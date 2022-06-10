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Минюст РФ признал «иноагентом» «Комитет против пыток»
Министерство юстиции России внесло «Комитет против пыток» в реестр «иностранных агентов». Об этом сообщается на сайте ведомства. Речь идет о реестре, в который вносятся незарегистрированные общественные объединения, признанные «иноагентами».
Правозащитная организация «Комитет против пыток», существовавшая с 2000 года, ранее была внесена в реестр НКО-«иностранных агентов». Посде этого она была ликвидирована как юридическое лицо.
- Законодательство об «иноагентах» в России появилось еще в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации «иностранными агентами», если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются «политической деятельностью». Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- Российское министерство юстиции ведет сразу четыре списка иностранных агентов, добавляя в них НКО, журналистов и общественных деятелей, которые, по мнению правительства, получают иностранное финансирование и ведут политическую деятельность.
- Госдума в апреле 2022 года разработала новый законопроект об «иностранных агентах». Он должен будет объединить существующие сейчас реестры «иностранных агентов» в один. Если закон примут, что это позволит властям присваивать статус «иностранного агента» и без финансирования из-за рубежа, лишь при условии получения «поддержки или иностранного влияния».
Другие новости дня
Мировое сообщество осуждает смертный приговор иностранным бойцам ВСУ
Смертный приговор, вынесенный в четверг судом самопровозглашенной «ДНР» двум британцам и марокканцу, служившим в Вооруженных силах Украины, вызвал бурную реакцию в мире. Западные политики считают приговор необоснованным и неправомочным и требуют его отмены.
К смертной казни суд в Донецке приговорил граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также подданного Марокко Саадуна Брагима. Они признаны виновными в наемничестве и попытке вооруженного захвата власти.
Ни одна страна-член ООН, кроме России, не признает независимость «ДНР» и, следовательно, правомочность суда сампровозглашенной республики.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в твиттере написал о приговоре: «Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном «суде» и приговорах комбатантам, которые законно служат в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным». С ним согласен представитель МИД Германии, по мнению которого, приговор свидетельствует «об очередном полном игнорировании Россией элементарных принципов международного гуманитарного права.»
Сама Великобритания, по словам пресс-секретаря премьер-министра Бориса Джонсона, намерена добиваться освобождения своих граждан, но переговоры она будет вести не с российской, а с украинской стороной. В пятницу министр обороны Великобритании Бен Уоллес встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым. Их переговоры продлятся и завтра.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс созвонилась со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить перспективы освобождения Эйдена Аслина и Шона Пиннера. «Я категорически осуждаю вынесенный им приговор, - сказала Трасс. - Они военнопленные, постановочный суд над ними нелегитимен: это прямое нарушение Женевской конвенции».
Советник министра иностранных дел Украины Владимир Денисенко считает, что Россия будет использовать приговоренных к смерти иностранцев как заложников для переговоров с Западом. «С помощью суда над ними Россия поднимает ставки в переговорном процессе,» сказал он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия Аслина, Пиннера и Брагима «рассматриваются властями ДНР в соответствии с местным законодательством». «Я бы не стал мешать работе судебной и правоохранительной системы Донецкой народной республики,» - подчеркнул Лавров. Представитель МИД России Мария Захарова настаивает, что осужденные являются наемниками, «направляемыми Западом в помощь киевскому националистическому режиму». Она посоветовала Британии вступить в переговоры с «ДНР».
- Все трое приговоренных жили в Украине и служили в ВСУ по контракту задолго до начала войны. 48-летний британец Шон Пиннер переехал в Украину в 2014 году, а его 28-летний соотечественник Эйден Аслин приехал в 2018. Жена Пиннера и невеста Аслина - украинки. 21-летний марокканец Саадун Брагим был студентом украинского вуза. Они официально являются военнослужащими, что, согласно международному праву, не должно позволять считать их наемниками.
Шольц призвал Сербию ввести санкции против РФ и договориться с Косово
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Белград в пятницу призвал Сербию присоединиться к санкциям, введенным ранее ЕС против России в связи с ее вторжением в Украину.
«Шольц очень решительно, четко и резко попросил Сербию присоединиться к санкциям против России, то есть поддержать ограничительные меры, которые ЕС уже принял против России», – сказал президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции после переговоров с Шольцем. Канцлер Германии отметил, что это было бы логичным для страны, которая является кандидатом в члены ЕС и хочет вступить в блок.
