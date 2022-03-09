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Москва заявила, что не намерена свергать власть в Украине
Россия не ставит своей целью свержение действующей власти в Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. В начале войны, на фоне успешного наступления, президент Владимир Путин призывал украинских военных совершить переворот.
По словам Захаровой, цели войны – защита пророссийских сепаратистов Донбаса, которых Москва признала независимыми государствами, демилитаризация и "денацификация" Украины и устранение военной угрозы в адрес России. Представитель МИД сказала, что в задачи не входит оккупация Украины или разрушение её государственности.
7 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что на мирных переговорах Москва требует от Украины закрепления нейтралитета в Конституции, признания независимости сепаратистов и отказ от претензий на аннексированный Россией Крым.
Ещё 25 февраля, на второй день войны в Украине, президент Путин обращался к украинским военным с призывом устроить переворот и взять власть в Киеве. Легитимные украинские власти он назвал тогда "шайкой наркоманов и неонацистов".
Тогда российская армия вела успешное наступление в сторону Киева, Одессы и Харькова. С тех пор ей удалось захватить только один крупный город – Херсон, наступление под Харьковом было остановлено, войскам не удалось взять Чернигов и Сумы на севере, Николаев и Мариуполь на юге и закрепиться в крупных городах Донецкой области.
Уже первого марта пресс-секретарь Путина заявил, что тот продолжает считать Зеленского легитимным главой государства.
Другие новости дня
В Абхазии сообщили об установлении дипотношений с «ДНР»
Самопровозглашенная республика Абхазия и т.н Донецкая Народная Республика («ДНР») установили дипломатические отношения посредством обмена нотами. Об этом сообщили в абхазском МИДе.
По информации ведомства, «в настоящее время готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы» между Абхазией и «ДНР».
В пресс-релизе также говорится, что Абхазия и «ДНР» поддерживают «курс Российской Федерации, нацеленный на демилитаризацию и денацификацию Украины».
«Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика поддерживают стремления к укреплению дружбы и сотрудничества между двумя народами, стремятся содействовать строительству мирных и равноправных отношений и руководствуются намерением развивать взаимодействие в интересах народов двух государств на основе взаимного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности, и других общепризнанных принципов и норм международного права, прежде всего Устава Организации Объединенных Наций», – добавили в абхазском ведомстве.
- Как сообщалось ранее, 26 февраля абхазский лидер Аслан Бжания подписал указы о признании донбасских сепаратистских республик – «ДНР» и «ЛНР».
- 11 марта на сухумском стадионе «Динамо» пройдёт акция в поддержку российского вторжения в Украину.
Убийца австралийки Шанай Брук в Тбилиси приговорен к 20 годам тюрьмы
Тбилисский городской суд признал Рафаэля Мурсакулова виновным в убийстве австралийки Шанай Брук и приговорил его к 20 годам тюрьмы.
31-летняя Шанай Брук преподавала английский язык в Батуми и приехала в Тбилиси на отдых. Она была зверски убита 30 июля 2021 года в центре столицы во время прогулки в лесопарке на горе Мтацминда.
Во время прогулки Шанай говорила по телефону со своей подругой в США. Впоследствии американка рассказывала, что был и повторный звонок Брук – она просила о помощи. Когда звонок прервался, подруга стала обзванивать общих знакомых в Тбилиси и подняли тревогу.
Тело молодой женщины нашли на следующий день. По обвинению в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах задержали жителя Тбилиси 33-летнего Рафаэля Мурсакулова.
Экспертиза признала Мурсакулова вменяемым.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», приговор озвучил судья Звиад Шарадзе. Рафаэль Мурсакулов был признан судом виновным не только в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах (статья 109 УК Грузии), но и в разбое (статья 179 УК Грузии).
На сегодняшнем процессе присутствовали брат Шанай Брук — Тайсон Эдвардс, который специально прибыл в Тбилиси из Лондона, а также консул Австралии.
Семья убитой требовала от суда бессрочного заключения для Мурсакулова.
Во время последнего слова Мурсакулов обратился к семье Шанай Брук. Он расплакался и попросил прощения. Ранее он заявил, что не собирается обжаловать приговор.
