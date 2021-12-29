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Мосгорсуд постановил ликвидировать правозащитный центр «Мемориал»
Московский городской суд принял решение ликвидировать признанный в России НКО-иноагентом правозащитный центр "Мемориал".
С иском в суд обратилась московская прокуратура. Минюст и прокуроры утверждали, что центр "Мемориал" систематически скрывал информацию о выполнении функций иностранного агента, а именно - не маркировал свои публикации. По мнению прокурора, это вызывает депрессию у россиян.
Кроме того, из иска следует, что прокуратура нашла в публикациях правозащитного центра "признаки оправдания терроризма". На сегодняшнем заседании прокурор заявил, что правозащитный центр "поддерживал все протесты" и способствовал "формированию негативного восприятия" российских судов.
Также в вину "Мемориалу" вменяли партнерские отношения с правозащитным проектом "ОВД-Инфо"(включён в реестр "иноагентов"), который, по мнению обвинения, занимается оправданием экстремизма.
Правозащитники отвергали все претензии в свой адрес.
"Вся наша деятельность на протяжении 30 лет была направлена на защиту граждан России, гражданского общества и государства. [Ее запрет] подтвердит, что политическое преследование является одним из системных факторов [политики государства]", — сказал глава правозащитного центра Александр Черкасов.
Выступивший в прениях адвокат Илья Новиков обратил внимание на то, что истцы злоупотребляют правом, что подача исков о ликвидации "Международного Мемориала" и правозащитного центра "Мемориал" в один день — не совпадение, и что организацию хотят ликвидировать по политическим мотивам.
- Накануне Верховный суд России принял решение о ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал". Его и одноименный правозащитный центр российские власти считают иностранными агентами
- Против требования властей ликвидировать одну из старейших правозащитных организаций России выступили несколько нобелевских лауреатов, учёные, писатели и музыканты с мировым именем, а также США, Евросоюз и Совет Европы.
Другие новости дня
В Грузии продавали просроченную продукцию с мусорной свалки
Четверо сотрудников мусорной свалки в регионе Квемо Картли на востоке Грузии задержаны по обвинению в коммерческом подкупе. Об этом сообщает Следственная Службы Минфина Грузии.
По данным следствия, обвиняемые в обмен на деньги систематически реализовывали со свалки непригодные для использования и предназначенные для уничтожения просроченные мясные продукты и кондитерские изделия. Среди просроченной продукции были товары грузинских и иностранных компаний, пишет агентство «Новости-Грузия».
Сотрудники Минфина изъяли из дома одного из частных лиц 1115 кг просроченных кондитерских изделий и 1105 кг просроченной мясной продукции, приобретенной у сотрудников свалки.
Расследование ведется по статьям 198, 220 и 221 Уголовного кодекса Грузии — «изготовление, ввоз или реализация опасной для жизни или здоровья человека продукции», «злоупотребление полномочиями», «коммерческий подкуп».
Максимальное наказание за преступление составляет от 4 до 6 лет лишения свободы.
Netflix в России обяжут показывать Первый канал и телеканал «Спас»
Роскомнадзор внёс стриминговый сервис Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. Это означает, что в России онлайн-кинотеатр должен будет соблюдать местные законы для стриминга. В частности: обеспечивать показ гарантированных государственном телеканалов. А в перспективе — защищать зрителей от "гей-пропаганды" и ненормативной лексики.
Запись о включении сервиса в реестр появилась на сайте регулятора во вторник. В мае внести Netflix в список потребовала от Роскомнадзора Ассоциация интернет-видео, объединяющая крупнейшие российские онлайн-кинотеатры (IVI, Okko и Megogo), писала газета "Ведомости". По закону, в реестр должны включаться все видеосервисы со 100 тысячами посетителей из России в день.
Законодательство требует от таких сервисов с весны обеспечить пользователям показ каналов эфирного телевидения и трансляцию радиостанций, включённых в состав так называемых мультиплексов — цифровых пакетов, трансляцию которых гарантирует государство. В первый мультиплекс, в частности, входят Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Общественное телевидение России. Во второй — православный телеканал "Спас", телеканал министерства обороны "Звезда" и канал Союзного государства России и Беларуси “Мир”.
Кроме того, Netflix обязан будет делиться с государством статистикой по просмотрам в России. Помимо этого, Роскомнадзор готовит запрет для онлайн-кинотеатров на ненормативную лексику и пропаганду "нетрадиционного секса".
