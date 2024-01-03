Москва и Киев впервые за полгода обменялись военнопленными

Российское министерство обороны и Офис президента Украины сообщили о первом за полгода крупном обмене пленными между Россией и Украиной. Москва сообщила, что вернула 248 российских военнослужащих, участвовавших во вторжении в Украину, Киев заявил о возвращении 230 человек, в том числе шестерых гражданских.
«Наши дома, – говорится в телеграме президента Украины Владимира Зеленского. – Из российского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры». Сообщается, что часть обменянных участвовали в обороне Мариуполя в 2022 году.
Согласно сообщению российского министерства обороны, пленные обменяны при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Последний крупный обмен между Москвой и Киевом прошел 7 августа. После стороны обвиняли друг друга в саботировании переговоров.
- В ноябре глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер сообщила, что миссия получила свидетельства пыток и казней военнопленных, совершенных российской и украинской сторонами. Сообщалось, что Киев возбудил уголовные производства для расследования заявлений о насилии в отношении российских военнопленных. Предметной реакции Москвы на доклад не было.
- По данным Киева, на ноябрь 2023 года в российском плену находились 4337 человек – 3574 военных и 763 гражданских. Представитель российских властей в октябре заявлял, что в украинском плену находятся около 500 российских военнослужащих.