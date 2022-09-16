Минюст РФ внес Максима Галкина в реестр иностранных агентов

Министерство юстиции России внесло комика Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию так называемых иностранных агентов. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства в пятницу, 16 сентября.

Из сообщения на сайте Минюста следует, что российские власти считают, что Галкин занимается политической деятельностью, получая за это деньги с Украины.

Максим Галкин - популярный российский актер-комик и телеведущий. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года с женой, певицей Аллой Пугачевой, и детьми. Они вернулись в страну, Галкин остался за границей.

С первых дней военного вторжения в Украину Галкин выступал с осуждением войны. «Вы одновременно молитесь о мире в Пасху и одновременно посылаете крылатые ракеты в жилые дома,» - обратился Галкин к российским официальным лицам после обстрела Одессы. Кроме того, Галкин сообщил, что планирует дать концерты в Израиле, собирая помощь украинским беженцам.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выступила с обвинением Галкина в предательстве интересов родной страны, а также назвала его «геем, женившимся «на пожилой женщине для обогащения и пути в карьере». Ей возразил поп-певец Филипп Киркоров, резко раскритиковавший ее слова: «Ты держала свечку, чтобы публично очернять человека и его семью? Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей?» Киркоров призвал прекратить травлю оппонентов и охоту на ведьм.