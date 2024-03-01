Министерство юстиции России в пятницу расширило список так называемых иностранных агентов.

Организациями-иноагентами признаны Центр защиты прав человека «Мемориал» (существующий сейчас как незарегистрированная общественная организация) и благотворительный фонд «Нужна помощь». Последний оказывает финансовую поддержку десяткам других благотворительных фондов, работающих в России. Теперь они, по всей видимости, будут вынуждены отказаться от сотрудничества с фондом.

Из физических лиц в список внесена российская писательница Людмила Улицкая.

Улицкая - одна из самых известных ныне живущих писателей на русском языке, автор романов «Казус Кукоцкого», «Даниэль Штайн, переводчик», «Медея и ее дети», «Зеленый шатер» и других. Лауреат множества российских и международных литературных премий. Награждена во Франции орденом Почетного легиона.

В 2014 году писательница выступила против аннексии Крыма и политики российских властей на востоке Украины, а также против политических репрессий в самой России. В феврале 2022 года осудила полномасштабную агрессию России в Украине и покинула страну.

Кроме нее, реестр «иноагентов» пополнили кинорежиссер Илья Хржановский и бывший депутат из Перми Сергей Медведев, высказывавшийся против войны в Украине.

На этой неделе стало известно, что фонд Хржановского и писателя Михаила Зыгаря XZ был запрещен в России. Депутат Госдумы Андрей Луговой обвинил Хржановского и Зыгаря в угрозе политическому строю в России и угрожал им.

Луговой получил известность в 2006 году, когда Великобритания обвинила его в убийстве эмигрировавшего в Лондон бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко.