Минюст РФ внес в список «СМИ-иноагентов» адвоката Ивана Павлова

Министерство юстиции России 8 ноября пополнило список «СМИ-иноагентов». В него включили адвоката Ивана Павлова и четырех бывших участников адвокатского объединения «Команда 29».

Иван Павлов больше двадцати лет специализируется на уголовных делах о государственной измене, экстремизме и защите граждан от органов госбезопасности. Он представляет интересы журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, а также Фонда борьбы с коррупцией(внесен властями в список «иноагентов») в деле о признании ФБК экстремистской организацией.

«Моя работа всегда строилась на законе, гласности и иронии. Статусом «иноагента» они пытаются защититься именно от гласности и иронии, которых боятся, похоже, сильнее всего», – отреагировал Павлов на решение Минюста в своем телеграм-канале.

В апреле 2021 года против Павлова было возбуждено уголовное дело о разглашении данных предварительного следствия по делу Ивана Сафронова. Адвокат свою вину отрицает. В сентябре он уехал из России из-за невозможности продолжать профессиональную деятельность.

Среди бывших участников «Команды 29» в списке «СМИ-иноагентов» оказались Максим Заговора, Валерия Ветошкина, Елена Скворцова и Максим Оленичев.

В июле 2021 года адвокатское объединение «Команда 29» заявило о роспуске. Решение было принято после того, как Роскомнадзор заблокировал их сайт. Генпрокуратура посчитала, что «Команда 29» связана с чешский некоммерческой организацией Společnost Svobody Informace (Общество свободы информации), включенной в России в перечень нежелательных.

Во вторник, 8 ноября, пополнился и реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иностранного агента». В него включили движение «Российская ЛГБТ-сеть». Его участники помогали людям, которые подвергались преследованиям в Чечне.

После включения Минюстом благотворительного фонда «Сфера» (партнера «Российской ЛГБТ-сети») в реестр «иностранных агентов», движение стало работать как кризисная группа «Северный Кавказ SOS».