Вучич в ответ сказал, что Евросоюзу следует принять во внимание традиционные связи, существующие между Россией и Сербией.
Сербия отказалась вводить против России санкции, хотя официально и осудила российское вторжение. В частности, авиакомпания Air Serbia по-прежнему летает в Россию, в то время как остальные страны Европы ввели запреты на полеты. Санкции не ввела и Турция, которая также формально является кандидатом в члены ЕС, но сейчас переговоры заморожены.
Сербия, однако, рассчитывает на то, что в обозримом будущем вступит в Евросоюз. Шольц заявил, что поддерживает это стремление. При этом он выдвинул к Белграду еще одно требование – прийти к соглашению с Косово.
Премьер-министр этой частично признанной республики, которую Сербия по-прежнему считает частью своей территории, на встрече с Шольцем в пятницу сказал, что Косово до конца года подаст заявку на вступление в ЕС. По словам Вучича, канцлер фактически прямым текстом говорил о том, что Сербии следовало бы признать независимость Косова.
Шесть балканских стран (включая Косово) на данный момент не являются членами ЕС, из них 4 (Сербия, Албания, Черногория и Северная Македония) – официальные кандидаты, а Босния и Герцеговина и Косово не имеют этого статуса. Судьба заявок балканских стран на вступление в ЕС косвенно связана с судьбой украинской заявки. Ряд стран ЕС настаивает на том, чтобы Украина, вопрос о предоставлении которой статуса кандидата на вступление будет обсуждаться на саммите в июне, не «обгоняла» на пути в Евросоюз балканские страны, подавшие заявки до нее. Другие настаивают на более быстрой процедуре для Киева.
Оханашвили: Это не государственный подход, когда мы слышим безответственные заявления от президента
«Моя скромная просьба заключается в том, что это очень вредный и не государственный подход, когда мы слышим безответственные заявления главы государства о том, что, оказывается, по ней проходит грань евроинтеграции страны, когда факты говорят об обратном», - так прокомментировал член парламентского большинства Анри Оханашвили заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили.
По его словам, он напоминает президенту, что либерализация визового режима, свободная торговля с Европой произошла в условиях властей «Грузинской мечтой» и именно «Грузинская мечта» вместе со стратегическими партнерами создала повестку дня ассоциации, пишет Общественный вещатель Грузии.
По его словам, упоминать Саакашвили, Гварамия и Бидзину Иванишвили в одном контексте стыдно.
«Президенту следует ознакомиться с отчетом ЕС о том, что Грузия является лидером в тройке, что подразумевает сближение в евроинтеграции. Что касается следующего заявления, то также позорно, что оказывается преступник Саакашвили, неоднократно разоблачаемый Страсбургом Гварамия должен упоминаться в том же контексте, что и Бидзина Иванишвили. Стыдно ставить в одну плоскость преступников и человека, спасшего наш народ и нашу страну от преступников», - заявил Оханашвили.
Суд в Москве арестовал дом Невзорова на берегу Финского залива
Басманный суд Москвы арестовал участок с домом на берегу Финского залива, принадлежащий журналисту Александру Невзорову, которого обвиняют по уголовному делу о дискредитации российской армии. Об этом агентству РИА "Новости" рассказали в пресс-службе суда.
Как отметила пресс-секретарь, решение об аресте имущества Невзорова в Петербурге суд вынес ещё 18 мая. Она назвала это обеспечительной мерой на случай, если по уголовному делу Невзорову в качестве наказания назначат штраф.
Журналист прокомментировал решение суда в своем телеграм-канале. "О, затопала лаптями российская Фемида. Распыхтелась. Но ножки у российской Фемиды, как были кривые, так и остались. Топает она ими злобно, но потешно", – написал Невзоров.
По его словам, на арестованной даче "из дорогого" остались "очень старый, доживающий в покое жеребец", собака и книги. Однако "по сравнению с той мерзостью, разрушениями и массовыми убийствами, которые творит путинизм в Украине , это – пустяки", добавляет Невзоров.
Александр Невзоров находится за границей. В России бывший телеведущий, депутат Госдумы и доверенное лицо Владимира Путина заочно арестован и объявлен в розыск по уголовному делу о дискредитации армии. Невзорова преследуют за сообщения в социальных сетях об обстреле российскими военными роддома в Мариуполе. Журналист назвал этот обстрел умышленным. Сознательные атаки военными гражданских объектов могут расцениваться как военное преступление.
