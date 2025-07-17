«Мтавари»: прокуратура запрашивает финансовую документацию, связанную с телеканалом

На сайте телеканала «Мтавари» распространяется информация о расследовании, начатом прокуратурой для изучения финансового положения канала и его контрактора - сейлз-хауса. Расследование начато на основании жалобы Гоги Курдадзе, директора, назначенного одним из основателей канала, Зазой Окуашвили. Прокуратура потребовала изъятия всей документации, связанной с финансами канала. Курдадзе обвиняет соучредителей и руководство канала в финансовых нарушениях.

«Как мы заявляли ещё осенью прошлого года, Заза Окуашвили выдвигал ложные и необоснованные обвинения в адрес руководства и соучредителей канала, тем самым служа интересам российского режима. К сожалению, партии «Грузинская мечта» удалось добиться своей цели и закрыть главный критический канал страны с помощью Зазы Окуашвили. Однако, похоже, давление на «Мтавари» на этом не закончилось, и режим вновь пытается отомстить руководству компании и другим учредителям, основываясь на клевете Окуашвили», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте канала.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой прокуратуры, начато расследование по фактам злоупотребления должностными полномочиями, хищения средств, принадлежащих юридическому лицу, группой лиц по предварительному сговору и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

«Мтавари» прекратил вещание 1 мая 2025 года, через 5 лет и 8 месяцев после запуска.