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Москва и Хартум согласовали создание военной базы в Порт-Судане
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Судан согласовал создание военной базы на берегу Красного моря. Источники Associated Press сообщают, что все опасения по поводу соглашения были устранены.
Договор предусматривает размещение в Порт-Судане базы, на которой будут находиться 300 российских моряков и до четырех кораблей – в том числе с атомными двигателями.
Соглашение заключается на 25 лет с возможностью продления на 10.
Россия получит порт с быстрым доступом к Индийскому океану. В обмен Москва будет снабжать Судан оружием.
Судан – одна из немногих стран, признавших аннексию Россией Крыма.
О том, что Москва и Хартум подписали соглашение о создании на суданском побережье Красного моря пункта материально-технического обеспечения ВМФ, стало известно в декабре 2020 года.
По данным США, российские наемники из «ЧВК Вагнера» занимаются в Судане и других африканских странах эксплуатацией природных ресурсов для финансирования войны с Украиной. Москва эти обвинения отвергает.
Другие новости дня
Гарибашвили примет участие во Всемирном правительственном саммите в Дубае
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отбыл в Объединенные Арабские Эмираты.
По сообщению пресс-службы премьер-министра, глава правительства примет участие во Всемирном правительственном саммите, который пройдет в Дубае.
Ираклий Гарибашвили обратится к участникам форума. В рамках визита также запланированы двусторонние встречи на высшем уровне.
Посол Грузии в Турции: Мы отправимся в зону бедствия
Посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава отправится в город Адыяман и доставит гуманитарную помощь. По словам дипломата, граждане Грузии будут эвакуированы из зоны землетрясения.
«Мы уже помогли многим гражданам уехать в Грузию или перебраться в Анкару, Стамбул и другие, более безопасные районы Турции. В настоящее время мы постараемся вместе с нашими гражданами разработать план эвакуации. Я призываю граждан и их родственников, связаться по горячей линии со мной и нашими сотрудниками, чтобы мы могли принять участие в их безопасном переезде в другие регионы страны», - сказал посол Грузии в Турции, передает Общественный вещатель.
На данный момент в Турции обнаружены тела пятерых граждан Грузии, погибших в результате сильного землетрясения.
Разрушительное землетрясение произошло в Турции и Сирии 6 февраля. По последним данным, в результате землетрясения погибло более 28 тысяч человек.
В Грузии произошло второе за два дня землетрясение
В Грузии произошло землетрясение. По данным Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, толчки были зафиксированы в 12:07 по тбилисскому времени.
Эпицентр находился в селе Гоми около города Озургети. По данным центра, магнитуда землетрясения составила 4,6 (ML).
Накануне вечером в Грузии произошло землетрясение силой 4,3 балла. Его эпицентр находился недалеко от курорта Бахмаро.
Число погибших при землетрясении в Турции и Сирии превысило 29 тысяч
В Турции число погибших в результате землетрясений 6 февраля превысило 24,5 тысячи. Об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай.
В Сирии при землетрясении, по данным Al Jazeera погибли более четырех с половиной тысяч человек.
Число раненых в обеих странах превышает 80 тысяч. Сотни тысяч людей лишились крова.
Работы по разбору завалов продолжаются. В них принимают участие спасатели и медики из 70 стран. До сих пор поступают сообщения о нахождении живых людей, среди которых дети.
В Турции ведется следствие по делу об обрушении зданий. Вынесены постановления о задержании более 100 подозреваемых. Около 50 человек задержаны за мародерство. Президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что они не уйдут от наказания.
В воскресенье, 12 февраля, посольство России в Анкаре сообщило об эвакуации 39 россиян, которые жили и работали на юго-востоке Турции, недалеко от зоны землетрясения. Они пожелали вернуться на родину. Борт предоставила компания «Росатом». Она ведет строительство в Турции первой атомной станции «Аккую».
- Первое землетрясение магнитудой 7,7 на юго-востоке Турции, затронувшее несколько районов Сирии, произошло в ночь на 6 февраля. Через несколько часов недалеко от его эпицентра произошло второе землетрясение магнитудой 7,6. В обеих странах разрушены памятники архитектуры.
- В Турции на три месяца объявлено чрезвычайное положение.
Над Канадой сбито неизвестное летающее устройство
Неизвестное летающее устройство сбили в воздушном пространстве Канады. Аппарат цилиндрической формы был замечен на высоте 12 километров. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что отдал приказ уничтожить объект, поскольку он мог мешать полетам гражданских авиалайнеров.
Устройство было сбито при помощи истребителя F-22 военно-воздушных сил США, приписанного к совместной канадско-американской базе на Аляске. Канадские военные собирают обломки, чтобы идентифицировать объект.
