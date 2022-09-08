Депутаты из Петербурга предложили Госдуме обвинить Путина в госизмене

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия прокомментировал внесение в санкционный список Национального агентства по предотвращению коррупции Украины экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили и членов его окружения.

Арахамия говорит, что реакция грузинских властей на это событие была «истерической».

По его словам, Национальное агентство было создано при участии международных партнеров, является главным агентством по формированию пакетов санкций для Европы и США и входит в международную группу санкционной политики.

Украинский политик рассказал, почему в список пока не попало ближайшее политическое окружение Иванишвили.

«Это не случайно. Решили, что двигаться вначале нужно по самому олигарху и по источникам его финансирования», – сказал Арахамия.

Он утверждает, что появление Иванишвили и членов его окружения в санкционном списке на украинском портале – лишь «первый этап».

«В дальнейшем, после верификации этого этапа, документы засылаются на международную санкционную группу, рассматриваются там, и затем принимается уже единогласное решение по всем странам–участникам», – добавил Арахамия.

Украинский политик передал Бидзине Иванишвили «огромный привет» и обратился к гражданам Грузии.

«Уважаемые грузины, если, к большому сожалению, сегодня вам пока не хватает усилий самостоятельно провести деолигархизацию, то мы вам поможем», – заключил Арахамия.

Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе ответил Давиду Арахамия, заявив, что украинский политик хочет открыть в Грузии второй фронт.

«Какой бы список эти люди не предложили, любая их попытка будет настолько же безуспешной, как и попытки справиться с коррупцией в собственной стране. Этот список такой абсурд, что, возможно, вы найдете в нем мою фамилию, они могут вписать туда (футболиста) Хвичу Кварацхелия или (баскетболиста) Торнике Шенгелия», – сказал Кобахидзе.

Как сообщалось ранее, имена 15 человек, связанных с грузинской политической элитой, были добавлены в список лиц с риском наложения санкций на портале «Война & Санкции».

На сайте указано, что экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили является «неформальным правителем Грузии», который «имеет тесные связи с российской политической элитой», и лоббирует интересы одного из богатейших людей России – Владимира Евтушенкова в вопросах обхода санкций в отношении России.

В список также попали:

Александр Иванишвили – брат Бидзины Иванишвили.

– брат Бидзины Иванишвили. Кетеван Хараидзе – супруга Александра Иванишвили.

– супруга Александра Иванишвили. Ираклий Рухадзе – бизнес-партнер Бидзины Иванишвили.

– бизнес-партнер Бидзины Иванишвили. Уча Мамацашвили – двоюродный брат и доверенное лицо Бидзины Иванишвили.

– двоюродный брат и доверенное лицо Бидзины Иванишвили. Тате Мамацашвили — племянник Бидзины Иванишвили, сын Учи Мамацашвили.

— племянник Бидзины Иванишвили, сын Учи Мамацашвили. Георгий Капанадзе – бизнес-партнер Учи Мамацашвили, соучредитель и генеральный директор компании «ГЕО ОРГАНИКС», специализирующейся на оптовой торговле фармацевтической продукцией.

– бизнес-партнер Учи Мамацашвили, соучредитель и генеральный директор компании «ГЕО ОРГАНИКС», специализирующейся на оптовой торговле фармацевтической продукцией. Алексей Полтавченко – сын бывшего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко (находится под санкциями США), который, как утверждается, также является бизнес-партнером Учи Мамацашвили.

– сын бывшего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко (находится под санкциями США), который, как утверждается, также является бизнес-партнером Учи Мамацашвили. Бизнесмен Вано Чхартишвили . По данным украинской стороны, вместе с Бидзиной Иванишвили, он связан с российским энергетическим сектором.

. По данным украинской стороны, вместе с Бидзиной Иванишвили, он связан с российским энергетическим сектором. Давид Хидашели – бизнес-партнер Бидзины Иванишвили.

– бизнес-партнер Бидзины Иванишвили. Сулхан Папашвили – бывший начальник специальной службы государственной охраны Грузии, в настоящее время гражданин Великобритании. Сулхан и Лаша Папашвили входят в список самых богатых людей Грузии и являются бизнес-партнерами Бидзины Иванишвили.

– бывший начальник специальной службы государственной охраны Грузии, в настоящее время гражданин Великобритании. Сулхан и Лаша Папашвили входят в список самых богатых людей Грузии и являются бизнес-партнерами Бидзины Иванишвили. Дмитрий Коржев – бенефициар одной из крупнейших российских розничных сетей — «О’КЕЙ», специализирующейся на торговле продуктами питания, совладелец грузинской RMG Gold.

– бенефициар одной из крупнейших российских розничных сетей — «О’КЕЙ», специализирующейся на торговле продуктами питания, совладелец грузинской RMG Gold. Дмитрий Троицкий – совладелец и член совета директоров группы компаний «О’КЕЙ», совладелец RMG Gold.

– совладелец и член совета директоров группы компаний «О’КЕЙ», совладелец RMG Gold. Отар Парцхаладзе – бывший генеральный прокурор Грузии. Он называется «одним из участников олигархического правления и захвата грузинского государства» и «доверенным лицом» Бидзины Иванишвили.

– бывший генеральный прокурор Грузии. Он называется «одним из участников олигархического правления и захвата грузинского государства» и «доверенным лицом» Бидзины Иванишвили. Леван Васадзе – грузинский и российский бизнесмен, имеющий тесные связи с идеологом Кремля Александром Дугиным. Также Леван Васадзе является соучредителем крупнейшего в России оператора зоомагазинов «Бетховен».

Деолигархизация страны – термин, который в течение последних месяцев укоренился в политической повестке дня Грузии. Для получения статуса кандидата в члены ЕС среди прочих стране потребуется выполнение и этого условия. Но власти и оппозиция трактуют его по-разному.