По требованию Следственного комитета суды также арестовали имущество (банковские счета, транспортные средства и квартиры) у журналистов Андрея Солдатова, Руслана Левиева и Майкла Наки, обвиняемых по статье о распространении "заведомо ложной информации" об использовании российской армии. Все они заочно арестованы и объявлены в розыск.
Югоосетинскую федерацию футбола возглавил действующий глава Минобороны
Федерацию футбола самопровозглашенной республики Южная Осетия возглавил и.о. министра обороны Владимир Пухаев. Об этом агентству «Рес» сообщил директор детско-юношеской спортивной школы Заур Битиев.
По его словам, на эту должность были представлены кандидатуры Владимира Пухаева и Эльбруса Гассиева – бывшего футболиста, индивидуального предпринимателя.
«У нас состоялась коллегия, было общее голосование. Нас было 27 человек, и из них двое воздержались, шестеро проголосовали за Гассиева, а девятнадцать – за Пухаева», - сказал Битиев.
Битиев говорит, что Пухаев «всемерно поддерживает развитие футбола в республике и неоднократно помогал футболистам».
«Пухаев – требовательный в работе. Я уверен, работа будет вестись плодотворно», – сказал Битиев.
Ранее президентом Федерации футбола был Алан Джиоев – глава управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения югоосетинского МВД.
Заявка на вступление в ЕС: Зурабишвили обвинила правительство в бездействии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не может спасти заявку Грузии на вступление в ЕС от последствий «бездействия правительства».
Зурабишвили раскритиковала правительство Грузии из Брюсселя. Заявление президента транслировала телекомпания «Имеди».
По словам президента, она прибыла в европейскую столицу для поддержки кандидатуры Грузии, при этом правительство отказало ей в осуществлении визитов во Францию, Польшу и Украину.
«Я хотела посетить Францию, Польшу и, возможно, Украину, которую мы должны благодарить за ускоренный процесс обсуждения кандидатуры (на вступление в ЕС), но вновь получила отказ», – сказала она.
Зурабишвили говорит, что утвержденная Европарламентом резолюция, а также комментарии правящей партии, последовавшие за принятием документа, не дают ей возможности эффективно защищать интересы страны. При этом в правительстве, по словам грузинского президента, заявили, что уже достаточно сделали для поддержки кандидатуры Грузии.
В марте Саломе Зурабишвили заявила, что была вынуждена отменить рабочие встречи в Париже, Брюсселе, Берлине и Варшаве из-за позиции правительства.
Ранее президент также упрекнула премьер-министра Ираклия Гарибашвили, единолично подписавшего заявку на вступление в ЕС.
Согласно 52-й статье Конституции Грузии, президент осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями с согласия правительства.
Алан Гаглоев провел ряд кадровых изменений
Новый президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев провел ряд кадровых изменений.
Как сообщает агентство «Рес», руководителем президентской администрации Гаглоев назначил Алана Джиоева.
Подписаны указы об увольнении глав районных администраций. От занимаемых должностей освобождены глава администрации Цхинвальского района Вахтанг Мамитов, глава администрации Знаурского района Олег Сиукаев, глава администрации Ахалгорского района Владимир Гулиев и глава администрации Джавского района Андрей Джиоев.
Кроме того, Гаглоев уволил первого заместителя председателя КГБ Владимира Хубаева и заместителя председателя ведомства Василия Гулиева. Первым заместителем главы КГБ назначен Александр Туаев.
Освобожден от должности и председатель комитета по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Эдуард Гуззитаев.
Ранее Гаглоев назначил глав МВД и Минюста. В парламент представлена кандидатура Константина Джуссоева на пост главы правительства.
Саакашвили: грузины и абхазы должны создать федерацию со столицей в Кутаиси
Отбывающий тюремный срок экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что грузины и абхазы должны создать единое государство. Административный центр федерации должен быть в Кутаиси, пишет Саакашвили в соцсети.
Политик считает, что его план можно осуществить после победы Украины в войне против России, когда российские войска покинут Грузию. При этом вопрос Цхинвали, по словам Саакашвили, «решится сам собой».
В новом грузино-абхазском государстве, говорит Саакашвили, будет разрешено двойное гражданство: «У граждан Абхазии автоматически будет гражданство Грузии, а граждане остальной Грузии не будут гражданами Абхазии. Этим мы автоматически снимем у них страх ассимиляции».