Netflix в России работает в партнёрстве с "Национальной медиагруппы". В её пресс-службе "Известиям" сообщили, что совместное предприятие стриминга и НМГ "обеспечило соблюдение требований российских законов".
Шалва Папуашвили избран председателем парламента Грузии
Депутаты парламента Грузии избрали Шалву Папуашвили председателем законодательного органа. За кандидатуру Папуашвили проголосовали 88 парламентариев, один был против. Как пишет Общественный вещатель, для избрания председателя парламента было необходимо 76 голосов, регистрацию прошли 104 депутата.
Перед голосованием Шалва Папуашвили обратился к коллегам и ответил на их вопросы. По словам Папуашвили, он сделает все возможное, чтобы достойно служить стране и народу. Он также поблагодарил бывшего председателя парламента Каху Кучава.
«Спасибо парламентскому большинству за выдвижение меня на должность председателя парламента и за выраженное доверие. Это большая честь и ответственность перед обществом и нашей политической командой. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы достойно служить нашей стране и народу. Большое спасибо Кахе Кучава, который в политически сложное время достойно возглавлял парламент и смог консолидировать парламентскую жизнь», – заявил Шалва Папуашвили.
Каха Кучава подал в отставку с поста председателя парламента Грузии 24 декабря. Он заявил, что остается членом правящей команды и будет работать над «очень важным проектом», детали которого станут известны в будущем году.
США и ЕС осудили решение суда о ликвидации общества «Мемориал»
Соединённые Штаты и правительства ряда других стран Запада, наряду с правозащитными структурами, осудили решение Верховного суда России о закрытии международного историко-просветительского общества "Мемориал" - одной из старейших и уважаемых правозащитных организаций (признанной в РФ НКО-иноагентом).
"Мы призываем российские власти остановить нападки на независимые голоса и преследования тех, кто защищает права человека. Мы выражаем солидарность с теми, кто подвергся репрессиям за реализацию своих законных прав на свободу выражения, объединений и мирных собраний", - заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. В Вашингтоне указали также на тревожные опасения, связанные с рассмотрением в России схожего иска - о ликвидации центра "Мемориал".
Министерство иностранных дел Германии назвало решение российского суда "более чем непостижимым", добавив, что оно идёт вразрез с международными обязательствами по защите фундаментальных гражданских прав. "К обоснованной критике со стороны таких организацией, как "Мемориал", следует прислушиваться. Решение вызывает у нас большую озабоченность не в последнюю очередь потому, что оно лишает пострадавших от притеснений и репрессий их права быть услышанными", - говорится в заявлении германского ведомства.
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель написал в твиттере, что "Мемориал" играет важную роль в сохранении памяти о политических репрессиях и о нарушениях прав человека. Он отметил, что "способность критически оценивать свое прошлое важна для здорового развития и прогресса любого общества".
"Мемориал – сердце и душа российского правозащитного движения", - подчеркнул исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот, также упомянув о тревоге за судьбу связанного с обществом "Мемориал" одноимённого правозащитного центра. "Мы опасаемся, что партнёрская организация "Мемориала", которая помогает пострадавшим от современных репрессией, может стать следующей", - сказал Рот.
В заявлении директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс подчёркивается, что "Международный Мемориал" – уважаемая правозащитная организация, которая неустанно работала над документированием зверств и политических репрессий в годы правления Сталина и других советских лидеров.
28 декабря Верховный суд России удовлетворил иск Генеральной прокуратуры с требованием ликвидировать общество "Мемориал". Обвинение утверждает, что правозащитная организация нарушает закон об "иноагентах", дискредитирует власть и "создает ложный образ СССР".
В среду в Мосгорсуде состоялись вторые слушания по существу аналогичного иска столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал", также признанного в России НКО-иноагентом. В итоге суд принял решение ликвидировать организацию. Минюст и прокуроры утверждали, что центр "Мемориал" систематически скрывал информацию о выполнении функций иностранного агента, а именно - не маркировал свои публикации. Кроме того, из иска следует, что прокуратура нашла в публикациях правозащитного центра "признаки оправдания терроризма".
Правозащитники все претензии отвергают.
Глава Конституционного суда РФ допустил возрождение смертной казни в России
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин допустил возможность возвращения в России смертной казни. Однако считает такое развитие событий маловероятным.
Как написал Зорькин в своей новой книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл", которая опубликована на сайте суда, введение моратория на высшую меру наказания в своё время стало уступкой ценностям, которые российскому национальному правосознанию несвойственны.
