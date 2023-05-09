В Москве на парад вывели в разы меньше техники, чем в прошлые годы

В параде на Красной площади в Москве 9 мая 2023 года приняло участие существенно меньше единиц боевой техники, чем в предыдущие годы. Подсчёты вёл на основании трансляции аналитик Оливер Александер.

По его данным, всего по Красной площади в этом году проехала только 51 единица техники. Ещё в прошлом году – когда парад уже был сокращён по сравнению с временами до российского широкомасштабного вторжения в Украину – в параде участвовала 131 боевая машина. В 2021 году их было 197. То есть сокращение в сравнении с последним довоенным годом – почти в четыре раза.

Сам парад продолжался около 45 минут, включая объезд войск и выступление Владимира Путина. В прежние годы продолжительность парадов доходила до полутора часов, однако тогда парад включал и воздушную часть, которая в нынешнем году была отменена.

Александер, как и многие другие комментаторы, обратили внимание на отсутствие современных танков. Прохождение техники открыл танк времён Второй мировой Т-34, за ними проехали лёгкие боевые машины – «Тигры», затем «Уралы» и БМП «Бумеранг», также по Красной площади провезли ракетные комплексы «Искандер», С-400 и три межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс». Проход военной техники на параде занял менее 10 минут.

В прежние годы прохождение техники занимало существенно больше времени, при этом демонстрировались современные танки «Армата» и другие машины, не имеющие, по словам комментаторов, аналогов в мире. При этом в боевых действиях в Украине, как отмечали многие комментаторы, эта техника либо не участвовала вовсе, либо присутствовала на фронте в весьма ограниченных количествах.