Российское Минобороны признало пленение срочников украинской армией
Российское министерство обороны признало участие солдат срочной службы в войне в Украине. Некоторые из них были пленены украинской армией. Утверждается, что "почти все" срочники выведены с территории страны.
О том, что солдаты срочной службы были "обнаружены" в частях, участвующих в войне, в среду заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Конашенков. Ранее российские официальные лица, в том числе президент Путин, утверждали, что в боевых действиях участвуют только профессиональные солдаты, подписавшие контракт с вооружёнными силами.
Российская армия также впервые открыто признала, что её военнослужащие попадали в плен к Украине. Ранее такие сообщения не комментировались или опровергались властями всех уровней. Число попавших в плен названо не было. Утверждается, что власти "предпринимают исчерпывающие меры", чтобы освободить пленных и не допускать к войне солдат срочной службы в будущем.
Сразу после начала войны Комитет солдатских матерей сообщал, что перед вводом войск к украинской границе были переброшены солдаты срочной службы, некоторых из которых заставляли подписывать контракты.
Украинская сторона распространяла видеозаписи пленённых российских солдат, которые утверждали, что их не предупредили о том, что они будут принимать участие в реальной войне. До завершения войны практически невозможно установить, давали ли они эти показания добровольно или под давлением.
- Российская армия по-прежнему не раскрывает свои потери в ходе конфликта. Украинская армия заявляет, что российская сторона потеряла больше 12 тысяч человек — сколько из них ранены, а сколько убиты не уточняется.
- 7 марта советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял о двух тысячах пленных (стороны конфликтов обычно склонны преувеличивать свои успехи на фронте, эта оценка не поддаётся быстрой верификации в условиях продолжающихся боевых действий).
Российские войска заняли город Скадовск на побережье Чёрного моря
Российские военные в среду, по сообщениям местных жителей и СМИ, вошли в украинский город Скадовск. Видео с военной техникой и российскими солдатами на улицах города-курорта, расположенного в Херсонской области на побережье Чёрного моря, появились в соцсетях.
Местные жители вышли на акцию протеста под флагами Украины. На одно из видео попала стычка протестующих с российскими солдатами. Утверждается, что жителей не пускали к памятнику Тарасу Шевченко, к которому они хотели возложить цветы.
По сообщениям украинских СМИ, боёв за город не было, он находился в тылу наступающей группировки российских войск, но до сегодняшнего дня они - в отличие от таких городов, как Херсон, Новая Каховка или Мелитополь - в Скадовск не заходили. Мэр города заявил, что военные забрали из городского совета все компьютеры. Российское командование пока официально не сообщало о занятии города.
Под контроль российских военных за почти две недели боевых действий перешёл ряд территорий на юге, севере и востоке Украины. В последние дни продвижение российских войск, судя по сообщениям из открытых источников, замедлилось.
Евросоюз подвергнет санкциям за войну в Украине 146 российских сенаторов
Евросоюз подвергнет санкциям за войну в Украине 146 членов верхней палаты российского парламента и 14 олигархов и известных бизнесменов, а также членов их семей. Кроме того, новые ограничения вводятся против криптовалютного рынка и судоходства. Об этом сообщается на сайте организации.
Точный список бизнесменов не раскрывается – он станет известен после публикации документа о санкциях в официальном журнале ЕС. Среди сенаторов под ограничения попадут все, кто голосовал за ратификацию договоров о дружбе России с так называемыми Луганской и Донецкой народными республиками 22 февраля.
Расширение санкций ограничит экспорт в Россию судовых систем связи и навигации, и подведёт под ограничения Российский морской регистр судоходства, в котором зарегистрированы несколько тысяч российских судов.
- Кроме того, новые ограничения вводятся против Минска. От межбанковской системы SWIFT будут отключены три белорусских банка. В страну будет запрещено ввозить наличные евро. Будут введены ограничения против Национального (центрального) банка. А европейским банкам будет запрещено принимать от белорусов вклады свыше 100 тысяч евро.
