МОК допустил шестерых спортсменов из России до Олимпиады в Париже

Международный олимпийский комитет изменил информацию о допущенных на Олимпиаду в Париже в 2024 году нейтральных спортсменов из России. Теперь таких спортсменов шесть, говорится в сообщении на сайте МОК в четверг.

«Среди 4600 спортсменов со всего мира, которые на данный момент прошли квалификацию на Париж-2024, есть только 11 индивидуальных

нейтральных спортсменов (шесть с российским паспортом плюс пять с

белорусским паспортом)», - цитирует сообщение «Интерфакс».

Ранее на сайте МОК говорилось о восьми индивидуальных нейтральных спортсменах из России и о трёх из Беларуси.

Как отмечается, спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Команды до соревнований допущены не будут. Спортсмены и работающий с ними персонал не допускаются до участия, если они активно высказываются в поддержку российского вторжения в Украину или числятся в армии или органах безопасности своих стран.

Также будет запрещено использование флага, гимна, цветов и любых других символов России или Беларуси, и официальные лица из этих стран не смогут посетить игры.

Президент России Владимир Путин в четверг, 14 декабря, в ходе прямой линии с россиянами и журналистами намекнул на то, что российские спортсмены не поедут на Олимпиаду. «Надо посмотреть на условия, которые выдвигает МОК. Если они хотят не пустить спортсменов из ЦСКА и Динамо и отсечь наших лидеров, то надо, чтобы Минспорт и ОКР приняли взвешенное решение», - заявил Путин.