Это уже третий подобный случай за неделю в воздушном пространстве Северной Америки.
- 4 февраля США сбили над штатом Южная Каролина аэростат, принадлежавший Китаю. По мнению американской стороны, он мог использоваться для шпионажа за военными объектами; Китай настаивает, что это был гражданский метеорологический зонд. Власти Китая выразили США свой протест, назвав сбитие своего аэростата «чрезмерной реакцией» и нарушением международных норм.
- 10 февраля летающий объект был сбит над штатом Аляска; ведутся работы по его идентификации.
В 10-ти столицах мира пройдут акции в поддержку Саакашвили
В 10-ти столицах мира пройдет серия акций в поддержку третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Митинги намечены на 20 февраля. Информацию распространяет российский правозащитник Марк Фейгин, пишет SOVA.
Акции пройдут в Афинах, Мадриде, Берлине, Кишиневе, Стокгольме, Варшаве, Тель-Авиве, Риге, Вашингтоне и Праге.
6 февраля Тбилисский городской суд отказал отсрочить исполнение наказания третьему президенту Грузии.
Члены семьи и адвокаты Саакашвили просили об отсрочке приговора или освобождении от наказания по состоянию здоровья, соответствующий иск был подан в суд в начале декабря 2022-го. Судебное разбирательство по делу продолжалось 2 месяца.
Подтвердился факт гибели еще одного гражданина Грузии в Турции
Еще один гражданин Грузии погиб в результате землетрясения в Турции. Информацию Общественному вещателю Грузии предоставило Министерство иностранных дел.
Посольство Грузии в Турецкой Республике подтвердило факт смерти гражданина И.П. в городе Газиантеп.
К этому времени в Турции обнаружены тела пятерых граждан Грузии, погибших в результате разрушительного стихийного бедствия.
Мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии 6 февраля. По последним данным, в результате землетрясения погибло около 24 тысяч человек.
Залужный: Россия использовала морские надводные дроны
Россия использовала в войне против Украины морские надводные дроны. Об этом в субботу заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Как он написал в фейсбуке, в ходе телефонного разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли Залужный выразил обеспокоенность в связи с использованием дронов - по его словам, это представляет угрозу гражданскому судоходству в Черном море.
О том, что у России есть такое оружие и о его использовании ранее не сообщалось. Вечером 10 февраля о том, что российские военные предположительно использовали морской беспилотник, написал ряд телеграм-каналов, освещающих войну с пророссийских позиций. Они опубликовали видео, на котором, как утверждается, беспилотник поражает опору моста под Одессой.
Изданию The Insider удалось подтвердить геолокацию видео, оно действительно снято в Затоке, где расположен мост. Насколько серьезные повреждения нанесены мосту - неясно, однако видно, что он не рухнул. Ранее по этому мосту - единственному, напрямую связывающему юг Одесской области с остальной территорией Украины - наносились ракетные удары.
Из слов Залужного неясно, говорил ли он именно об ударе по мосту под Одессой, или были и другие случаи использования Россией таких дронов.
Залужный также обсудил с Милли ход боевых действий и результаты массированного ракетного удара, который Россия нанесла 10 февраля. «Тяжелые бои идут в районах Угледара и Марьинки. Мы надежно держим оборону» - пишет украинский генерал. Он также упомянул, что украинская армия удерживает Бахмут в Донецкой области.
В конце октября 2022 года российское Минобороны заявляло об атаке украинских морских беспилотников на порт аннексированного Севастополя, сообщалось, что один из кораблей был поврежден. Об использовании подобных беспилотников российскими военными Минобороны не сообщало.
- 10 февраля российские войска выпустили по территории Украины 106 ракет, сообщает Генштаб ВСУ. Также наносились удары беспилотниками «Шахед». Пострадали объекты энергетики. Российское Минобороны заявило, что удары привели к остановке производства на оборонных заводах Украины, украинская сторона это не комментировала.
- Россия также в ночь на субботу авиаудар по острову Змеиный в Черном море. Об этом сообщило украинское командование «Юг». Остров был захвачен Россией в первый день войны 24 февраля 2022 года, однако в июне российские войска покинули его.
- Губернатор российской Курской области Роман Старовойт сообщил, что при обстреле села Гуево в граничащем с Украиной Суджанском районе в субботу погиб строительный рабочий, еще один был ранен. В обстреле он обвинил Украину. Украинские военные сообщение не комментировали.
Границу Армении с Турцией открыли, чтобы пропустить гумпомощь
Сухопутная граница между Арменией и Турцией была в субботу открыта впервые за 35 лет - через пограничный пропускной пункт проехали пять грузовиков с гуманитарной помощью из Армении для пострадавших от разрушительного землетрясения районов на юге Турции. Об этом сообщает Радио Азатутюн.
