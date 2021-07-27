Модуль «Пирс» отстыкован от МКС и затоплен в Тихом океане

В понедельник, 26 июля, от международной космической станции (МКС) впервые отстыкован модуль, отработавший свой ресурс. Отстыковка и сведение с орбиты связки двух аппаратов – стыковочного модуля "Пирс" и грузового корабля "Прогресс" начались около 14 часов московского времени.

Как сообщает "Роскосмос", после отвода связки обоих аппаратов на безопасное расстояние от МКС группа управления российским сегментом станции свела аппараты с орбиты. Около 18 часов московского времени связка из корабля и модуля вошла в плотные слои атмосферы, и через 10 минут несгораемые элементы были затоплены в несудоходной части Тихого океана (называемой кладбищем космических кораблей).

Таким образом, на станции освобождён стыковочный узел для приёма российского лабораторного модуля "Наука". Он был запущен 21 июля.

Поясняет научный обозреватель Радио Свобода Сергей Добрынин: "Это хорошая новость. Новый модуль "Наука" был запущен в космос в середине прошлой недели, и почти сразу же стало известно, что возникли проблемы, в частности, с топливной системой. И вот теперь "Пирс" всё-таки отстыкован. Для МКС со стороны российского сегмента очень важно иметь возможность для стыковок. Без отстыкованного "Пирса" и идущего к станции нового модуля "Наука" (с новым стыковочным узлом) это было бы невозможным. Поскольку "Пирс" отстыковали, значит, специалисты достаточно уверены, что модуль "Наука" всё-таки доберется до МКС и успешно пристыкуется. Раз "Пирс" свели с орбиты, значит, 29 июля должна произойти успешная стыковка и станция получит новый лабораторный модуль с новым стыковочным узлом".