Вопрос о применении высшей меры наказания не может быть закрыт, пока есть умышленные убийства, считает Зорькин. По его словам, многое зависит от общей правовой ситуации в России, от того, насколько далеко страна сможет продвинуться в деле создания "прочного, уверенного в себе правопорядка". Введенный в стране мораторий на смертную казнь он назвал "уступкой, отходом от требований правового принципа равенства". "Очень надеюсь, что сделанный нашей страной отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно", - написал глава КС.
В 2017 году глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что отмена действующего в России моратория на смертную казнь могла бы считаться допустимой только по итогам референдума.
В России смертная казнь законодательно не отменена. С 1996 года, с момента вступления страны в Совет Европы, в России действует мораторий на применение высшей меры наказания. В 2009 году Конституционный суд окончательно запретил судам выносить смертные приговоры.
Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году.
Уроженец Абхазии обвиняется в оправдании уехавших в Сирию боевиков
Верховный суд субъекта РФ – Республики Адыгея оставил в силе продление меры пресечения жителю аула Кошехабль, обвиняемому в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма. Подробности дела стали известны из апелляционного определения, пишет сайт Кавказ.Реалии.
Имеющий двойное гражданство уроженец Абхазии (его имя суд не разглашает), согласно версии управления ФСБ по Адыгее, разместил в социальной сети «Одноклассники» публикацию, оправдывающую действия боевиков в Сирии.
Проведенная по заказу следствия экспертиза подтвердила, что высказывания содержат признаки оправдания деятельности международных исламских террористических организаций, а также «положительную оценку деятельности исламских террористических организаций на территории Российской Федерации». Публикацию заметки подтверждают два секретных свидетеля ФСБ.
Обвиняемый дал подробные показания, но считает обвинение необоснованным. Поручителем за него выступил имам Кошехабльской мечети Адыгеи и работник Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края. Несмотря на это, Верховный суд республики оставил в силе продление меры пресечения в виде ареста, не став менять ее на более мягкую.
Обвиняемому грозит штраф от 300 тысяч до полумиллиона рублей или от пяти до семи лет лишения свободы.
- Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону суд признал 17-летнюю уроженку города Зеленокумска в Ставропольском крае виновной в подготовке самоподрыва в Грозном и приговорил ее к шести годам лишения свободы в воспитательной колонии.
- Южный окружной военный суд признал жителя Астрахани Андрея Агафонова виновным в оправдании терроризма и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда. По версии следствия, в марте 2019 года Агафонов в интернете обсуждал совершенный в том же году теракт в Новой Зеландии.
- Родственники жителя Ставрополья Гегама Ростомяна, обвиняемого в хранении наркотиков и участии в запрещенной экстремистской организации, обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на несправедливое расследование его дела и на пытки, которым, по словам Ростомяна, его подвергали, вынуждая дать признательные показания.
В США и Франции отмечен высокий прирост заболевших COVID-19
США и Франция сообщили о самом высоком суточном приросте заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за всё время пандемии.
По информации американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, в понедельник в Соединённых Штатах было зарегистрировано более 440 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Власти одновременно отмечают, что цифра может не отражать реальной ситуации, так как празднование Рождества внесло изменения в работу центров по тестированию.
Во Франции антрирекорд по заболевшим был зафиксирован во вторник – почти 180 тысяч новых случаев. Ранее министр здравоохранения страны Оливье Веран предупредил, что на начало января заражений может быть 250 тысяч за сутки.
28 декабря рост заболеваемости также был отмечен в Италии, Греции, Португалии и Англии, пишет "Би-би-си".
Всемирная организация здравоохранения заявляла о сохраняющемся высоком риске заражений штаммом коронавируса "омикрон" и тревожных показателях в своих еженедельных отчётах.
Согласно отчёту ВОЗ за вторник, число новых заражений коронавирусом посредством различных штаммов в Европе увеличилось за неделю на 57%, в американском регионе – на 30%. "Омикрон", который эксперт считают более заразным, чем все предыдущие варианты, судя по предварительным выводам, снижает опасность госпитализации заболевшего на 30-70%, если сравнивать его со штаммом "дельта". Однако, опасения относительно перегрузки больниц сохраняются из-за быстрого распространения "омикрона".
Впервые штамм коронавируса "омикрон" был выявлен в ноябре на юге
Африки.
В Грузии от коронавируса за сутки скончался 61 пациент
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончался еще 61 пациент. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 13 707.