Последний раз пограничный переход между Арменией (тогда еще в составе СССР) и Турцией был открыт в 1988 году после землетрясения, разрушившего армянский город Спитак. Тогда гуманитарные грузы были доставлены из Турции в Армению.
Несколько дней назад из Армении в Турцию вылетела команда спасателей - 27 человек.
Грузовики со 100 тоннами продовольствия, медикаментов, воды и других пакетов экстренной помощи отправились в город Адыяман. Спецпредставитель Анкары на армяно-турецких переговорах Сердар Кылыч поблагодарил за помощь спецпредставителя Армении, вице-спикера армянского парламента Рубена Рубиняна и заместителя министра иностранных дел Ваана Костаняна. «Я всегда буду помнить помощь, направленную народом Армении для облегчения страданий нашего народа в пострадавшем от землетрясения регионе», - написал Кылыч в твиттере.
Отношения между Турцией и Арменией являются напряженными как по историческим причинам, так и в связи с тем, что Турция поддерживает Азербайджан в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Армения, как и многие страны мира, считает геноцидом массовые убийства армян в Османской империи во время Первой мировой войны, в Турции с таким определением не согласны. Между странами нет дипотношений, граница между ними закрыта. При этом Анкара и Ереван ведут переговоры об улучшении отношений.
Число жертв произошедшего 6 февраля на юго-востоке Турции землетрясения, по официальным данным, превысило 25 тысяч. Из них более 22 тысяч погибли в Турции и более 3,5 тысяч в соседней Сирии. Это число постоянно растет - разбор завалов продолжается. Надежды найти под обломками выживших все меньше, однако такие случаи отмечались и в субботу, на пятый день после землетрясения. В частности, в провинции Газиантеп была спасена целая семья из пяти человек. Всего сообщается о спасении в субботу из-под завалов более 10 человек, многие из которых - дети. Двух девочек, как утверждается, спасла команда из Азербайджана - в Турцию были направлены более 700 сотрудников МЧС этой страны.
В субботу полиция Турции задержала 12 человек, которые, как утверждается, имели отношение к сооружению многоэтажных домов, рухнувших во время землетрясения. Многие жители страны предъявляют серьезные претензии к властям и строителям, которые, как считается, не соблюдали стандарты при возведении многоэтажных зданий в сейсмически активных зонах. Критика звучит и в адрес президента страны Реджепа Эрдогана: в том числе из-за задержек с доставкой помощи и позднего начала спасательных работ. Эрдоган признал «некоторые проблемы», однако сейчас, по его словам, ситуация под контролем. Также были задержаны около 50 человек, подозреваемых в мародерстве.
- По числу человеческих жертв землетрясение занимает уже седьмую строчку среди стихийных катастроф XXI века, подсчитало агентство Reuters. Десятки тысяч людей ранены, сотни тысяч лишились дома. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, землетрясение затронуло 23 миллиона человек, среди которых почти полтора миллиона детей.
- Первое землетрясение магнитудой 7,7 на юго-востоке Турции, затронувшее несколько районов Сирии, произошло в ночь на 6 февраля. Через несколько часов недалеко от его эпицентра произошло второе землетрясение магнитудой 7,6. После них было зафиксировано больше 1200 повторных подземных толчков. В Турции объявлен траур до 12 февраля.
- Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран, в том числе из России. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии. США также выделяют 85 миллионов долларов на оказание помощи после землетрясений в Турции и Сирии. Всемирный банк объявил, что выделяет на помощь Турции 1,78 миллиарда долларов.
- Президент Владимир Зеленский в субботу посетил посольство Турции в Украине и почтил память погибших. Украина также направила спасателей в страну.
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,3
В Грузии произошло землетрясение. По информации Института наук по изучению Земли и Национального центра сейсмического мониторинга, мощность землетрясения составила 4,3 магнитуд.
По их же информации, эпицентр находился в селе Вакиджвари, в 7 километрах от Озургети, пишет «ИнтерпрессНьюс».
Умер последний коммунистический премьер ГДР
В Берлине умер последний коммунистический глава правительства Германской демократической республики (ГДР) Ханс Модров. При нем фактически были начаты демократические реформы, завершившиеся объединением Германии в 1990 году.
О смерти 95-летнего Модрова сообщила германская Левая партия - правопреемница Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), руководившей ГДР.
17-летний Модров был взят в плен советскими войсками в 1945 году, 4 года был в плену в СССР, затем учился там же в комсомольской школе. Долгие годы он был высокопоставленным функционером СЕПГ, возглавлял дрезденскую партийную организацию. Главой правительства он стал спустя 4 дня после падения Берлинской стены, 13 ноября 1989 года, в условиях масштабного кризиса власти в ГДР, когда массовые демонстрации заставили правящую партию пойти на уступки.