Больше новостей - в видеосюжетах Радио Свобода:
Движение к российско-грузинской границе запрещено из-за снегопада
Из-за сильного снегопада запрещено движение транспорта к российско-грузинской границе.
По информации главного управления МЧС России по Северной Осетии, движение всех видов транспорта на Военно-Грузинской дороге было закрыто сегодня, с 15:10.
«Из-за плохой погоды на территории Грузии и опасности проезда, пограничная полиция решила временно приостановить движение всех видов автотранспорта», – говорится в сообщении.
По информации департамента автомобильных дорог Грузии, из-за лавиноопасности движение всех видов транспорта запрещено на участке Гудаури-Коби.
- Дорога Мцхета-Степанцминда-Ларс или Военно-грузинская дорога на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией, а ТПП «Казбеги-Верхний Ларс» – единственным функционирующим пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и РФ.
Российский «Мир» удалили из списка платежных систем на сайте Georgian Airways
Российская национальная платёжная система «Мир» удалена из списка платежных систем на сайте грузинской авиакомпании Georgian Airways. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода. Купить авиабилет теперь можно лишь используя карты Visa и Mastercard.
Ранее в авиакомпании утверждали, что их билеты продаёт испанская компания, на которую они не могли оказать воздействие.
В Нацбанке Грузии сегодня заявили, что решение отдельных коммерческих организаций об использовании «Мира» – вне их компетенции. В ведомстве при этом напомнили, что система «Мир» действует в самопровозглашенной республике Абхазия, что, предположительно, является нарушением закона «Об оккупированных территориях Грузии».
В Нацбанке также заявили, что работающие в стране коммерческие банки не сотрудничают с платежной системой «Мир».
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили еще накануне заявлял, что его «интересует продажа билета, а как он будет продаваться, вопрос абсолютно второстепенный».
В Абхазии пройдёт акция в поддержку российского вторжения в Украину
В самопровозглашенной республике Абхазия, на сухумском стадионе «Динамо» 11 марта пройдёт акция в поддержку российского вторжения в Украину.
Согласно информации, опубликованной на сайте сухумской администрации, речь идёт об акции «в поддержку действий Российской Федерации по обеспечению мира и порядка на территории «ДНР» и «ЛНР», а также денацификации и демилитаризации Украины».
Распоряжение о проведении митинга подписал глава сухумской администрации Беслан Эшба. Сообщается, что он принял решение «на основании многочисленных обращений граждан, инициативных групп, общественных организаций, политических партий». Инициативу поддержал абхазский президент Аслан Бжания.
«Участники мероприятия обязаны соблюдать общественный порядок», – сказано в пресс-релизе.
Как сообщалось ранее, 26 февраля абхазский лидер Аслан Бжания подписал указы о признании донбасских сепаратистских республик – «ДНР» и «ЛНР».
1 марта Абхазское народное движение предложило Бжания провести «общенациональный митинг в поддержку России». 7 марта в Абхазии прошел автопробег в поддержку российских военных.
«Россия – не враг»: экс-мэр Киева Черновецкий оправдал РФ за агрессию в Украине
Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий, который уже много лет находится за пределами Украины, публично оправдал Владимира Путина за вторжение в Украину.
В частности, Черновецкий в одном из сообщений в соцсети заявил, что разрыв дипломатических отношений Украины с РФ «приведет к большим человеческим страданиям».
Он также считает, что Путин не развязал войну в Украине, а бомбардировки мирных украинских городов называет «демонстрацией силы», пишет УНИАН.
«Война – это когда одна страна хочет захватить другую. Сейчас идут удары по военным группировкам, которые пытались силой захватить Донецк и Луганск. Это лишь демонстрация силы и удары по военным объектам. Признают границы («ЛНР» и «ДНР» – ред.) – сразу все закончится. В ту же секунду. Это можно и нужно было сделать 8 лет назад вместо бомбардировок гражданских объектов и запугивания населения», – написал Черновецкий.
Он также добавил, что «Россия – не личный враг украинцев». По его мнению, украинцам не надо брать оружие в руки и верить СМИ. «Это не ваша война», – добавил он.
В 2017 году Служба безопасности Украины объявила в розыск Леонида Черновецкого. Он обвинялся в злоупотреблении властью.