В предложенной Саакашвили федерации будет два официальных языка – грузинский и абхазский, а в Кутаисском парламенте – две палаты (в верхней палате у двух субъектов федерации будет равное представительство).
«Президент Абхазии всегда будет вице-президентом Грузии», – пишет Саакашвили.
Интеграция вооруженных сил, таможенных и пограничных структур, по задумке Саакашвили, произойдет в течение 3-5 лет.
Проходящий лечение в тбилисской клинике экс-президент добавил, что у Абхазии нет шансов на международное признание, а вместе с Грузией она может стать частью ЕС с «гарантией развития и сохранения идентичности».
Саакашвили уверен, что после объединения с Абхазией ВВП Грузии за 3-4 года вырастет в 2-3 раза, а за 6-7 лет грузино-абхазская федерация сможет привлечь до 20 млн туристов.
Датский совет по беженцам завершил ремонтные работы в Драндской школе
Датский совет по беженцам завершил очередной проект в самопровозглашенной республике Абхазия.
Как сообщили в НПО, в Драндской средней школе Гульрипшского района был проведен ремонт первого этажа и замена кровли. Работы профинансировало Министерство иностранных дел Норвегии.
«В результате проведенных работ, которые длились почти год, при школе теперь функционирует актовый зал площадью 60 кв.м, семь больших классных комнат, восстановлена система водоснабжения и гигиены внутри школы», – сказано в сообщении.
С 1 сентября 2022 года до 200 учеников начальной школы будут учиться в отремонтированных помещениях.
«Яндекс» перестанет показывать границы стран на своих картах
Сервис «Яндекс.Карты» убрал границы государств на обзорной карте мира – она стала физико-географической, «акцент будет на природные объекты», сообщили в четверг в пресс-службе компании.
Как пишет русская служба Би-би-си, объяснение компании звучит так: «Яндекс.Карты» – сервис, который помогает находить организации и места поблизости, выбирать общественный транспорт и строить автомобильные маршруты.
На карте появятся горы, реки, линии полярных кругов. Границы исчезнут как в web-версии, так и в мобильном приложении.
Некоторые пользователи соцсетей увидели в этом решении политическую подоплеку и связали с частичной оккупацией Украины российскими войсками.
«Зачем так мелочиться: давайте просто напишем на всем мире «Россия». Путин будет рад!» – пошутила в Twitter бывший пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш.
Еще 4 июня пользователи соцсетей обратили внимание, что «Яндекс.Карты» перестали отображать границы между странами, при этом сервис продолжает показывать границы регионов и названия государств, отмечает издание TJ.
В марте ЕС ввел санкции против управляющего директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна. Ему пришлось выйти из совета директоров «Яндекса» и покинуть пост директора, который он занимал всего один день. 3 июня ЕС ввел санкции против сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа. Он тоже покинул руководящие должности в головной компании Yandex N.V. (Нидерланды), назвал санкции против себя нелогичными и заявил о намерении оспорить их в суде.
ВОЗ призвала «глубже» изучить версию утечки COVID-19 из лаборатории
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что необходимо продолжать изучать все версии возникновения COVID-19, в том числе "глубже" — гипотезу об утечке вируса из лаборатории. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на отчёт ВОЗ.
Эксперты ВОЗ отметили, что в истории уже случались вспышки болезней из-за лабораторных инцидентов, поэтому эту "крайне политизированную" версию исключать нельзя. Для более тщательного расследования, считают в ВОЗ, необходимо провести серию интервью с лабораторным персоналом, которому было поручено управление биобезопасностью и биозащитой. В примечании к отчёту указано, что эксперты ВОЗ из Китая, России и Бразилии не согласились с призывом исследовать версию о лабораторной утечке коронавируса.
После визита в Уханьский институт вирусологии в прошлом году ВОЗ заявила, что утечка COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятна". Тогда учёные пришли к выводу, что болезнь вероятно передалась людям от летучих мышей. После серьёзной критики, в том числе со стороны коллег, глава ВОЗ признал, что исключать лабораторную утечку "преждевременно".
Китай неоднократно называл предположение о распространении COVID-19 из китайской лаборатории "необоснованным", и утверждал, что вирус возник в США, где также занимались исследованием коронавирусов. Как выяснило Associated Press, Китай препятствовал расследованию ВОЗ, в частности, не передавал информацию, необходимую для борьбы с распространением вируса. В феврале 2022 года глава ВОЗ письменно попросил правительство Китая предоставить сведения, в том числе о первых случаях коронавируса в Ухане. Ответили ли китайские чиновники, пока неизвестно.