На посту премьера Модров провел ряд демократических реформ. В состав правительства он включил ряд представителей оппозиции. Модров выступал против объединения Германии в ближайшей перспективе. В марте 1990 года он был вынужден объявить свободные выборы, по итогам которых к власти в ГДР пришли сторонники быстрого объединения с ФРГ. 12 апреля на посту премьера Модрова сменил Лотар де Мезьер, а уже в октябре Германия воссоединилась.
Модров стал депутатом бундестага от партии ПДС, в которую преобразовалась СЕПГ (впоследствии она была переименована в «Левую»). Был также депутатом Европарламента. Он настаивал на том, что бывшую ГДР нельзя оценивать лишь в негативном свете, отмечая, в частности, что руководство Восточной Германии способствовало послевоенному примирению с Польшей. В российском посольстве в ФРГ выразили соболезнования в связи с его кончиной.
На днях умерли еще два политика, занимавшие посты глав правительств в советские времена - бывший премьер-министр социалистической Чехословакии Любомир Штроугал и бывший глава правительства РСФСР и так и не ставшего полноценным правительством СССР Межгосударственного экономического комитета Иван Силаев.
На пристыкованном к МКС «Прогрессе» произошла разгерметизация
На грузовом космическом корабле «Прогресс МС-21», пристыкованном к Международной космической станции (МКС), произошла разгерметизация. Об этом сообщил в субботу «Роскосмос». В ведомстве утверждают, что угрозы для находящегося на борту МКС экипажа нет. По словам космонавта Дмитрия Петелина, обстановка на борту станции спокойная.
«Прогресс МС-21» 18 февраля должен быть отстыкован от станции. Как говорится в сообщении «Роскосмоса», сейчас он «изолирован от общего объема станции». Почему на грузовом корабле произошла разгерметизация - неясно. Подчеркивается, что инцидент не помешал в субботу пристыковаться к МКС другому грузовому кораблю - «Прогресс МС-22».
Случившееся с «Прогрессом МС-21» - уже второе за последние месяцы происшествие с космическим кораблем, пристыкованным к МКС. В декабре произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля «Союз МС-22». В результате на борту этого корабля резко повысилась температура. Было принято решение не использовать его для возвращения российско-американского экипажа на Землю. На 20 февраля намечен старт к МКС корабля «Союз МС-23», планируется, что двое российских космонавтов и американский астронавт полетят на Землю на нем. Пока не сообщалось о том, повлияет ли инцидент с «Прогрессом» на старт «Союза». В сообщении «Роскосмоса» говорится, что он не окажет влияния на «дальнейшую программу полета МКС».
Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 25 тысяч человек
В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли, по последним данным, более 25 тысяч человек.
Президент Турции Реджеп Эрдоган в субботу заявил, что по последним данным в Турции погибли более 21,5 тысяч человек. Более 3,5 тысяч погибли в Сирии. Поисково-спасательные работы продолжаются.
По числу человеческих жертв землетрясение занимает уже седьмую строчку среди стихийных катастроф XXI века, подсчитало агентство Reuters. Десятки тысяч людей ранены, сотни тысяч лишились дома. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, землетрясение затронуло 23 миллиона человек, среди которых почти полтора миллиона детей.
Статистики по погибшим и пострадавшим животным нет. Зоозащитные организации направили свои команды в пострадавшие районы на помощь приютам и животным, оставшимся без дома. Выжившие животные, многие из которых ранены и находятся в состоянии шока, оказались на улице без доступа к воде и пище.
В Турции серьезные претензии предъявляются к властям и строителям, которые, как считается, не соблюдали стандарты при возведении многоэтажных зданий в сейсмически активных зонах. Критика звучит и в адрес президента страны Реджепа Эрдогана: в том числе из-за задержек с доставкой помощи и позднего начала спасательных работ. Эрдоган признал «некоторые проблемы», однако сейчас, по его словам, ситуация под контролем.
По оценкам агентства Fitch Ratings, экономические потери Турции в результате землетрясения могут достичь четырех миллиардов долларов.
На север Сирии, где остается последний анклав, удерживаемый противниками президента Башара Асада, только на четвертые сутки после землетрясения добралась первая колонна с гуманитарной помощью. Спасатели сообщают, что здесь погибли как минимум 1900 человек, сотни людей оказались под завалами.
Власти Сирии заявляют, что введенные против режима Асада санкции усугубляют бедствие. В стране не хватает строительной техники и нефти. Накануне власти США объявили, что действующие против Сирии американские санкции не будут затрагивать транзакции, касающиеся оказания ей помощи в связи с землетрясением вплоть до августа 2023 года.