Ранее он проживал в Грузии, где основал партию «За счастливую Грузию» и баллотировался в грузинский парламент. В Грузии все еще действует его благотворительный фонд. Сам Черновецкий, по некоторым данным, проживает в Израиле.
В России могут закончиться компоненты для изготовления лекарств
Запасов лекарственных субстанций в России, из которых производятся лекарства, хватит на 3–6 месяцев, после этого заводы могут остаться без импортного сырья и компонентов. Из иностранного сырья производится до 85 процентов препаратов местного производства. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".
За последние 10 дней импортные субстанции подорожали на 30–35 процентов, пишет газета. Многие поставщики стали требовать предоплаты вместо предлагавшихся раньше отсрочек, заказ сырья в Европе стал практически невозможен из-за новых правил валютного регулирования.
В 2021 году около 20 процентов компонентов лекарств ввозились из стран ЕС, их теперь нужно заменять на индийское и китайское сырьё. За неделю европейские страны почти остановили поставки. Под удар также попали заказывавшиеся из Европы и США эталоны препаратов, по которым при производстве проводится контроль качества.
Впоследствии это должно неизбежно привести к росту цен, предупреждает газета. Кроме того, издание обращает внимание на заканчивающийся в аптеках инсулин и средства мониторинга и терапии диабета. Качественный инсулин и техника производятся за границей, покупатели ожидают двукратного роста цен и проводят массовые закупки, что, в свою очередь, приводит к дефициту.
Торговые сети в России предупредили о дефиците детского питания
У крупных производителей детского питания в России заканчивается сырьё для производства. Запаса хватит в лучшем случае на полтора месяца. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на анонимные источники. Торговые сети готовятся к ограничению продаж в одни руки, пишет газета.
Nestle уведомила ритейлеров о том, что имеющихся запасов сырья для производства сухих молочных смесей осталось на полторы недели, утверждает издание. Причина — в разрыве цепочки поставки сырья из Европы. Производители сталкиваются не только с трудностями с поставками сырья, но и с требованиями поставщиков о полной предоплате заказа. Аналогичные проблемы возникают и в других индустриях после начала войны с Украиной.
Проблема не только с сухим молочным детским питанием, но и с фруктовыми пюре и смесями с большой долей импортного сырья. Ситуацию усугубляет массовая скупка детского питания гражданами, опасающимися резкого повышения цен — за неделю спрос вырос в 2,5 раза.
Торговые сети увеличивают заказы, но производители не справляются со спросом и начинают останавливать отгрузки. Исправить ситуацию магазины ограничением продаж детского питания в одни руки, не исключает представитель одного из ритейлеров. Во многих сетях так уже делают с сахаром, растительным маслом и крупами.
Украина попросила МАГАТЭ сменить персонал на Чернобыльской АЭС
Украина попросила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) произвести замену персонала Чернобыльской атомной электростанции.
Чернобыльская АЭС с первых дней вторжения России на территорию Украины находится под контролем российской армии. С тех пор на станции дежурит одна и та же смена из 210 человек.
По данным украинского регулятора, у персонала станции ограничен доступ к воде, еде и лекарствам. Связь с сотрудниками поддерживается только по электронной почте. Работа с ядерными материалами на АЭС приостановлена.
Кроме того, в МАГАТЭ сообщило, что больше не получает данных от систем мониторинга станции.
В начале марта под контроль российских военных после боя перешла Запорожская АЭС в городе Энергодар. Возник пожар в одном из зданий. Власти Украины обвинили Россию в угрозе ядерной безопасности. Российские военные обвинили в перестрелке неких диверсантов.
Руководство организации заявило о готовности посетить АЭСЮ, чтобы получить гарантии по поддержке безопасности всех ядерных объектов Украины от конфликтующих сторон.
Грузинский депутат предложил присоединиться к российской системе «Мир»
Депутат парламента Грузии от «Европейских социалистов» Фридон Инджия призвал правительство санкционировать присоединение Грузии к российской национальной платёжной системе «Мир», которая создана для внутреннего пользования в РФ.
