Молдова впервые подписала контракт на закупку газа не с «Газпромом»

Молдавская госкомпания Energocom на фоне отсутствия договоренностей с российским "Газпромом" подписала контракт на поставку в Молдову одного миллиона кубометров газа с польской госкомпанией PGNiG. Об этом сообщается на сайте молдавского правительства.

Это первая в истории страны закупка газа из альтернативных "Газпрому" источников. По какой цене Кишинев договорился покупать газ, не уточняется, пишет Настоящее время.

"Пробная закупка проводится, чтобы протестировать возможность импорта газа из альтернативных источников и уравновесить низкое давление в системе подачи природного газа", – говорится в сообщении правительства Молдовы.

Как сообщил в фейсбуке министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну, переговоры представителей Молдовы с "Газпромом" продолжаются. Они рассчитывают заключить с российской компанией договор на долгосрочные поставки. По словам министра, в Energocom поступили предложения о поставках газа из семи компаний.

Контракт на поставки газа между Россией и Молдовой был заключен еще в середине 2000-х и с тех пор неоднократно продлевался. Он истекает в ноябре. Недавние переговоры между Россией и Молдовой по поставкам газа закончились безрезультатно. Москва предложила скидку размером 25% при условии оплаты долга за газ в размере 709 миллионов долларов. Кишинев не согласен на такие условия. "Газпром" пригрозил остановить поставки газа в Молдову, если она не выплатит долг.

22 октября в Молдове на месяц ввели режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране. "Молдовагаз" обращался к населению и агентам с просьбой экономить газ для смягчения последствий кризиса.

Сейчас цена российского газа для Молдовы составляет 790 долларов за тысячу кубометров, хотя еще в прошлом году страна платила за аналогичный объем около 150 долларов.