- Первое землетрясение магнитудой 7,7 на юго-востоке Турции, затронувшее несколько районов Сирии, произошло в ночь на 6 февраля. Через несколько часов недалеко от его эпицентра произошло второе землетрясение магнитудой 7,6. После них было зафиксировано больше 1200 повторных подземных толчков. В Турции объявлен траур до 12 февраля.
- Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии. США также выделяют 85 миллионов долларов на оказание помощи после землетрясений в Турции и Сирии. Всемирный банк объявил, что выделяет на помощь Турции 1,78 миллиарда долларов.
«Нацдвижение» провело акцию возле резиденции Иванишвили в Шекветили
«Национальное движение» провело акцию протеста возле резиденции Бидзины Иванишвили в Шекветили. Активисты потребовали освобождения Михаила Саакашвили, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Как заявил председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили, акции протеста продолжатся в разных городах.
«Высокопоставленные чиновники, как и Бидзина Иванишвили, должны знать, что мирной политической жизни у них не будет. Сегодня у нас мирные предупредительные акции. В конечном итоге этот протест поднимется и соберется в центре столицы, а после посмотрим, какой приговор грузинский народ вынесет Иванишвили и его преступной группировке. Народ – судья, принимающий решения, и я уверен, что узник Путина Михаил Саакашвили и наша страна будут свободны», - сказал Леван Хабеишвили.
В конце митинга прозвучали гимны Грузии и Украины.
7 февраля новый председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили представил план действий и анонсировал проведение акций протеста в Тбилиси и регионах.
Аргентина начала отзывать ВНЖ у уехавших из страны россиян
Миграционная служба Аргентины начала отзывать ВНЖ у россиян, которые получили его после рождения ребенка в стране, но потом решили уехать. Об этом в эфире телеканала C5N сообщила национальный директор миграционной службы страны Флоренсия Кариньяно.
Она пояснила, что когда в суде будет рассматриваться вопрос о предоставлении аргентинского гражданства россиянину, миграционная служба подаст данные о приостановке ВНЖ в связи с тем, что данный человек «провел месяц в Аргентине и больше никогда не приезжал».
«Если суд, несмотря на эти данные, хочет предоставить гражданство человеку, который не живет и не жил в Аргентине, это его дело. Мы отменяем вид на жительство», – сказала Кариньяно.
В пятницу стало известно, что в аэропорту Буэнос-Айреса сотрудники миграционной службы не пустили в страну нескольких беременных россиянок. Им отказали во въезде в страну по причине «ложного туризма». Власти считают, что их реальные цели пребывания в Аргентине не соответствуют заявленным. Однако по решению суда их все же пропустили.
Согласно законам Аргентины, ребенок, родившийся на территории этой страны, получает гражданство «по праву почвы». Его родители могут получить право на постоянное проживание и позднее также могут получить гражданство. Представители посольства России в Аргентине сообщали, что в 2022 году в страну переехали около 2500 россиян. Среди них было много беременных женщин, которые приехали туда с целью родить ребенка.
Армения сегодня направила гуманитарную помощь в Турцию
Армения сегодня отправила гуманитарную помощь в Турцию, сообщает пресс-секретарь МИД Ваан Унанян.
Спецпредставитель Анкары на армяно-турецких переговорах Сердар Кылыч поблагодарил спецпредставителя Армении на переговорах, вице-спикера армянского парламента Рубена Рубиняна и заместителя министра иностранных дел Ваана Костаняна и отметил, что в город Адыяман отправились 5 грузовиков со 100 тоннами продовольствия, медикаментов, воды и других пакетов экстренной помощи.
«Я всегда буду помнить помощь, направленную народом Армении для облегчения страданий нашего народа в пострадавшем от землетрясения регионе», - написал Кылыч на своей странице в Twitter.
Рубен Рубинян, в свою очередь, сообщил, что грузовики пересекли армяно-турецкую границу, подчеркнув: «Рад, что смог помочь».
Ранее из Армении в Турцию вылетело 27 спасателей, пишет Радио Азатутюн.
Отметим, что число жертв подземных толчков, произошедших 6 февраля в Турции, превысило 20 тысяч человек.
Стрельба в центре Еревана: полиция применила оружие для остановки автомобиля
В Сети появилось видео того, как сотрудники полиции пытались остановить водителя серебристого внедорожника на площади Республики в Ереване.
Автомобиль марки «Хаммер» сначала забрался на тротуар возле Дома правительства, затем свернул в сторону бывшего здания Министерства иностранных дел. За это время полицейским не удалось остановить машину, на кадрах были слышны выстрелы.
На следующем видео, которым поделился тот же пользователь, видно, что полицейским все же удалось остановить машину.
