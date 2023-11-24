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Минюст признал «иноагентом» экс-премьера России Михаила Касьянова

Михаил Касьянов
Михаил Касьянов

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом политика, бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова.

Кроме него, реестр «иноагентов» пополнили историк Илья Венявкин, журналисты Илья Давлятчин и Идрис Юсупов, и ООО «Люди».

Михаил Касьянов был председателем политической «Партии народной свободы» (Ранее «РПР - Парнас»). С 2000 по 2004 год занимал должность председателя правительства Российской федерации. Вскоре после начала войны в Украине покинул Россию.

Илья Венявкин - кандидат исторических наук, директор образовательных программ InLiberty, ассоциированный сотрудник Центра изучения эго-документов ««Прожито» при Европейском университете в Санкт-Петербурге. Его сфера интересов - история советской культуры и бытовой жизни.

Илья Давлятчин - журналист, работает в отделе расследований проекта «Можем объяснить». Неоднократный номинант российских журналистских премий.

Идрис Юсупов - дагестанский журналист издания «Новое дело». В конце октября в его доме в Махачкале прошли обыски, сам он был задержан. Что именно вменяется ему в вину, неизвестно, но источники сообщают, что Юсупова подозревают в причастности к экстремистской деятельности.

Из реестра исключили общественную организацию «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб» в связи с ее ликвидацией.

  • Законодательство об «иноагентах» в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации «иностранными агентами», если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
  • Впоследствии появилась возможность признавать «иноагентами» СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но «находится под иностранным влиянием». Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.

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