибшим. Речь идёт об одном из шести спасателей, который пропал во время операции по поиску шахтёров, оставшихся в аварийной шахте. Спасателя зовут Александр Заковряшин. Утром всех спасателей, включая его, посмертно наградили орденами Мужества.
Он доставлен в больницу, медики оценивают его состояние как средней степени тяжести, сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. "Думаю, что больше мы никого не найдем. Это и так великое чудо, после взрыва многие погибли", — добавил он.
Вчера местные власти сообщали, что жертвами аварии на шахте "Листвяжная" стали 52 человека, в том числе 6 спасателей. Никому из пропавших без вести шахтёров спасти не удалось.По словам командира кемеровского горноспасательного отряда Юрий Ше , "в той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным". На данный момент спасатели смогли достать на поверхность тела шести погибших.
На "Листвяжной" в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Причиной, по данным источника ТАСС, стало возгорание угольной пыли, после чего дым распространился по всей шахте.
Вечером 25 ноября заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин заявил журналистам, что причиной ЧП на шахте в Кузбассе, предположительно, стал взрыв метана.
Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора.
В рамках расследования задержали директора шахты, его первого заместителя и начальника участка, говорится на сайте СК.
- В 2021 году проверка регионального управления Ростехнадзора выявила почти 140 нарушений в организации работы шахты "Листвяжная". Нарушения были выявлены в системах вентиляции и раннего реагирования на пожары, сообщает ТАСС.
- Как пишет Сибирь.Реалии, в 2020 году на шахте "Листвяжная" Ростехнадзор выявил 18 серьезных нарушений промышленной безопасности (в том числе отсутствие на шахте непрерывного автоматического контроля газового пылевого режима - по одной из версий, именно возгорание пыли привело к взрыву и пожару). Однако после надзорный орган не проверял исполнение предписаний. Также при проверке выяснилось, что в некоторых местах шахта не была оборудована средствами пожаротушения, а время срабатывания датчика контроля метана почти в два раза превышает норму.
В Грузии от коронавируса скончались еще 74 пациента
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 74 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 11 810.
За сутки в стране выявили 4534 новых случая коронавируса. Накануне провели 51 756 тестов: PCR-тестов – 21 218, экспресс–тестов на антиген – 30 538.
Выздоровели еще 3742 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 831 248, выздоровевших – 772 301.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,76%, за последние 14 дней составляет 9,06%, за неделю – 9,13%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 10 194 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 133 935.
Оппозиция сорвала заседание сакребуло Батуми, разлив неизвестную жидкость
Оппозиция сорвала заседание сакребуло (совещательный орган) Батуми, на котором обсуждался городской бюджет на 2022 год.
Представитель партии «Единое национальное движение», член Верховного совета Аджарии Мирдат Камададзе разлил в зале заседаний неизвестное вещество, после чего все депутаты были вынуждены покинуть помещение из-за едкого запаха. Об этом пишет агентство «Новости-Грузия».
«Я держу в руках совершенно безвредное вещество, но оно имеет такой запах, что оставаться здесь будет невозможно», – сказал Камададзе перед тем, как разлить жидкость из шприца.
После этого почти все оппозиционеры были выведены из здания горсовета при помощи полиции и охраны.
В настоящее время у здания сакребуло продолжается шумная протестная акция с участием около сотни человек. Оппозиционеры, среди которых депутаты сакребуло и члены Верховного совета Аджарии, требуют допустить их внутрь, периодически у них происходят стычки с сотрудниками МВД.
СМИ сообщают о начале задержаний участников протестной акции. На кадрах с места видно, что их силой усаживают в полицейские машины, а демонстранты пытаются помещать процессу.
Бюджет Батуми на 2022 год рассматривает сакребуло старого созыва. Заседание новоизбранного совещательного органа, в котором правящая партии «Грузинская мечта» потеряла большинство, до сих пор не назначают.
Оппозиция выразила протест в связи с этим. Более того, оппоненты властей указывают, что проект бюджета не ориентирован на нужды рядовых жителей города и призван поощрить активистов «Грузинской мечты», а также людей, которые активно были подключены к кампании партии власти перед муниципальными выборами.
Как отмечает издание «Батумелеби», батумский городской совет старого созыва сегодня вместе с обсуждением бюджета решает вопрос повышения собственных заработных плат. Значительно должны повысить и зарплаты сотрудников мэрии. Только зарплата новоизбранного мэра Батуми Арчила Чиковани увеличится на 1 тысячи лари, до 5,5 тысячи лари. Одновременно ежемесячная зарплата председателя сакребуло Батуми, как ожидается, будет составлять 5060 лари.
Спикера абхазского парламента призвали пресечь «политический балаган»
Провластные партии «Амцахара» и «Айтайра» обратились к спикеру парламента самопровозглашенной республики Валерию Кварчия. В обращении говорится, что оппозиционные политики нарушают регламент парламента и превращают заседания «в скандальное зрелище, за которым через интернет наблюдает весь мир».
«В последнее время на глазах всего общества парламент Республики Абхазия превратился из высшего законодательного органа страны в площадку для политических разборок, управляемую оппозиционными партиями и движениями, лидеры которых не являются депутатами Народного Собрания», – сказано в обращении.