Вскоре после полуночи информационный отдел полиции передал Радио Азатутюн следующее сообщение:
«10 февраля, около 23 часов, в центре Еревана водитель автомобиля марки «Хаммер» грубо нарушил правила дорожного движения, не подчинившись законным требованиям патрулей, направил автомобиль в сторону полицейских и граждан и совершил действия, опасные для их жизни и здоровья. С целью остановить движение автомобиля были произведены выстрелы по шинам. Личность водителя установлена, принимаются соответствующие меры. Будет предоставлена дополнительная информация».
Хотя на видео видно, что полицейским удалось остановить автомобиль, в полиции не прокомментировали новость о побеге водителя, а также не сообщили, задержан он или нет. Информация о возможных пострадавших также не сообщалась.
Позже в полиции сообщили, что в ночь на 11 февраля был найден и задержан 25-летний водитель автомобиля марки «Хаммер». Согласно сообщению, им является житель Араратской области Армении.
Югоосетинская компания «Чистый мир» приостанавливает работу
Предприятие по сбору твердых бытовых отходов «Чистый мир» временно приостанавливает свою работу. Об этом информагентству «Рес» сообщил директор компании Андрей Тедеев.
По его словам, уменьшение деловой активности способствовало снижению всех цен на ТБО в пунктах приема вторсырья, особенно на картон и бумагу.
«Более восьми месяцев предприятие работало в убыток. В связи с этим мы приняли решение работать с теми материалами, которые будут приносить хоть какой-то доход и не позволят компании окончательно закрыться. Будем следить за развитием ситуации дальше и если стоимость на вторсырье возрастет и будет целесообразно продолжать работать дальше – мы возобновим деятельность», - сказал он.
Глава компании дополнил, что «Чистый мир» приостановил сбор бумаги и картона по городу.
«Чистый мир» - это частная компания, основанная в мае 2021 года на собственные средства ее владельцев, предприятию удалось собрать по самопровозглашенной республике Южная Осетия и вывести на переработку более 400 тонн ТБО.
Премьер Грузии: Нам удалось избежать переноса войны из Украины в Грузию
Несмотря на все вызовы, властям Грузии удалось избежать самого большого вызова – войны. Об этом журналистам заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, добавив, что попытки перенести нынешний конфликт в Украине на территорию Грузии не прекращаются.
«По итогам работы нашего правительства в прошлом году у нас был беспрецедентно высокий экономический рост – 10,1%. Это в условиях, когда во всем мире – рецессия, неопределенность и непрогнозируемость. Несмотря на эти вызовы, нашей команде удалось избежать самого большого испытания – войны», - цитирует премьера SOVA.
По словам Гарибашвили, заявления о том, что в Грузии должен быть открыт второй фронт, «напрямую» звучали со стороны представителей украинских властей.
«Этой цели и служили отправка Михаила Саакашвили в Грузию и очень много провокаций, которые, к сожалению, не прекращаются и сейчас».
При этом премьер пожелал «дружественному украинскому народу» мира, своевременного окончания войны и возвращения территорий. Хотя и заявил, что не видит «попыток остановить эту войну, как-то вернуть стороны за стол переговоров». По словам Гарибашвили, это настораживает, поскольку ситуация в Украине, в регионе и в мире в целом стала еще более непредсказуемой.
На фоне заявлений лидеров «Грузинской мечты» о том, что на данном этапе Россия имеет на фронте определенное преимущество, и на фоне ответной критики Киева, премьер-министр Грузии дал свою оценку и ситуации в Украине:
«После начала войны уже оккупированы 20% территории Украины, погибли десятки тысяч человек, Украина потеряла сотни миллиардов долларов – одни говорят, уже один триллион, другие – 700-800 миллиардов. Самое главное, что кроме военных, очень большие потери с обеих сторон – гражданская инфраструктура, граждане, погибли дети… Ничто не может возместить этот ущерб, эту потерю, эту боль».
В заключение Гарибашвили вновь подчеркнул, что главной задачей его правительства «было, есть и будет защита интересов нашего народа». По его словам, власти будут и впредь принимать только те решения, которые пойдут на пользу народу и стране.
Кадыров получил титул «отца народа» – он внес соответствующие изменения в Конституцию Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров внес изменения в Конституцию республики – название его должности дополнено словами «Мехк-Да», что в переводе означает «отец народа». Вместе с этим документ дополнен указанием, что глава Чечни является гарантом «прав и свобод человека и гражданина» в регионе, а также отвечает за территориальную целостность и поддержание мира и согласия, сообщает Кавказ.Реалии.
