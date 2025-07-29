«Мир через силу возможен». Президент Украины поблагодарил Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за то, что тот сократил срок, который дал Путину для заключения соглашения о прекращении огня в Украине. Президент США в понедельник заявил, что «разочарован в президенте Путине» и собирается сократить «до максимум 15 дней» срок, после которого Соединенные Штаты введут 100-процентные пошлины на импорт из России и стран, покупающих энергоносители.

14 июля Трамп дал Путину 50 дней на заключение перемирия с Украиной. Теперь он считает, что «ждать больше нет смысла».

«Четкая позиция и выраженная решимость президента США — как нельзя кстати, в момент, когда многое можно изменить благодаря силе ради настоящего мира. Благодарю президента Трампа за его стремление спасти жизни и положить конец этой ужасной войне... Действительно, мир возможен, если действовать решительно и жестко, и мы не раз заявляли — и все партнеры это знают — что санкции являются ключевым элементом. Россия учитывает санкции, учитывает такие потери. Мир через силу возможен», -написал Зеленский в социальных сетях.

В понедельник Трамп также повторил, что по-прежнему считает, что Россия могла бы пойти на «сделку», но, если этого не произойдёт, он готов ввести новые санкции. Кроме того, Трамп заявил о готовности поставлять оружие партнёрам США, которые будут направлять его Украине.

Российский фондовый рынок отреагировал на слова президента США резким падением.

Путин за две недели ни разу не прокомментировал критику в его адрес со стороны Трампа и поставленные президентом США условия. Глава МИД России Сергей Лавров, выступая в понедельник, вновь повторил российские требования к Украине - отказ от вступления в НАТО и признание территориальных изменений, то есть отказ от территорий, на которые претендует Россия. Украина не согласна с этими требованиями и настаивает на прекращении огня без предварительных условий.



