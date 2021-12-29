Мосгорсуд постановил ликвидировать правозащитный центр «Мемориал»

Московский городской суд принял решение ликвидировать признанный в России НКО-иноагентом правозащитный центр "Мемориал".

С иском в суд обратилась московская прокуратура. Минюст и прокуроры утверждали, что центр "Мемориал" систематически скрывал информацию о выполнении функций иностранного агента, а именно - не маркировал свои публикации. По мнению прокурора, это вызывает депрессию у россиян.

Кроме того, из иска следует, что прокуратура нашла в публикациях правозащитного центра "признаки оправдания терроризма". На сегодняшнем заседании прокурор заявил, что правозащитный центр "поддерживал все протесты" и способствовал "формированию негативного восприятия" российских судов.

Также в вину "Мемориалу" вменяли партнерские отношения с правозащитным проектом "ОВД-Инфо"(включён в реестр "иноагентов"), который, по мнению обвинения, занимается оправданием экстремизма.

Правозащитники отвергали все претензии в свой адрес.

"Вся наша деятельность на протяжении 30 лет была направлена на защиту граждан России, гражданского общества и государства. [Ее запрет] подтвердит, что политическое преследование является одним из системных факторов [политики государства]", — сказал глава правозащитного центра Александр Черкасов.

Выступивший в прениях адвокат Илья Новиков обратил внимание на то, что истцы злоупотребляют правом, что подача исков о ликвидации "Международного Мемориала" и правозащитного центра "Мемориал" в один день — не совпадение, и что организацию хотят ликвидировать по политическим мотивам.