- Первый случай заболевания COVID-19 выявили в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего он распространился по другим странам. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
- По данным Университета Джонса Хопкинса, отслеживающем заболеваемость коронавирусом, на 10 июня 2022 года в мире зарегистрировано более 534 миллионов случаев Covid-19, около 6,3 миллиона заболевших умерли. Во многих странах, включая Россию, карантинные меры сейчас ослаблены или отменены. Однако, в частности, в ряде городов Китая они остаются в силе, вплоть до локдаунов.
Турция требует экстрадиции задержанного в Грузии бизнесмена Галифа Озтюрка
Посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган заявила, что турецкая сторона требует экстрадиции бизнесмена Галифа Озтюрка, задержанного 31 мая в Батуми.
Озтюрка обвинили в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере. При этом Следственная служба грузинского Минфина также ведет в отношении бизнесмена расследование возможных фактов уклонения от уплаты налогов, изготовления и использования поддельных платежных документов и отмывания денег.
«Он гражданин Грузии, можно сказать, грузинский бизнесмен. [В Турции] он был признан виновным, и суд над ним закончился в 2018 году. Тогда мы потребовали его экстрадиции, ждем этого и теперь. Как гражданин Грузии, он подпадает под действие грузинского законодательства – несмотря на то, что является и гражданином Турции. Однако мы хотим его экстрадиции», – сказала дипломат.
Как ранее сообщало агентство «Новости-Грузия», в Турции против Озтюрка несколько раз начиналось следствие по финансовым злоупотреблениями, каждый раз его адвокаты добивались прекращения дел. Но в 2018 году турецкий суд приговорил Озтюрка к пожизненному заключению по делу об убийстве — он успел уехать в Грузию, где до этого получил второе гражданство. В статье Bloomberg говорилось, что речь идет об убийстве, совершенном в 1996 году.
Югоосетинский МИД утверждает, что Грузия оккупирует Казбегский район
В Цхинвали утверждают, что «исконные осетинские земли фактически оккупированы Грузией». Речь идёт, в частности, о Казбегском районе. Об этом говорится в заявлении МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Ведомство прокомментировало резолюцию Генассамблеи ООН о «Положении внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия». Документ поддержали 95 стран, 12 проголосовали против (Россия, Беларусь, Бурунди, Китай, Куба, Северная Корея, Лаос, Никарагуа, Судан, Сирия, Вьетнам и Зимбабве), 56 воздержались.
В Цхинвали не согласны с формулировкой резолюции о том, что Южная Осетия – оккупированная часть Грузии.
«Республика Южная Осетия – самостоятельное суверенное государство и к территории Грузии никакого отношения не имеет. Реальность заключается в том, что фактически оккупированы Грузией исконные осетинские земли – т.н. Казбегский район, где происходит массовое нарушение прав человека. Выдавленному из этих земель осетинскому населению запрещено посещать свои собственные дома, могилы своих предков, и это грузинское руководство и его западные друзья в ООН никак не комментируют», – сказано в заявлении.
- Ранее сообщалось, что после августовской войны 2008 года жители Северной Осетии не могли посещать Трусовское ущелье, расположенное в Казбегском муниципалитете Грузии. Они заявляли, что грузинские власти закрыли им въезд в родные села.
- При этом в ноябре прошлого года по итогам онлайн-переговоров председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина со специальным представителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе стало известно, что некоторые жители Северной Осетии посетили расположенные в Грузии родовые захоронения.
- В феврале текущего года представители североосетинских общественных организаций «Дарьял» и «Казбек» вновь заявили о невозможности попасть на историческую родину в Кобинскую котловину, а также Трусовское и Гудское ущелья Грузии для совершения религиозных обрядов.
- До 1990 года Южная Осетия была автономной областью в составе Грузинской ССР, с 1992 года существовала как непризнанное государство. В августе 2008, после пятидневной российско-грузинской войны, была признана Россией как независимая республика. В 2009 году в Грузии был принят закон, согласно которому Южная Осетия считается территорией, оккупированной Россией.
- За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории Грузии, находящиеся под оккупацией РФ.
Япония запретила поставлять в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры
Япония запретила поставлять в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры. Эти ограничения вступят в силу с 17 июня, сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуду.
Кроме того, Япония прекращает экспорт в Россию древесины, запчастей для станков, газовых генераторов, насосов, оборудование для печати и станков. Запреты вводятся в ответ на военное вторжение России в Украину.
