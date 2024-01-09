Москва может отказаться от открытия избирательных участков на президентских выборах в странах, внесённых российскими властями в список недружественных. Туда, в частности, входят страны ЕС, США, Австралия, Великобритания, Швейцария, Черногория, Япония, частично признанный Тайвань, всего 49 государств. Об этом пишет газета «Ведомости».

Голосование на выборах назначено на середину марта. Как пишут «Ведомости», причиной возможного решения в российском министерстве иностранных дел называют безопасность голосующих. В случае с консульствами вопрос об образовании участков за рубежом по документам утверждается руководителями консульских учреждений.

На выборах президента в 2018 году за рубежом проголосовали 444 тысячи человек. Согласно официальным результатам, за Владимира Путина проголосовало 85 процентов избирателей, больше, чем в среднем по стране (его общий результат был 76,6 процента).

После полномасштабного российского вторжения в Украину Россию покинули десятки тысяч человек, недовольных политикой России. Только в странах ЕС и только в 2022 году новые виды на жительство получили более 94 тысяч россиян.

Закрытие участков в так называемых недружественных странах не позволит россиянам принять участие в выборах. Электронное голосование из-за рубежа не предусмотрено.

Россияне, живущие в Грузии, также не смогут проголосовать на выборах президента России. Эту информацию изданию Paper Kartuli ранее подтвердили в секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Тбилиси. Причина — отсутствие с 2008 года дипломатических отношений между странами.