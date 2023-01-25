Мобилизованные из Сибири сообщили, что их бросили в «ДНР» без помощи

Группа мобилизованных из Сибири записала видеообращение, в котором потребовала вернуть их с фронта. Военнослужащие сообщили, что их полк был расформирован еще в Новосибирске, и сейчас они не принадлежат ни к одному воинскому подразделению. Они находятся на территории так называемой «ДНР» и не понимают, что им делать дальше.

Обращение военнослужащих опубликовало издание «Люди Байкала». По словам мобилизованных, 31 декабря они были отправлены в «ДНР», при этом их готовили к службе в территориальной обороне, но были переквалифицированы в штурмовую группу без соответствующей подготовки. Они сообщили, что уже два военных из их числа были убиты, 19 ранены.

Мобилизованные называют номер своего бывшего полка: 1439, из воинской части номер 95380, но уточняют, что полк расформировали еще в прошлом году.

Кроме того, авторы обращения говорят, что находятся на территории «ДНР» без техники и снаряжения, не состоят на довольствии, еду, воду и медикаменты покупают себе сами, живут «в полной антисанитарии».

У обращения нет конкретного адресата, военные просят наказать «ответственных за этот произвол», разобраться в ситуации и вернуть их с линии фронта.

Идентифицировать личности военных и подтвердить подлинность видео невозможно. Однако подобные обращения мобилизованных публикуются регулярно с конца сентября прошлого года.

Последнее обращение появилось 18 января. Его записали ярославские мобилизованные, которые рассказали, что командование хочет обвинить их в дезертирстве, несмотря на выданный командованием приказ об отступлении. По словам родственницы одного из мобилизованных, после записи видеообращения к солдатам приехал ОМОН, а военная комиссия из оккупированной Луганской области потребовала вернуться на оставленные позиции.