Изменения были предложены главой парламента Чечни Магомедом Даудовым и еще 20 депутатами. Законопроект был зарегистрирован 12 января. Менее чем через месяц, 9 февраля, парламент республики единогласно утвердил поправки в Конституцию. Кадыров подписал документ в пятницу, 10 февраля (копия имеется в распоряжении редакции Кавказ.Реалии).
- Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. С тех пор его неоднократно обвиняли в нарушении прав человека в республики и за ее пределами, возлагая на политика ответственность за похищения и убийства его критиков. В отношении главы Чечни введены санкции ЕС, США и других стран. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Кадыров стал одним из главных пропагандистов войны, глава региона регулярно отчитывается об отправке наемников на фронт, угрожает президенту Владимиру Зеленскому. Кроме того, он допускал применение Россией ядерного оружия.
- После того, как на предложение наделить Кадырова титулом «отца народа» обратили внимание СМИ, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов поддержал это предложение, но заявил, что «мехк-да» или «мехкан да» переводится с чеченского на русский как «высшее должностное лицо республики».
- В октябре 2022 года депутаты Народного собрания Дагестана приняли пакет поправок в Конституцию республики. Среди прочего они предусматривают снятие с главы Дагестана функций гаранта «единства и территориальной целостности республики». Многие юристы, правозащитники, общественные и политические деятели Дагестана раскритиковали эти изменения. На предшествовавший принятию поправок круглый стол, инициированный Народным собранием, недовольных поправками активистов не допустили.
- По мнению некоторых активистов и экспертов, демаркация границы между Чечней и Дагестаном остается спорной. В частности, не решен вопрос Ауховского района, ликвидированного после депортации чеченцев в 1944 году, – вопрос о его восстановлении Чечня поднимает с 1990 года.
- В сентябре 2018 года тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об изменении границы между регионами, вызвавшее массовые протесты в Ингушетии.
- Частный самолет с бортовым номером RA-73417, которым, предположительно, пользуется Рамзан Кадыров, вновь попал на радары. В начале февраля его зафиксировали на Мальдивах, у берегов Таиланда и в Объединенных Арабских Эмиратах. В те же даты там были замечены сыновья главы Чечни. Сам чиновник отрицает, что покидал республику, и утверждает, что у него нет самолета. Информацию о путешествиях детей на курорты он не комментирует. Сайт Кавказ.Реалии разбирался в этой истории.
CNN показала новые кадры из клиники Саакашвили – «главного критика Путина»
Телекомпания CNN показала новые кадры, демонстрирующие состояние здоровья третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, как выразилась ведущая программы – «главного критика Путина». Видео снято камерами наблюдения, установленными в палате политика в клинике «Вивамед» в Тбилиси, где он проходит лечение, пишет SOVA.
Телеведущая предупредила зрителей, что кадры могут быть для них тяжелыми. В эфире также показали видео с одного из судебных заседаний, когда Саакашвили, включившись из клиники по видеосвязи, задрал футболку, чтобы продемонстрировать собравшимся свое состояние. Параллельно на экране появились кадры 2020 года, на которых Саакашвили – до его возвращения н родину и ареста. Ведущая обратила внимание на очевидную и «тревожную» разницу.
В студии CNN находился и американский адвокат Саакашвили Массимо Д’Анджело. Юрист рассказал о критическом состоянии здоровья экс-президента Грузии, подчеркнув, что «оно продолжает стремительно ухудшаться». Д’Анджело напомнил, что у политика были взяты образцы волос, ногтей и ткани тела, изучив которые, одна из лабораторий в США заключила, что в организме Саакашвили – повышенное содержание тяжелых металлов, в частности, ртути и мышьяка.
Адвокат также напомнил, что с призывом освободить экс-президента и отправить его на лечение за границу к властям Грузии обратились многие западные лидеры. Свое посредничество предложил премьер-министр Польши, президент Украины. Кроме того, 27 стран Европы выразили солидарность с Саакашвили, добиваясь его освобождения, добавил Д’Анджело.
На вопрос телеведущей, сомневается ли он в том, что Саакашвили был отравлен, а след ведет в Москве и к Путину, адвокат ответил: «Мы нисколько в этом не сомневаемся». По его словам, то, что сейчас происходит с Саакашвили – «это история о добре и зле, о полицейском государстве и свободном государстве». Д’Анджело назвал Саакашвили «отцом демократии в регионе», коснувшись его противостоянии с олигархом Бидзиной Иванишвили, сменившем власть в Грузии. При этом адвокат назвал бизнесмена «прокси Путина».
По мнению Массимо Д’Анджело, усилий, принимаемых США для спасения Саакашвили, недостаточно. Он напомнил, что Вашингтон оказывает Тбилиси значительную финансовую поддержку, но сейчас там происходит откат демократии. По мнению адвоката, Соединенным Штатам следует усилить давление, вплоть до приостановки финансовой помощи Грузии, введения санкций и установления визовых ограничений.
