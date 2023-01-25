Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу

Московский городской суд принял решение ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу (МХГ), старейшую из действующих в России правозащитных организаций. В своём иске министерство юстиции утверждало, что МХГ нарушает закон об общественных объединениях, занимаясь своей деятельностью вне московского региона. Ведомство также указывало, что устав организации не соответствует актуальным требованиям законодательства.

Минюст посчитал, что данные нарушения являются грубыми и неустранимыми законным образом. Ведомство настаивало на необходимости ликвидировать МХГ и запретить её работу на территории России.

МХГ была основана в СССР при правлении Леонида Брежнева. О создании было объявлено 12 мая 1976 года на пресс-конференции, которая состоялась в квартире академика Андрея Сахарова. В первый состав группы вошли Юрий Орлов, Людмила Алексеева, Михаил Бернштам, Елена Боннэр, Александр Гинзбург, Петр Григоренко, Александр Корчак, Мальва Ланда, Анатолий Марченко, Виталий Рубин, Анатолий Щаранский.

Организация ставит своей целью содействие соблюдению прав человека и построению демократии в России. "Мы убеждены, что Россия будет демократическим государством, где соблюдаются законы, где человек, его права и достоинство являются высшей ценностью", – говорится на её сайте. С момента основания МХГ подвергалась постоянным преследованиям и давлению, её участники арестовывались, высылались из страны, лишались советского гражданства. Организация воссоздала офис в Москве в 1989 году, во время перестройки.

В декабре 2021 года Мосгорсуд ликвидировал другую старейшую в России правозащитную группу – Общество "Мемориал" и его правозащитный центр. Решение было подтверждено Верховным судом в 2022 году и критиковалось международными неправительственными организациями, правозащитными группами и нобелевскими лауреатами.