МККК: ХАМАС удерживает заложников в Газе на поле боя, на передовой

Группировка ХАМАС, признанная террористической в США, Евросоюзе и ряде других стран, удерживает на поле боя заложников, похищенных в ходе нападения на Израиль 7 октября. Об этом заявил в интервью РБК директор регионального управления Международного комитета Красного Креста на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони.

«Специфика ситуации заключается в том, что заложников удерживают на поле боя, на передовой. Это очень нетипично. Если посмотреть на другие мировые конфликты, в рамках которых МККК посещает заложников или заключенных, то они обычно содержатся не на поле боя, а в безопасных зонах, где мы можем получить к ним доступ. Здесь же это поле боя, что существенно затрудняет нашу работу», - рассказал он.

Представитель МККК добавил, что боевики ХАМАС не позволяют сотрудникам Красного Креста посетить заложников, а Израиль в свою очередь отказывается допустить представителей организации к палестинским заключенным до тех пор, пока ХАМАС не предоставит медработникам доступ к захваченным в плен израильтянам.

По словам Карбони, освобожденные из плена люди травмированы, измождены и находятся в шоке. Подробности об условиях, в которых содержатся в Газе заложники ХАМАС, а также палестинские заключенные в израильских тюрьмах, он не сообщил, указав, что это конфиденциальная информация.

Вчера радикальная палестинская группировка ХАМАС передала Красному Кресту в Газе ещё 11 израильских заложников, похищенных при нападении на Израиль 7 октября. В обмен из израильских тюрем были выпущены 33 палестинских заключенных.

Гуманитарная пауза в войне между Израилем и ХАМАС будет продлена ещё на два дня. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Катара, участвующего в переговорах. Представитель ХАМАС подтвердил агентству Reuters продление сделки. Официального подтверждения от израильской стороны пока не поступало.

Во время дополнительных двух дней перемирия ХАМАС обязуется отпустить еще 20 женщин и детей из числа заложников. Правительство Израиля уже получило от ХАМАС список из 10 заложников, которые могут быть освбождены сегодня. Об этом сообщает Радио Армии Израиля со ссылкой на офис премьер-министра.

Правительство Израиля объявило, что добавило ещё 50 имен в список палестинцев, которые могут быть выпущены из израильских тюрем в ответ на освобождение ХАМАС израильских заложников. В коротком заявлении правительства Израиля говорится, что все добавленные в список заключённые — женщины.