Партии указывают, что «законодательная ветвь власти вправе рассматривать любые вопросы», но они выступают против того, чтобы парламент «превращался в политический балаган».
«Не для того мы все отстаивали Отечество в войне с Грузией. Мы все боролись за свободу и независимость, чтобы построить правовое цивилизованное Абхазское государство – для всех его граждан, а не для политически объединенных и финансово заинтересованных группировок.
Мы так же являемся частью единого многонационального народа Республики Абхазия, состоим в партиях, нас тоже не устраивают некоторые явления, отдельные государственные чиновники, политики, и депутаты тоже.
Но мы не позволяем себе диктовать Парламенту, какие вопросы он должен обсуждать вне очереди, вне Регламента.
Мы не приходим на заседания сессий, не присутствуем в процессе голосования, не устраиваем в стенах высшего законодательного органа страны потасовки», – сказано в обращении.
В документе говорится, что именно спикер отвечает за организацию полноценной деятельности парламента, за соблюдение требований регламента.
«Но, к сожалению, события показывают, что вы или не можете справиться с ситуацией, или негласно поощряете сложившуюся практику. Обращаемся к Вам с требованием незамедлительно пресечь подобные события в Парламенте или, если вы не в состоянии это сделать по разным субъективным причинам, сложить с себя полномочия спикера парламента», – говорится в документе.
- Ранее лидеры Народно-патриотического союза Абхазии объявили о том, что от умеренной оппозиционной деятельности переходят к активному оппонированию власти. Они считают ее действия провальными во всех сферах деятельности: борьба с майнингом не удалась, криминогенная ситуация не контролируется, а президент не может принимать решения, так как связан обязательствами со своими сторонниками, приведшими его к власти.
- 24 ноября в абхазском парламенте прошло внеочередное заседание сессии, на котором обсудили «системный кризис в правоохранительной системе».
В Москве отменили концерт Моргенштерна - после слов Бастрыкина
Московский клуб Gipsy объявил о переносе запланированного на 26 ноября концерта рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев) на следующий год.
"Друзья, к сожалению, Моргенштерн не сможет выступить в GIPSY. Концерт переносится на 2022 год. Мы сделали все, что в наших силах, — пишет администрация заведения. — Не ругайтесь, вы же понимаете, это произошло по независящим от нас причинам".
19 ноября телеграм-каналы Mash и "Осторожно, новости" сообщили, что Следственный комитет проверит рэпера Моргенштерна на пропаганду наркотиков среди несовершеннолетних из-за клипа на песню Pablo, который исполнитель выпустил в мае этого года. Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Ранее рэпера уже штрафовали на 100 тысяч рублей, усмотрев пропаганду наркотиков в клипах "Розовое вино — 2" и "Family".
23 ноября глава СК Александр Бастрыкин в ходе выступления на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" заявил, что Моргенштерн "торгует наркотиками в социальных сетях". После этого в СМИ появилась информация, что рэпер покинул Россию. Сначала он уехал в Минск, а потом, как утверждает РЕН-ТВ, в Дубай.
В октябре этого года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание Моргенштерна о Дне Победы. Музыкант в интервью Ксении Собчак усомнился в необходимости тратить большие суммы денег на 9 мая. Позднее Моргенштерн опубликовал извинение в сторис на своей странице в инстаграме. По его словам, фразу про День Победы "вырвали из контекста", а СМИ исказили его слова "в своих грязных целях".
В Тегеране улицы назвали в честь Тбилиси и Абхазии
Городской совет Тегерана принял решение об изменении названий парка и 38 улиц. Как пишет СОВА со ссылкой на издание Intellinews, решение было принято 23 ноября.
Некоторые из новых названий посвящены городам и регионам Южного Кавказа. В частности, улица Дустан в Шестом районе иранской столицы отныне будет называться улицей Тбилиси. В том же квартале аллея Голестан будет теперь называться Абхазией.
В числе новых названий немало топонимов с территории Азербайджана. В частности, улица Барадаран будет именоваться Бакубе – это одно из персидских средневековых названий Баку. Аллея Пайванд названа в честь Гянджи – второго по величине города Азербайджана. Кроме того, в Тегеране появились улицы Нардаран, Сальян и Ленкорань.
При этом Intellinews отмечает, что некоторые переименования могут вызвать недовольство Баку. К примеру, аллея Марьям переименована в Шуши – это город в Нагорном Карабахе, в ноябре 2020 года перешедший под контроль Азербайджана. Но форма (на конце «и»), которую решили использовать в Тегеране, соответствует армянскому наименованию (азербайджанское – Шуша).
Посещавшего родственников жителя Тбилиси задержали и выдворили из Цхинвали
В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщили о задержании за нарушение пограничного режима 31-летнего жителя Тбилиси Беки Куртанидзе.
По информации пресс-службы ведомства, 21 сентября Куртанидзе перешел де-факто границу в Знаурском районе и находился у родственников в Цхинвали. Мужчину задержали 16 ноября.
«25 ноября Куртанидзе признан Знаурским районным судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.4 ч.2 Закона РЮО «Об административной ответственности за нарушения в области защиты Государственной границы Республики Южная Осетия» и подвергнут наказанию в виде штрафа с административным выдворением за пределы республики», – сказали в пресс-службе.
Там добавили, что 25 ноября Куртанидзе установленным порядком передан властям Грузии.
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