За сутки в стране выявили 2514 новых случаев коронавируса. Накануне провели 46 059 тестов: PCR-тестов – 19 359, экспресс–тестов на антиген – 26 700.
Выздоровели еще 2711 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 930 544, выздоровевших – 890 733.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 5,46%, за последние 14 дней составляет 5,65%, за неделю – 5,09%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 11 720 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 495 435.
В Абхазии разгорелся скандал из-за слов Ткачева о покупке 45 га земли в Пицунде
В Абхазии разгорелся скандал из-за высказывания экс–губернатора Краснодарского края и бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. 27 декабря, говоря о строительстве гостиничного и апартаментного комплекса «Москва Резорт» в Пицунде, он заявил:
«Уникальное место, 45 гектаров, которые нам удалось приобрести, выкупить, и я думаю, что это место достойно такого проекта».
Согласно Конституции и гражданскому кодексу самопровозглашенной республии Абхазия, земля является собственностью народа Абхазии и не подлежит купле-продаже. Пользователи соцсетей предположили, что абхазские власти передали Ткачеву территорию незаконно. Кроме того, по информации Telegram-каналов, репортаж с заявлением Ткачева был удалён из соцсетей телеканала «Абаза ТВ».
В общественном союзе ветеранов и граждан Абхазии «АИААИРА» потребовали от властей дать объяснение по поводу высказываний Ткачева. Авторы заявления не исключают проведения акций протеста и Всенародного схода.
«Мы неоднократно заявляли, что мы против продажи недвижимости и земли. Нас убеждали представители власти, что о продаже недвижимости и земли речь не идет, а идет речь о привлечении инвесторов. На самом же деле здесь идет торговля земли в колоссальных масштабах. Абхазию выставили на торги и аукцион», – сказано в заявлении.
Председатель Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава заявил Абхазскому телевидению, что ранее на данном участке земли располагался имущественный комплекс недостроенного пансионата бывшего Госплана СССР. Кубрава говорит, что 6 октября 2006 года был принят закон «О недостроенном пансионате бывшего Госплана СССР». Территория была передана мэрии Москвы, которой тогда руководил Юрий Лужков.
«Такой закон был принят (в 2006 году). Мы в собственность передали мерии Москвы. В соответствии с «Законом о земле» и Гражданским кодексом, когда передается строение, то земля под ним, естественно, передается в бессрочное пользование. Т.е. право бессрочного пользования было предоставлено им. По всей вероятности [я с Ткачевым не говорил и этих материалов не видел], он имел в виду, что это право бессрочного пользования они (мэрия Москвы – ред.) ... сделали переуступку Ткачеву и его организации. Я так понял этот вопрос. В классическом варианте речи о продаже земли там нет», – сказал Кубрава.
Презентация проекта пятизвездочного отеля «Москва резорт» прошла в конференц-зале абхазского Кабмина. На строительство отеля, начало которого запланировано на конец 2022 года, собираются отвести три года, а располагаться он будет на территории в 45 гектаров у берега моря и западной части сосновой рощи в Пицунде.
В июле текущего года общественные деятели Абхазии обратились к президенту самопровозглашенной республики Аслану Бжания в связи с возможной передачей госдачи «Пицунда» Федеральной службе охраны (ФСО) России. Бжания заявил, что этот вопрос был обозначен президентом России Владимиром Путиным.
Глава Пензенской области выплатил заму премию за отказ от взятки
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выплатил премию вице-губернатору Сергею Федотову за то, что тот отказался от взятки в три миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Размер премии составил 47 тысяч 200 рублей. Федотов был премирован в соответствии с законом о денежном содержании государственных служащих Пензенской области, отметили в пресс-службе. Федотов перечислил премию в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд".
В середине декабря следственное управление региона возбудило уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу после того, как чиновница Каменского района решила купить должность главы районной администрации. Она попыталась передать три миллиона рублей вице-губернатору Федотову, но тот отказался. Глава региона выразил благодарность вице-губернатору за "принципиальную позицию" и пообещал премировать Федотова.
Китай: спутники SpaceX могли столкнуться с космической станцией
Китай обвинил компанию Илона Маска Space X в том, что ее спутники создали угрозу безопасности китайской космической станции, находящейся на околоземной орбите.
В ноте, направленной Генеральному секретарю ООН, Китай сообщает о двух случаях в июле и октябре нынешнего года когда китайской космической станции пришлось маневрировать, чтобы избежать столкновений со спутниками Starlink, которые, согласно китайской стороне, совершали беспорядочные движения вблизи станции. Пекин напоминает, что в соответствии с договором о космосе, подписанном в 1967, государства несут ответственность за действия в космосе как государственных, так и частных компаний, базирующихся на их территории.
