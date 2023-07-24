Москву атаковали дроны. Один из них упал близ здания Минобороны РФ

Утром 24 июля Москву атаковали беспилотники, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Один из дронов упал недалеко от здания Минобороны РФ. Военное ведомство утверждает, что беспилотников было два, и обвиняет в атаке украинских военных.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграме, что утром в понедельник город атаковали беспилотные летательные аппараты. «Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет», — написал Собянин.

Телеграм-каналы также публикуют видео, на которых виден дым над многоэтажными зданиями в Москве, а также летательный аппарат, который летит над городом.

Минобороны России заявило, что украинские военные попытались осуществить удар «по объектам на территории Москвы» при помощи двух беспилотных летательных аппаратов. Ведомство утверждает, что «средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение», пострадавших в результате удара нет.

Украинские военные данные об атаке беспилотников не комментировали.

Агентство ТАСС передает со ссылкой на экстренные службы, что один из беспилотников попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве. «Прогремел взрыв. В результате происшествия, по предварительной информации, пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Ранее телеграм-каналы сообщали, что обломки еще одного беспилотника были обнаружены на Комсомольском проспекте, 17. Это недалеко от здания Министерства обороны России, парка им. Горького и набережной Москвы-реки.

На месте падения двух беспилотных летательных аппаратов в Москве – на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева – перекрыто движение автотранспорта.

По сведениям Интерфакса, около места падения дронов «в окрестных зданиях были выбиты стекла и частично повреждена кровля».

Четвертого июля российские власти сообщали об украинских беспилотниках, которые атаковали объекты вблизи правительственного аэропорта Внуково-3. В Минобороны России заявили о «террористической» атаке. По данным ведомства, все дроны были уничтожены.

Последняя крупная атака дронов на Москву происходила 30 мая: тогда на российскую столицу совершили налет 25 дронов, большинство из них было сбито в Подмосковье. Но два беспилотника попали в жилые дома, из-за чего «в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения», сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.