Япония уже заморозила активы попавших под западные санкции банков, запретила экспортировать высокотехнологичное оборудование в страну, в том числе 3D-принтеры, квантовые компьютеры и микроскопы.
Кроме того, Токио запретило вывоз в Россию предметов роскоши, в том числе — автомобилей премиального класса. 9 июня японская DMG Mori Seiki закрыла производство металлорежущих станков в Ульяновске, объяснив это тем, что техника могла бы быть использована в военном производстве.
В Грузию доставили тело погибшего в Украине добровольца
Тело погибшего в Украине грузинского бойца Георгия Григолия доставили минувшей ночью в Тбилисский аэропорт.
Почтить память погибшего в аэропорту собрались граждане, члены семьи и родственники погибшего.
Георгий Григолия погиб во время боев в Донецкой области, под Бахмутом. Грузинский боец жил в Украине с женой и детьми.
Тело погибшего проводили из Тбилисского международного аэропорта с воинскими почестями, на фоне гимна Грузии. По решению семьи, Георгий Григолия будет похоронен в Абаша, пишет агентство «Новости-Грузия».
Две российские радиостанции отменили программу Бориса Гребенщикова после сообщений о его пожертвовании Украине
Две российские радиостанции отменили программу музыканта Бориса Гребенщикова после того, как он, согласно сообщениям российских СМИ, пожертвовал деньги на помощь Украине. Сначала от программы "Аэростат" после 888 выпусков отказалось "Радио России". Затем — планировавшее выпускать её "Наше Радио".
В эфире "Радио России" "Аэростат" был отменён на фоне обсуждений в прокремлёвских СМИ благотворительного митинга-концерта "Звуки мира" в Берлине, в котором принимал участие Гребенщиков. Российские издания распространяли информацию, что музыкант после концерта пожертвовал Украине 12 миллионов евро. Сам он это опровергал, отметив, что у него нет таких денег. В эфире израильского "9 канала" он говорил, что такую сумму пожертвовал организатор концерта.
На этой неделе "Наше радио" сообщило на своем сайте, что "Аэростат" теперь будет выходить в их эфире по субботам (сейчас анонс удалён и доступен только в кэше Google). Вскоре после этого программа вновь была отменена. Основатель "Нашего Радио" Михаил Козырев, который давно не работает в редакции, заявил, что это произошло после звонка из прокуратуры и кампании в социальных сетях. Там также упоминалось о якобы пожертвованных Гребенщиковым миллионах.
После вторжения в Украину российские власти отменяют концерты групп, так или иначе выступивших против вторжения или войны. Только в июне в разных регионах были отменены выступления ДДТ, Би-2, "Кис-кис", Манижи, Anacondaz и Алёны Щвец.
В Благовещенске открыт первый автомобильный мост между РФ и КНР
В Благовещенске открыли первый автомобильный мост между Россией и Китаем через реку Амур.
Мост соединяет Благовещенск и китайский город Хэйхэ. Пока по мосту открыто только движение грузовиков, в дальнейшем по нему смогут ездить автомобили и автобусы. Строительство моста завершилось два года назад, однако открытие откладывали из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
Как сообщил глава Приамурья Василий Орлов, сегодня по новому мосту в Китай отправлена первая партия амурского соевого масла и пиломатериалов, в Россию - шины и комплектующие к электрооборудованию. По словам Орлова, средняя стоимость проезда по мосту для одного автомобиля составит 8700 руб, впоследствии она будет снижена.
Мост между Благовещенском и Хэйхэ построен по концессионной модели без использования бюджетных средств. Строительство обошлось в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов вложены на российской территории.
Строительство началось 24 декабря 2016 года, а две части соединили в 2019 году. Протяженность моста составляет 1080 метров. При полной загрузке ежедневная пропускная способность моста составит 630 грузовых автомобилей, 164 автобусов и 68 легковых автомобилей.
- В июле 2019 года четыре пролета временного рабочего моста рухнули в Амур из-за паводка на месте строительства мостового перехода между Амурской областью и китайской провинцией Хэйлунцзян. На мосту находился строительный кран, который не успели убрать из-за резкого подъема воды. Людей с подтопляемых площадок эвакуировали вовремя, никто не пострадал.
- Между Россией и Китаем также построен железнодорожный мост, который соединяет города Нижнеленинское и Тунцзян. Его строительство завершилось в апреле 2022 года.