Сейчас на орбите действует около 1800 спутников Starlink, которые предоставляют доступ к скоростному интернету в почти двух десятках стран. У нее есть разрешение от властей США на запуск 12 тысяч спутников. По словам Илона Маска, компании SpaceX потребуется около 30 тысяч спутников для осуществления планов предоставления выхода в интернет практически из любой точки Земли.
SpaceX не комментировала претензии Китая.
МИД Украины призвал власти Грузии не возвращать Саакашвили в тюрьму
Министерство иностранных дел Украины призвало власти Грузии не возвращать бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, имеющего также украинское гражданство, обратно в тюрьму из военного госпиталя, где он проходит реабилитацию после голодовки.
«Вчерашние попытки перевезти Михаила Саакашвили из военного госпиталя в тюремное заведение предприняты неправильно. Адвокаты не были поставлены в известность о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии. Состояние здоровья Михаила Саакашвили не позволяет это делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.
Ведомство призвало власти Грузии «относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, несущих угрозу его жизни и здоровью», пишет ТАСС. Украинские дипломаты в Грузии продолжают держать ситуацию на особом контроле, поддерживают постоянный диалог с властями Грузии и адвокатами Саакашвили, консул Украины в Грузии в среду будет допущен к Саакашвили, отмечается в заявлении.
«Грузинская сторона должна позволить украинским врачам посетить Саакашвили с целью его обследования», – заявляет МИД Украины.
«Продолжаем работать над его возвращением в Украину по гуманитарным соображениям, для лечения и реабилитации. Необходимость такого шага очевидна», – говорится в сообщении.
Родные и близкие Саакашвили в понедельник вечером стали заявлять, что их не пускают к бывшему президенту и этот запрет, вероятно, связан с тем, что его планируют перевести обратно в тюрьму. Позже бывшего президента навестила представитель омбудсмена Грузии Анна Джаниашвили, которая заявила, что Саакашвили действительно пытались перевести в тюрьму, однако он стал сопротивляться и потерял сознание. Во вторник пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии сообщила, что временно отложила перевод Саакашвили из-за проблем со здоровьем.
Россия выдаст Беларуси еще одного участника протестов против Лукашенко
Россия выдаст белорусским властям участника протестов против режима Лукашенко Дмитрия Подлобникова. На родине его обвиняют в причинении морального вреда сотруднику милиции.
Подлобникова задержали в Беларуси 9 августа прошлого года после уличного шествия в городе Жлобин. Спустя трое суток пребывания в отделе милиции его отпустили. Позже он уехал на работу в Россию, где был задержан по запросу белорусских властей в мае текущего года. В данный момент Подлобников находится в следственном изоляторе в подмосковной Коломне.
Как сообщила адвокат задержанного Мария Красова, доказательством вины в деле Подлобникова считается распечатка прослушки телефонных разговоров его знакомых. «Нет сомнений, что дома Дмитрию угрожают пытки, и что его не ждет справедливое судебное разбирательство», - считает Красова.
Это уже не первый случай, когда Москва задерживает, а затем, несмотря на запрет Европейского суда по правам человека, выдает Минску участников протестов против режима Александра Лукашенко.
В частности, в июле российские власти выдали бойца ММА Алексея Кудина, которого на родине обвиняли в сопротивлении милиции. В итоге Кудина приговорили к 2,5 года колонии. А в сентябре Россия выдала оппозиционера Сергея Непогоду - его приговорили к трем годам лишения свободы, обвинив в насилии по отношению к сотруднику правоохранительных органов.
- Массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Оппозиция требовала отставки Лукашенко и проведения новых выборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов. В итоге протесты были жестоко подавлены властями, а в стране начались самые массовые в истории страны репрессии.
- По данным правозащитников, к настоящему времени более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям, не менее восьми человек при подавлении протестов погибли. Власти возбудили более тысячи уголовных дел против своих оппонентов, десятки людей, включая лидеров оппозиции, получили длительные сроки заключения.
Правительство Аджарии обещает льготы гражданам в 2022 году
Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе рассказал о распределении бюджета на 2022 год. Бюджет Автономной Республики Аджария на 2022 год составил 454 миллиона лари (147 млн долларов) и увеличился по сравнению с бюджетом предыдущего года на 39, 8 миллионов.