Картой «Мир» также можно пользоваться в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии, а также в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.
Депутат Инджия говорит, что использование системы «Мир» позволит Грузии, несмотря на продолжающуюся войну на Украине, не отказываться от российских денег и продуктов.
Ранее, 7 марта российский «Мир» появился в платежной системе на сайте авиакомпании Georgian Airways – рядом с MasterCard и Visa.
«Я не присоединяюсь к санкциям, я не обязан, я не государство, а частная компания. Меня интересует продажа билета, а как он будет продаваться, вопрос абсолютно второстепенный», – сказал грузинской службе Радио Свобода основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили.
- Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что введение санкций в отношении России противоречит национальным интересам страны. По его словам, объем экспорта в РФ за последние несколько лет превысил три миллиарда долларов.
Глава МВД Грузии: журналист «Дождя» не соответствовал «определенным критериям»
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури высказался относительно отказа журналисту «Дождя» Михаилу Фишману во въезде в страну.
По словам Гомелаури, Фишман не соответствовал «определенным критериям», необходимым для пересечения государственной границы, пишет СОВА.
«Отказ во въезде происходит обычно, стандартно. Есть критерии – где он намерен остановиться, к кому едет, взял ли он обратный билет, есть много всего, и что-то он не удовлетворил», – сказал глава МВД.
По его словам, решение принимает пограничная служба, а не министр.
«Мы не пропустили многих, более 100 человек. Одним из них, вероятно, оказался он [Михаил Фишман]. Это обычный порядок, пограничник сам решает – кого пускать, а кого нет. Это решает не министр, не его куратор заместитель. Решает сам пограничник», – добавил Гомелаури.
5 марта журналиста российского независимого канала «Дождь» не пустили в Грузию. Из Тбилисского международного аэропорта телеведущего отправили самолетом обратно в город, откуда он летел.
Журналист ехал вместе с семьей, которой позволили пересечь грузинскую границу. При этом, на границе Фишману не объяснили причины отказа.
Агентство Fitch заявило о неизбежности суверенного дефолта России
Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с B до С. Понижение рейтинга до такого уровня говорит о неизбежности суверенного дефолта.
2 марта агентство уже понижало российский рейтинг в иностранной валюте. Но продолжающиеся события вокруг Украины и санкции еще больше подорвали возможность России обслуживать суверенный долг. Об этом говорит указ президента России Владимира Путина о возможности платить кредиторам из списка "недружественных стран" в рублях, считает Fitch.
Агентство предполагает, что жесткие санкции, введённые в отношении Москвы из-за нападения на Украину, несут угрозу для финансовой стабильности России и могут сделать ее неспособной обслуживать госдолг.
Ранее в начале марта кредитный рейтинг России до преддефолтного понизило агентство Moodyʼs. Тогда же рейтинговое агентство S&P снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России с ВВ+ до CCC-. Это нижняя граница спекулятивной категории. Она означает, что риска дефолта можно избежать только при условии благоприятной деловой, финансовой и экономической конъюнктур.
Накануне Центробанк России ввёл новые правила обращения с наличной валютой – в условиях беспрецедентных санкций, введённых странами Запада против России в связи с её вторжением на украинскую территорию. Банкам запретят продавать гражданам наличную валюту, а с валютных счетов можно будет снять не более 10 тысяч долларов, остальные средства – в рублях по курсу на день выдачи.
Правила, названные Банком России временными, будут, как утверждается, действовать полгода – с 9 марта по 9 сентября.
В сообщении Центробанка говорится, что все средства клиентов на валютных счетах сохранятся, однако доступ к ним будет ограничен суммой в 10 тысяч долларов. Если вклад номинирован в иной валюте, клиенту всё равно выдадут доллары.
- 9 марта после открытия торгов на московской бирже после перерыва рубль обновляет исторически низкий курс. После нескольких приостановок и возобновления торгов курс продолжает снижаться. По состоянию на 12 часов дня по Москве доллар стоил 120 рублей, евро – 129,4 рубля.