Финляндия намерена отгородиться от России заборами
Защитные заграждения могут появиться на границе Финляндии с Россией. Об этом сообщила министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен. 9 июня правительство представило в парламент предложение о внесении поправок в закон о пограничной службе. Ожидается, что поправки вступят в силу как можно скорее.
Помимо строительства заграждений, предполагается увеличить число пограничников, закупить новое оборудование для технического наблюдения и самолёты-разведчики. Финансирование на эти цели было выделено ещё весной. Микконен подчеркнула, что погранслужба должна быть готова отразить в том числе и угрозу "гибридного влияния", когда страна-сосед использует волны миграции из третьих стран в целях политического давления, как это было в 2021 году на белорусско-польской границе.
Поправки будут внесены и в закон об иностранцах. Прошения об убежище в Финляндии будут принимать и обрабатывать сразу на пограничных пропускных пунктах. Это предотвратит миграцию заявителей в пределах Финляндии или дальше в другие страны ЕС. В докладе правительства говорится, что с изменением международной обстановки Финляндия готовится подвергнуться широкомасштабным и сложным видам гибридного влияния как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Протяженность финско-российской сухопутной границы составляет 1271 км, расстояние от границы до столицы Хельсинки - 200 км.
После начала вооруженного вторжения России на территорию Украины прежде нейтральная Финляндия заявила о намерении присоединиться к НАТО. Страна уже подала заявку на членство в организации, но против этого пока возражает Турция.
Bloomberg: Дания и Нидерланды против статуса кандидата в ЕС для Украины
Европейская комиссия в конце следующей недели может официально рекомендовать дать Украине статус страны-кандидата в члены ЕС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Некоторые страны ЕС не согласны с тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата. Так, по данным агентства , против этого выступают Дания и Нидерланды, а Германия предлагает дать Украине некий условный статус кандидата.
В Копенгагене уверены в недостаточном соответствии Киева европейским требованиям, в частности, критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств, сообщает Bloomberg. Киеву, как пишет агентство, потребуется "принципиально улучшить свою законодательную и институциональную базу".
В то же время большинство европейских стран положительно относятся к заявке Киева. На встрече послов ЕС, состоявшейся 8 июня, Польша, Ирландия и Литва призвали принять решение в пользу Украины, представители Эстонии указали на необходимость дать Киеву надежду.
Окончательное решение будут принимать лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня. Ускоренного пути для получения этого статуса не существует, и Украине все еще нужно преодолеть возражения ключевых государств, которые выступают против расширения блока, отмечает Bloomberg.
В начале марта на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Версале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейский блок отвечает "нет" на заявку властей Украины принять страну в Евросоюз по ускоренной процедуре, поскольку страна находится в состоянии войны.
Позже Макрон заявил, что вступление Украины в состав Евросоюза может затянуться на многие годы и призвал создать "новую организацию европейского политического сообщества", которая приветствовала бы в своих рядах Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эту инициативу Макрона, заявил, что альтернатива вступлению Украины в ЕС — "компромисс" с Россией.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС почти сразу после начала российского вторжения. Её примеру последовали также Грузия и Молдова.
- 9 мая Украина передала Еврокомиссии вторую часть анкеты для получения статуса кандидата на присоединение к Европейскому союзу. Специальная комиссия оценит заявку в июне. Но даже если Украине присвоят статус "кандидата на вступление", чтобы стать полноценным членом союза, стране придётся провести множество реформ для соответствия критериям, а затем – получить одобрение от всех 27 стран блока. Представители Еврокомиссии и ряда стран Евросоюза, включая Польшу, заверили Украину, что ее заявка будет рассмотрена так быстро, как это возможно.
Новые западные данные о потерях России: до 20 тысяч убитыми
Российская армия с начала вторжения потеряла убитыми, вероятно, около 20 тысяч человек. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источник в высокопоставленных кругах. Предыдущие западные оценки российских потерь во второй половине мая составляли 15 тысяч погибших.
Российские войска теряют особенно большое количество живой силы и боевой техники в нынешних боях на западе Луганской области – в районе городов Северодонецк и Лисичанск, где им удалось добиться определенных успехов и продвинуться вперед, говорит собеседник издания.
Украинское командование оценивает российские потери в 31 тысячу человек убитыми. Точно так же не известны и размеры украинских потерь. Агентство УНИАН сообщило со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова, что сейчас вооруженные силы страны ежедневно теряют около 100 бойцов убитыми и до 500 ранеными. Проверить данные о потерях в условиях боевых действий возможным не представляется.