- Бывший президент Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме, находится в клинике «Вивамед» с 12 мая 2022 года.
- На этой неделе, 6 февраля, судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе не удовлетворил ходатайство адвокатов Михаила Саакашвили об отсрочке приговора или освобождении его от наказания по состоянию здоровья.
- Саакашвили обратился к аппарату Народного защитника Грузии с просьбой прислать к нему независимый медицинский консилиум, заявив, что за последние дни стал чувствовать себя намного хуже.
- Власти Грузии не признают критическое состояние Саакашвили. Представители Минюста утверждают, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили часть пиар-кампании, сам он симулирует а лоббированием темы освобождения занимается американская компания.
Советник Офиса Зеленского упрекнул лидера «Грузинской мечты» в невежестве
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление лидера правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, пишет SOVA. 8 февраля тот сказал, что, поскольку «на данном этапе российская сторона имеет определенное преимущество» в Украине, желание втянуть в войну Грузию возросло. Позже Кобахидзе добавил, что «преимущество России» – это факт, который подтверждают власти Украины и представители США и Европы.
Михаил Подоляк, однако, счел, что своим заявлением председатель «Мечты» лишь продемонстрировал свой уровень невежества. В интервью грузинской службе «Голоса Америки» он сыронизировал на тему того, что «Россия выигрывает войну».
«Грузия должна занять нейтральную позицию и постараться не комментировать войну, это было бы очень выигрышно для Грузии со стратегической точки зрения. А во-вторых, конечно, не следует показывать такой уровень невежества и говорить, что Россия побеждает в этой войне. В трехдневной войне Россия, конечно, «побеждает». Но хотелось бы, чтобы господин Кобахидзе изучил, как обстоят дела у Путина и его плана поставить Украину на колени за три дня», - сказал Подоляк [перевод с грузинского].
Советник Офиса Зеленского также напомнил, что война с Россией продолжается уже год, но Москва не добилась значительных успехов. По его словам, сейчас вопрос лишь в том, как быстро россияне сбегут из Украины. «Думаю, что в ближайшее время мы сможем обсудить это на конкретных примерах».
Подоляк также добавил, что считает бессмысленным на данном этапе поддерживать коммуникацию с грузинской стороной, кроме как на дипломатическом уровне. По его словам, несмотря на память о трагедии 2008 года, позиция властей Грузии сводится к тому, что Россия имеет право убивать людей в Украине.
Собранный парламентом Грузии гуманитарный груз передан посольству Турции
Собранный парламентом Грузии гуманитарный груз передан посольству Турецкой Республики, сообщает Общественный вещатель со ссылкой на пресс-службу парламента. Продукты и предметы быта будут отправлены пострадавшим от землетрясения.
Для приобретения гуманитарного груза депутаты и сотрудники аппарата парламента собрали деньги на специально открытом благотворительном казначейском счете.
Согласно решению председателя парламента, на благотворительную акцию также были направлены суммы, отчисленные у депутатов из-за неуважительных прогулов парламентской работы за декабрь 2022 года.
- В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли, по последним данным, свыше 23,7 тысячи человек: более 20,2 тысячи – в Турции и 3,5 тысячи – в Сирии. Поисково-спасательные работы продолжаются.
- По числу человеческих жертв землетрясение занимает уже седьмую строчку среди стихийных катастроф XXI века, подсчитало агентство Reuters. Десятки тысяч людей ранены, сотни тысяч лишились дома. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, землетрясение затронуло 23 миллиона человек, среди которых почти полтора миллиона детей.
Генштаб ВСУ: за сутки Россия выпустила по Украине 106 ракет
За прошедшие сутки российские войска выпустили по территории Украины 106 ракет, сообщает Генштаб ВСУ.
По данным ведомства, Россия использовала 32 зенитные ракеты С-300, а также 74 крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Кроме того, за 10 февраля было нанесено 59 авиационных ударов, из них 28 с применением беспилотников «Шахед-136». Согласно заявлению Генштаба ВСУ, 22 беспилотника были сбиты. Кроме того, сообщается о 90 обстрелах из реактивных системам залпового огня.
В пятницу Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Взрывы были зафиксированы в различных регионах на юге, востоке, западе страны. Пострадали объекты энергетики.
В ночь на 11 февраля Россия атаковала дронами «Шахед» два объекта энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области, сообщил глава администрации региона Сергей Лысак. Он оценил разрушения в результате атаки как «существенные». Пострадавших нет. Кроме того, сообщается, что четыре дрона были сбиты в Одесской области, пять - в Николаевской области.
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