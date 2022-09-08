Мировые лидеры отдают дань уважения королеве Елизавете II

Мировые лидеры выразили свои соболезнования по поводу смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Президент США Джо Байден очень тепло отозвался о первой встрече с королевой в 1982 году и недавней встрече в 2021-м.

«Она очаровала нас своим остроумием, тронула нас своей добротой и щедро поделилась с нами своей мудростью. Она была солидарна с Соединенными Штатами в наши самые мрачные дни после 11 сентября», - отметил Байден.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала британскую королеву настоящим столпом лидерства. «Ее будут рассматривать как пример для подражания грядущие поколения молодых женщин, которые решат посвятить свою жизнь госслужбе, во всем мире», - отметила Пелоси.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Елизавету II добросердечным монархом и другом Франции. По словам Макрона, королева олицетворяла преемственность и единство британцев на протяжении более 70 лет.

Канцлер Германии Олаф Шольц высоко оценил роль Елизаветы II в восстановлении отношений между Германией и Великобританией после Второй мировой войны. По словам Шольца, королевы будет не хватать – не в последнюю очередь из-за ее замечательного юмора.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что служение Елизаветы II канадцам навсегда останется частью истории страны.

Свои соболезнования по поводу кончины королевы выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она назвала Елизавета II одной из самых уважаемых личностей в мире.

Евросоюз воздает должное уникальному вкладу королевы Великобритании Елизаветы II в построение мира и примирения. Об этом заявил глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в королевской резиденции Белморал в Шотландии. Елизавета II Королева взошла на престол в 1952 году, в 2015 году она стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании и Англии. В начале июня британцы отметили «платиновый юбилей» – 70-летия правления королевы Елизаветы.

Новым королем стал старший сын королевы Чарльз. Он взял себе имя Карл III.

В Великобритании объявлен 10-дневный национальный траур, который продлится до похорон монарха.