- Во вторник вечером президент США Джо Байден объявил об отказе США от закупок российской нефти. Такое же решение приняла чуть раньше Великобритания. На новости о введении США эмбарго цена нефти марки Brent возросла до $132 за баррель, но затем снизилась до $126. Информационные агентства сообщают, что западные страны рассматривают возможность смягчения санкций против Венесуэлы или Ирана, чтобы сбалансировать рост цен.
COVID-19 в Грузии: 865 новых случаев, 26 пациентов скончались
За сутки в Грузии выявили 865 новых случаев коронавируса. По данным портала datacov.moh.gov.ge, это – минимальный показатель с конца сентября прошлого года.
Накануне провели 7733 теста: PCR-тестов – 2452, экспресс–тестов на антиген – 5281. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 11,19%, за последние 14 дней составляет 18,43%, за неделю – 15,55%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 16 456. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 26 пациентов.
Выздоровели еще 2820 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 629 930, выздоровевших – 1 570 884.
За сутки вакцинированы от коронавируса лишь 190 человек, всего использовано вакцин – 2 827 920.
Суд оправдал экс–мэра Тбилиси Гиги Угулава
Тбилисский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении экс-мэра Тбилиси, оппозиционера Гиги Угулава.
Судья Бадри Кочламазашвили оправдал Угулава, которого обвиняли в избиении дзюдоиста Бадри Гавашелишвили. Оппозиционеру было предъявлено обвинение по статье 126 Уголовного кодекса Грузии (насилие).
Инцидент произошел в Тбилисском международном аэропорту 11 декабря 2019 года. Тогда на Угулава и его однопартийца Георгия Габашвили напали перед вылетом в Ларнаку. Позже выяснилось, что одним из нападавших был дзюдоист Бадри Гавашелишвили. Угулава утверждал, что и ему, и Габашвили были нанесены физические и словесные оскорбления. Тем не менее, следствие предъявило Угулава обвинения в избиении дзюдоиста, а Габашвили признали пострадавшим.
США отвергли предложение Польши о передаче Киеву военных самолетов
Соединенные Штаты отвергли предложение Польши о передаче Киеву военных самолетов советского производства через США.
«Польское предложение не представляется нам выполнимым», – заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Ранее польский МИД сообщил, что власти страны готовы немедленно и безвозмездно отправить все свои самолеты МиГ-29 в Германию на авиабазу Рамштайн и передать их в распоряжение США.
При этом Польша попросила, чтобы переданные самолеты были заменены на равноценные модели американского производства, передает Голос Америки.
Как отмечается в заявлении Кирби, перспектива того, чтобы истребители, «находящиеся в распоряжении правительства США», отправлялись с базы США и НАТО в Германии в Украину, где Россия ведет боевые действия, «вызывает серьезную обеспокоенность у всего альянса».
«Обоснованность такого шага не представляется нам очевидной», – подчеркивается в заявлении.
«Мы продолжаем консультации с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО по этому вопросу», – отметил представитель Пентагона.
Он также подчеркнул, что «решение о передаче принадлежащих Польше самолетов Украине в конечном счете остается за польским правительством».
Мертвый «кусок металла на дне моря» – США о «Северном потоке-2»
Проект «Северный поток-2», остановленный из-за вторжения России в Украину, в США назвали «мертвым». Заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд цитирует NDTV.
«Я думаю, что «Северный поток-2» сейчас мертв. Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь возродится», – сказала она.
Нуланд добавила, что у «Северного потока-2» нет надежд на будущее. Она напомнила, что энергетический проект Кремля стал жертвой западных санкций, передает «Украинская правда».
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Партия Зеленского предложила новый договор о гарантиях безопасности
У Украины должен быть договор о гарантиях безопасности страны. Он мог бы прийти на смену Будапештскому меморандуму. Об этом заявила правящая партия Украины "Слуга народа".
Гарантами исполнения договора могли бы стать США, Турция и страны-соседи Украины. Россия, по мнению партии, должна юридически зафиксировать, что признаёт украинскую государственность и гарантирует отсутствие угроз со своей стороны.
В "Слуге народа" полагают, что такой договор обеспечит безопасность Украины в условиях, когда в ближайшие 15 лет вступление в НАТО невозможно.
