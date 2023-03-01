Мобилизованных, записавших обращение к Путину, послали на штурм

Иркутских мобилизованных, которые трижды обращались к президенту России с просьбой перевести их из штурмовых подразделений в тероборону, отправили на штурм в районе города Авдеевка Донецкой области. Об этом сообщают Сибирь.Реалии со ссылкой на родственников военнослужащих и издание «Люди Байкала».

В начале и в конце февраля мобилизованные из полка 1439 записали видео, в которых обратились к российским властям и к Владимиру Путину. По словам военнослужащих, их незаконно передали в подчинение командованию так называемой «ДНР», которое сформировало из них штурмовые подразделения и отправило «на убой». Об этом сообщило издание «Люди Байкала».

Третье обращение передали в онлайн-приёмную главной военной прокуратуры жёны мобилизованных.

26 февраля, на следующий день после появления второго видео военнослужащих, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что обратился за разъяснениями в военную прокуратуру и пообещал, что в ближайшие дни мобилизованных переведут на новое место службы.

На днях схожее видеообращение в военную прокуратуру и Минобороны России отправили и мобилизованные из Тюменской области. Они пожаловались на то, что их неподготовленными отправляют а линию фронта.