По словам главы правительства, в бюджете предусмотрен ряд новых проектов как на республиканском, так и на муниципальном уровне. В частности, до 200 тысяч жителей Аджарии смогут воспользоваться разными социальными и медицинскими программами, более 1400 студентов попадут в программу поддержки со стороны государства, а более 5 тысяч пенсионеров смогут получить финансовую помощь на покупку лекарств.
Рижвадзе обратился к муниципалитетам с просьбой сохранить тарифы коммунальных платежей «с учетом социально-экономического положения населения», пишет агентство «Новости-Грузия». По словам главы правительства, 12 семей, которые в течение многих лет не могли узаконить жилье, наконец-то смогут это сделать.
Также в следующем году в Батуми проезд на городском транспорте будет бесплатным для студентов, школьников, пенсионеров и социально незащищенных граждан.
Amnesty International осудила закрытие «Международного Мемориала»
Правозащитная организация Amnesty International осудила решение о ликвидации исторического и просветительского общества «Международный Мемориал», назвав этот шаг оскорблением памяти жертв ГУЛАГа.
Директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс заявила, что «Международный Мемориал» – уважаемая правозащитная организация, которая неустанно работала над документированием зверств и политических репрессий, совершенных в годы правления Иосифа Сталина и других советских лидеров.
Закрытие «Международного Мемориала» представляет собой прямое посягательство на право на свободу слова и ассоциации, сказала Стразерс.
Во вторник 28 января Верховный суд РФ принял решение о ликвидации «Международного Мемориала», удовлетворив ходатайство Генеральной прокуратуры, которая обвинила организацию в неоднократном нарушении закона об «иностранных агентах».
Пашинян принял участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Санкт-Петербурге принял участие в неформальной встрече глав государств–участников Содружества Независимых Государств (СНГ).
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, были обсуждены вопросы развития сотрудничества на пространстве СНГ, а также мероприятия по общей борьбе с пандемией коронавируса.
Руководитель Федеральной службы РФ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова выступила с подробным докладом о работе и шагах по борьбе с коронавирусом.
Встреча завершилась неофициальным обедом глав государств–участников СНГ, сообщает Радио Азатутюн.
В мероприятии также приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, а также исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Премьер-министр Армении отправился в Россию сегодня. Официальная встреча премьер-министра Армении с президентом Азербайджана не запланирована, но контакты с Алиевым Никол Пашинян не исключил.
Первый ребенок, родившийся в 2022 году, получит от сухумской администрации 100 тыс рублей
Первый ребенок, родившийся в Сухуми в 2022 году, получит от администрации столицы самопровозглашенной республики Абхазия 100 тысяч рублей.
Такое решение принял мэр абхазской столицы Беслан Эшба.
В 2021 году также первому родившемуся сухумчанину было выделено 100 тысяч рублей. Первым в сухумском роддоме в уходящем году родился мальчик в семье Пачалия, сообщает информагентство «Апсныпресс».
Украинский омбудсмен против перевода Саакашвили из госпиталя в тюрьму
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила намерение пенитенциарной службы Грузии перевести экс-президента Грузии, главу Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили из военного госпиталя в Гори обратно в тюрьму.
«Неоднократно подчеркивала необходимость продолжения лечения Михеила в многопрофильной гражданской клинике или за рубежом», – написала Денисова в Telegram-канале.
Омбудсмен также убеждена, что «Украина должна делегировать своих врачей и экспертов для установления степени вреда, нанесенного здоровью нашего гражданина Михаила Саакашвили и определиться об условиях дальнейшего лечения», пишет агентство «Интерфакс–Украина».
«Прошу иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, нарушающих права Михеила Саакашвили на жизнь, здравоохранение и медицинскую помощь, закрепленные 2 статьей Конвенции о защите прав человека и основных свобод», – написала Денисова.
Как сообщалось, пенитенциарная служба Грузии заявила, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили временно останется в военном госпитале в Гори. По словам министра юстиции Грузии Рати Брегадзе, процедура перевода Саакашвили в Руставскую тюрьму полностью соответствует закону, она будет исполнена.
Адвокат: Саакашвили должен пройти психореабилитацию за границей
Михаила Саакашвили необходимо перевезти в Украину или в третью страну для полной психореабилитации. Об этом сегодня заявил адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия.
«Как это сделать, об этом должна думать власть. Мы обязательно постараемся этого добиться», – заявил Гварамия в беседе с журналистами.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», он также подчеркнул, что Саакашвили не собирается объявлять голодовку, пока находится в Горийском военном госпитале. Накануне Гварамия заявлял, что Саакашвили возобновит голодовку в случае своего перевода из военного госпиталя, где он проходит реабилитацию после 50-дневного голодания.