Партия сообщила, что не подвергает сомнению территориальную целостность страны и даже теоретически не рассматривает возможность отказа от какого-либо региона. "Наша Украина – это и Донецк, и Луганск, и Крым", – говорится в заявлении.
- Партия "Слуга народа" обладает абсолютным большинством в Верховной раде Украины. Она формирует правительство и назначает руководителей органов власти. Создателем и главным лидером партии является президент страны Владимир Зеленский.
- Будапештский меморандум заключён в 1994 году. Согласно документу, Украина отказывалась от ядерного оружия, а Россия США и Великобритания гарантировали ей территориальную целостность. После подписания меморандум так и не был ратифицирован ни одной из стран.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают.
- Кроме отказа от вступления в Североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" независимыми. Эти требования звучат на переговорах, которые ведут Москва и Киев.
- За военные действия против Украины США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только российских политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Российским банкам запретили продавать наличную валюту гражданам
Снять с валютных счетов можно будет не больше 10 тысяч долларов
Центробанк России ввёл новые правила обращения с наличной валютой - в условиях беспрецедентных санкций, введённых странами Запада против России в связи с её вторжением в Украину. Банкам запретят продавать гражданам наличную валюту, а с валютных счетов можно будет снять не более 10 тысяч долларов, остальные средства - в рублях по курсу на день выдачи.
Правила, названные Банком России временными, будут, как утверждается, действовать полгода - с 9 марта по 9 сентября.
В сообщении Центробанка говорится, что все средства клиентов на валютных счетах сохранятся, однако доступ к ним будет ограничен суммой в 10 тысяч долларов, причём если вклад номинирован в иной валюте, клиенту всё равно выдадут доллары. "Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам" - говорится в сообщении. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.
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- Во вторник США ввели новые санкции против России, в частности запретили импорт нефти. В этот же день ряд крупных корпораций объявил о приостановке работы в России.
McDonald's, Starbucks и Coca-Cola приостанавливают работу в России
Компания McDonald's сообщила о временной приостановке работы в России всех своих 850 ресторанов быстрого питания. Причиной стало российское вооружённое вторжение на территорию Украины. 62 тысячи сотрудников сети продолжат получать заплрату. Об этом сообщила пресс-служба McDonald's.
В компании пока не знают, когда смогут восстановить бизнес в России и пообещали внимательно следить за гуманитарной ситуацией в стране.
Вслед за McDonald's о приостановке работы своих заведений в России сообщила сеть кофеен Starbucks. Как написал в своем блоге на сайте компании ее руководитель Кевин Джонсон, он "осуждает ужасное нападение России на Украину и сочувствует всем пострадавшим".
Лицензированный партнёр кофеен согласился приостановить работу магазинов и будет оказывать поддержку почти двум тысячам российских партнёров, средства к существованию которых зависят от Starbucks, говорится в заявлении компании.
Сегодня же стало известно о приостановке бизнеса в России корпорации Coca-Cola. "Наши сердца с людьми, которые переживают невероятные последствия этих трагических событий", - говорится в заявлении компании.
Coca-Cola сообщила, что будет продолжать отслеживать и оценивать ситуацию.
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля помимо прочего тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают.
США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России. Онлайн-платформы и соцсети, среди которых Google, Facebook, Instagram, YouTube, частично ограничили доступ для российских пользователей.
Хакеры взломали сайты ФСИН, Минкульта, Минэнерго и Росстата
Неизвестные хакеры взломали сайты Федеральной службы исполнения наказаний, Министерств культуры и энергетики России, а также сайт Росстата.
На главных страницах сайтов во вторник вечером появилась картинка, изображающая украинца, останавливающего танк, и толпу россиян, бегущих от одного полицейского с дубинкой. Картинка сопровождается подписью «Why?» (в переводе с английского - «почему?»).
С начала военного вторжения России на территорию Украины хакеры из группы Anonymous объявили о том, что будут совершать кибератаки на сайты российских госучреждений и СМИ. С того времени атакам подверглись сайты Кремля, Госдумы, Минобороны, информационного агентства ТАСС, изданий «Коммерсант» и «Известия».
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