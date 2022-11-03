Москва и Киев сообщили о состоявшемся новом обмене пленными

Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 107 российских военных.

Как отметили в ведомстве, всех освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. «В плену им грозила смертельная опасность», - утверждают российские власти.

Ранее 3 ноября глава так называемой «ДНР» Денис Пушилин анонсировал обмен пленными с Украиной по формуле «107 на 107». Как следует со слов Пушилина, в числе вернувшихся в Россию - 65 жителей районов, подконтрольных сепаратистам. Украине переданы в основном служащие ВСУ, отметил Пушилин.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что среди освобожденных из плена украинцев - 74 защитника «Азостали»: «Мы вернули домой многих раненых в боях. В частности, нам удалось обменять тяжелораненых и лежащих из Мариуполя, из «Азовстали», ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, не чувствующими часть лица, с инфицированными ранами», - написал Ермак в Telegram. По его сведениям, всего освобождены 6 офицеров и 101 рядовой и сержант.

О предыдущем обмене между Россией и Украиной сообщалось 29 октября. В Киеве сообщали, что из плена вернулись 52 человека, из которых двое гражданских. Минобороны России заявляло, что были возвращены 50 военнослужащих. И тогда также тоже отмечалось, что в плену этим солдатам «грозила смертельная опасность».