Адвокат отметил, что вопрос о переводе Саакашвили в тюрьму из госпиталя в Гори «не был согласован с консилиумом».
«Консилиум предвидел, что вопрос перевода возникнет, но непосредственно этот случай, когда была написана «форма 100» и его уже должны были перевести, не был известен государственному консилиуму», – сказал Гварамия.
Адвокат заявил, что лечащий врач Саакашвили в госпитале, Нино Гогоришвили, подтверждает факт пыток и его неадекватного лечения.
«Форма 100» была выписана без психоневрологического статуса, в ней были приведены только анализы. Факт пыток и неадекватного лечения подтвержден непосредственно врачом», — пояснил Гварамия.
«Позиция лечащего врача такова, что было постстрессовое состояние после пытки, а его реабилитация в Грузии возможна только в условиях свободы. Если этого не произойдет в условиях свободы, то рекомендуется вывезти его за границу», – сказал Гварамия.
Вместе с тем адвокат отмечает, что состояние здоровья Саакашвили «невыносимо тяжело видеть». «Я не видел такого психоневрологического состояния», — добавил он.
Он также сообщил, что сотрудники пенитенциарной системы насильно сняли с Саакашвили наручные часы, что «является новым фактом пытки».
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сегодня заявил, что процедура перевода Михаила Саакашвили из военного госпиталя в Гори в Руставскую тюрьму полностью соответствует закону, она будет исполнена.
«Врачи госпиталя выписали справку 100, согласно которой заключенный Михаил Саакашвили завершил лечение, состояние его здоровья стабильное и он выписан из данного лечебного заведения. На основании этого документа пенитенциарная служба накануне приступила к исполнению предписанного законом действия - перевода в тюрьму», - сказал Брегадзе на брифинге.
Он отметил, что после ознакомления с предписанием Саакашвили на
эмоциональном фоне стало плохо, начались скачки артериального давления, в итоге мероприятие было отложено, пишет «Интерфакс».
«Никаких силовых действий в отношении заключенного Саакашвили не осуществлялось. Сотрудники пенитенциарной службы в мирной обстановке ознакомили его с предписанием, но он не подчинился законному требованию», – сказал министр.
Абхазия утвердила соглашение об автомобильном сообщении с Южной Осетией
Кабинет министров самопровозглашенной республики Абхазия утвердил соглашение о международном автомобильном сообщении с Южной Осетией. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс».
Соглашение было подписано 25 июля 2019 года. В нем, в частности, говорится о развитии торговых и экономических отношений, пассажирского и грузового сообщения, необходимости обеспечения безопасности движения.
«В соответствии с настоящим соглашением осуществляются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров и грузов между государствами сторон и транзитом по их территориям, а также в третьи государства (из третьих государств) автотранспортными средствами, зарегистрированными в Республике Абхазия или в Республике Южная Осетия», – говорится в документе.
Азербайджан попал в пятерку самых счастливых стран
Азербайджан оказался в пятерке стран с самым высоким индексом счастья – разницей между довольными и недовольными жизнью. Об этом свидетельствуют данные глобального опроса международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.
На вопросы исследователей ответили более 41 тысячи человек из 44 стран мира.
Грузии в списке нет, а Россия оказалась в пятерке стран с самым низким индексом счастья.
В ходе опроса, который проводил представляющий Gallup в России холдинг "Ромир", 17 процентов россиян заявили, что они недовольны своей жизнью, ещё 6 процентов – очень недовольны. Счастливыми себя назвали 36 процентов российских респондентов, 5 процентов заявили, что очень довольны. Ещё 30 процентов россиян, согласно опросу, ни довольны, ни недовольны.
Таким образом, в России счастливыми себя считают 41 процент опрошенных, несчастными – 23 процента. Показатель индекса счастья в этом году аналогичен прошлогоднему и остаётся на самом низком уровне за последние десять лет – 18 процентных пунктов.
В 2013-м он составлял 24 пункта, в 2014 году резко вырос до 59, затем только снижался. По этому показателю Россия опережает только Гану, Афганистан, Гонконг и Ирак, следует из исследования.
Самый высокий индекс счастья, согласно последнему опросу Gallup, у жителей Колумбии, Казахстана, Албании и Азербайджана. Жители Латинской Америки, Африки и Восточной Азии, как правило, лидируют в индексе счастья, а жители Европы, Ближнего Востока и России всегда настроены более пессимистично, отмечается в исследовании.
