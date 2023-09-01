Минюст внес чеченского историка Майрбека Вачагаева в реестр «иноагентов»

Министерство юстиции России объявило так называемым иностранным агентом Майрбека Вачагаева – живущего во Франции чеченского историка, ведущего подкаста Хроника Кавказа на сайте Кавказ.Реалии.

По мнению ведомства, Вачагаев принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов».

Майрбек Вачагаев – кандидат исторических наук, автор ряда монографий и множества статей по истории Кавказской войны, истории Чечни, истории ислама и ситуации на Северном Кавказе. В 1998 году стал пресс-секретарем президента Ичкерии Аслана Масхадова, в 1999 арестован по обвинению в незаконном хранении оружия и провел девять месяцев в Бутырской тюрьме, «Мемориал» и Amnesty International признали его политзаключенным. В 2000 году Вачагаев был амнистирован и покинул Россию, с тех пор живет во Франции, где занимается научной работой. В частности, в 2018 году он выпустил монографию о Союзе горцев Северного Кавказа и Горской республики, в 2019 – о событиях в Чечне во второй половине 90-х годов, а также множество статей. С 2014 года является соредактором выходящего в Нидерландах историко-политического журнала Caucasus Survey.

Также «иноагентами» объявлены главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов, экономист Константин Сонин, советский диссидент, писатель Олег Радзинский, журналистка «Эха Москвы» Ксения Ларина (Оксана Баршева), комик Руслан Белый, журналист Денис Катаев, бывший депутат заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник, Евгений Карпов – бывший глава воронежского штаба политика Алексея Навального, и антивоенное этническое движение «Новая Тыва».