Источник The Guardian отмечает, что в скором времени обе стороны столкнутся с проблемой физической и психологической усталости войск. По его мнению, у россиян более значительные резервы живой силы, но это может компенсироваться более высоким боевым духом украинских военных.
Пентагон сообщил о поддержке украинских научных лабораторий
У Украины нет программы биологического и химического оружия. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны США.
В документе отмечается, что за последние 20 лет Вашингтон поддерживал 46 лабораторий и учреждений здравоохранения. Все они занимались диагностикой заболеваний в сферах здравоохранения и сельского хозяйства.
Пентагон пишет, что работа в лабораториях велась в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения и Всемирной организацией по охране здоровья животных. Минобороны утверждает, что эта работа привела к эффективному выявлению заболеваний. Украинские учёные работали в соответствии с международными нормами, отмечается в бюллетене.
Россия ранее заявляла, что на территории Украины при поддержке Минобороны США действуют лаборатории, имеющие отношение к биологическому оружию. И Вашингтон, и Киев эти обвинения российской стороны отрицают. В Соединённых Штатах не исключают, что Москва намеренно распространяет неподтверждённые сведения – для осуществления собственных биологических или химических атак.
ООН раскритиковала Москву за слова о биологическом оружии у Украины. Организация утверждает, что у неё нет каких-либо сведений по разработке Киевом биологического оружия.
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Сборная Грузии по футболу на выезде разгромила Северную Македонию
Сборная Грузии по футболу разгромила команду Северной Македонии в матче третьего тура Лиги наций со счетом 0:3. Игра проходила в Скопье, на стадионе «Филипп II».
Все мячи были забиты во втором тайме: отличились Буду Зивзвадзе, Хвича Кварацхелия, Отар Китеишвили.
До этого сборная Грузии на старте в двух турах обыграла дома Гибралтар со счетом 4:0, Болгарию на выезде — 5:2 и является лидером группы.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», за последние два года Грузия и Северная Македония провели пять поединков. В матчах дивизиона D Лиги наций сезона-2020/2021 команды дважды сыграли вничью — 1:1.
А вот матч, состоявшийся 12 ноября 2020 года в Тбилиси, стал судьбоносным. В той игре определялось, кто из соперников получит первую в своей истории путёвку на чемпионат Европы.
Победу со счётом 1:0 одержали македонцы, а тренер сборной Грузии словак Владимир Вайсс ушел в отставку.
Более полутора лет с грузинами работает француз Вилли Саньоль и с ним сборная Грузии по футболу провела 17 матчей: восемь побед, две ничьи и семь поражений.
Перелом наступил в октябре 2021 года: с этого месяца сборная играет без поражений.
В одном из храмов Санкт-Петербурга неизвестный открыл стрельбу
В Петербурге в здании Благовещенской церкви на Пискаревском проспекте неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии сообщает, что в результате стрельбы погиб один человек. Вероятнее всего, речь идет о самом стрелявшем.
В телеграм-канале Росгвардии Петербурга говорится, что стрелявший - мужчина 1991 года рождения. 78.ru называет стрелявшего постоянным прихожанином храма. По данным издания, он доставлен в больницу с ранением. «Фонтанка» сообщает, что это была попытка самоубийства.
По информации «Известий», в храме, помимо стрелявшего, находилось двое прихожан. Они не пострадали.
Зеленский ввел санкции против Путина, руководства России и вузов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против высшего руководства России. В санкционном списке 35 человек, среди них - президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, председатель правительства Михаил Мишустин и все его заместители, а также кабинет министров в полном составе.
Всем им запрещен въезд в Украину и транзит через ее территорию. Запрещено вести какие-либо финансовые дела с Украиной и на территории Украины. Все их экономические и финансовые обязательства аннулируются, активы блокируются. Запрещено также пользоваться украинскими радиочастотами и электронными коммуникациями, участвовать в торговом или экономическом сотрудничестве. Операции по ценным бумагам, эмитентами которых они являются, не будут производиться. Те, у кого ранее были государственные награды Украины, будут их лишены.
Другим указом Зеленский ввел санкции против 236 российских университетов. В Украине будет запрещено образовательное и научное сотрудничество с ними. В санкционный список, в частности, вошли Московский и Санкт-Петербургский государственные университеты, Высшая школа экономики, МГИМО и другие.
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