200 лари за прививку от коронавируса получат граждане Грузии старше 50 лет
Денежное поощрение от государства в размере 200 лари (63 доллара) теперь смогут получать граждане Грузии старше 50 лет, которые решат сделать прививку от коронавируса. Об этом заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Гергий Гибрадзе сегодня на брифинге.
Согласно решению Совета, программа поощрения вакцинирующихся будет продлена до конца января, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Будет продлена программа поощрения, которая подразумевает начисление 200 лари для лиц старше 60 лет. Есть еще одна новость. Возрастной барьер программы снизился до 50 лет», – сказал Гибрадзе.
По его словам, из бюджета выделено достаточно средств, чтобы 200 лари получили все граждане старше 50 лет, которые решат сделать прививку против коронавируса.
Программа поощрения вакцинации граждан старше 60 лет по решению премьер-министра Ираклия Гарибашвили стартовала с 8 ноября и должна была продлиться до 31 декабря включительно.
Такое решение было принято для активного подключения к программе массовой вакцинации лиц пенсионного возраста, которые наиболее подвержены риску тяжелого течения COVID-19.
Те, кто не успел получить денежную премию к 2021 году, получат деньги в начале следующего года.
OCCRP: Александр Лукашенко признан коррупционером года
Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) назвал Александра Лукашенко "Коррупционером года – 2021". Об этом говорится на сайте организации.
В публикации Лукашенко называют "последним диктатором Европы". Центр признал его главным коррупционером за "потворство организованной преступности". Жюри выбрало его из рекордных 1167 претендентов на это звание.
"В плане коррупции это был выдающийся год, но Лукашенко всех превзошел", – отметил координатор жюри и сооснователь OCCRP Дрю Салливан.
В частности, OCCRP отметили принудительную посадку самолета Ryanair, на борту которого находились белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Любого, кто противостоит Лукашенко, ждет их участь, пишут в организации, или участь Сергея Тихановского, которого приговорили к 18 годам лишения свободы за организацию антиправительственных демонстраций в 2020 году.
Также среди "достижений" Лукашенко за последний год жюри выделило "организацию потоков государственных средств олигархам, близким его семье" и провокацию миграционного кризиса на границе с Польшей. Кроме того, Лукашенко обвинили в потворстве распространению фейков о коронавирусе.
"67-летний Лукашенко цепляется за власть в Минске с 1993 года, фальсифицируя выборы, пытая критиков, арестовывая и избивая протестующих – и все это с помощью и одобрения Кремля", – говорится в публикации Центра.
Итоги подводили жюри в составе шести журналистов и экспертов в области противодействия коррупции. Они проголосовали за Лукашенко единогласно. Он оказался в рейтинге главных коррупционеров по соседству с экс-президентом Афганистана Ашрафом Гани, президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Турции Реджепом Эрдоганом и экс-канцлером Австрии Себастьяном Курцом.
Гани в организации называют "вопиюще некомпетентным" лидером, который оставил свой народ на произвол судьбы и уехал жить среди коррумпированных бывших государственных чиновников "в моральной помойке – ОАЭ".
Асада обвинили в начале войны в Сирии и краже сотен миллионов долларов в попытке сохранить власть. Эрдоган, по данным Центра, курировал коррумпированное правительство, которое отмывало китайские средства на иранскую нефть через государственные банки. Курц был лидером Австрийской народной партии, который ушел из политики после обвинений в растрате и взяточничестве.
Израильская авиация нанесла удар по порту Латакия в Сирии
Израильская авиация нанесла удар по порту в Латакии, в Сирии. Об этом сообщили сирийские государственные СМИ и военные. По их данным, самолёты поразили контейнерную площадку в торговом порту. Произошли несколько взрывов и крупный пожар. Не исключено, что в контейнерах находилось оружие.
Повреждены гражданские объекты в районе порта. О жертвах не сообщается.
По данным журналистов, для отражения нападения были задействованы сирийские силы противовоздушной обороны, но они не справились со своей задачей.
В 25 километрах южнее Латакии находится российская авиабаза Хмеймим. Российские военные ситуацию не комментировали. Представители Армии обороны Израиля отказались комментировать сообщения сирийской стороны.
- Израильские военные атакуют порт Латакии второй раз за месяц. Предыдущий раз СМИ сообщали об авиаударе 7 декабря.
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