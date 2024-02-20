Минюст России внес Радио Свобода в реестр нежелательных организаций

Минюст России добавил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории, корпорацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Об этом стало известно 20 февраля со ссылкой на материалы на сайте ведомства.

Ранее Генпрокуратура приняла решение о признании деятельности корпорации нежелательной на территории России, сообщает, в частности, ТАСС. Как отмечается, решение Генпрокуратуры о признании деятельности радиостанции в России нежелательной было вынесено 2 февраля 2024 года.

Теперь в российском реестре «нежелательных» 142 организации. В реестр попадают организации, деятельность которых, по версии российских властей, представляет угрозу основам конституционного строя, безопасности или обороноспособности страны. Внесение в список означает, что организации запрещено работать в стране, а гражданам России запрещено с ней сотрудничать под угрозой уголовного преследования.