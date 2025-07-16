МВД Грузии об украинцах на границе: «Их допуск на территорию страны – угроза»

В Министерстве внутренних дел Грузии прокомментировали ситуацию на российско-грузинской границе, где в подвальном помещении находятся депортированные из России граждане Украины, в том числе бывшие заключённые.

«После изучения их дел выяснилось, что они совершили преступления, в том числе – довольно тяжкие и особо тяжкие. Соответственно, данные лица не пропускаются через государственную границу», – заявил заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе.

Его комментарий распространили проправительственные телекомпании «Имеди» и «Рустави 2».

По словам Дарахвелидзе, «переговоры с украинской стороной по поводу их возвращения в Украину через территорию Молдовы продолжаются в активном режиме».

«За последнее время около 40 человек уже были возвращены на территорию Украины таким образом, однако в последние недели этот процесс несколько приостановился. Насколько нам известно и как заявляет украинская сторона, молдавская сторона отказывается пропускать этих лиц, однако переговоры с ней продолжаются. Как только будет достигнута договорённость, Грузия возьмёт на себя обязательство содействовать возвращению украинских граждан, находящихся на пограничном пропускном пункте «Дариали», на родину», – отметил он.

Власти при этом отказываются признавать наличие гуманитарной проблемы на границе. Заместитель начальника погранично-иммиграционного контроля «Дариали» Лука Пааташвили утверждает, что условия пребывания украинцев являются нормальными.

«В последнее время участились попытки граждан Украины пересечь грузинскую границу, однако вышеупомянутые лица не являются туристами. Большинство из них были осуждены за особо тяжкие преступления – такие как убийство, покушение на убийство, изнасилование, а также преступления, связанные с наркотиками, в частности – сбыт. Соответственно, у этих людей нет необходимых документов для пересечения границы, а их допуск на территорию страны представляет собой прямую угрозу повторного совершения преступлений. Они были депортированы из Российской Федерации в Грузию. Речь идёт примерно о 80 человек. В настоящее время условия их пребывания нормальные, они ожидают. Их украинское гражданство не подтверждено, поскольку у них отсутствуют соответствующие документы», – сказал Пааташвили.

Между тем, по словам правозащитников и самих украинцев, они находятся на территории пограничного пункта без доступа к адекватной медицинской помощи и питанию. В подвальном помещении нет достаточного количества спальных мест – украинцам приходится спать по очереди.

Как ранее сообщало Би-би-си, Молдова отказалась пропускать депортированных из России украинцев, застрявших на грузинской границе. По словам юриста организации «Защита заключённых Украины» Анны Скрипки, причиной стали четыре обладателя «белых паспортов» – выданных украинским посольством удостоверений, дающих право вернуться на родину. «Людей, прилетевших в Молдову, сажали в автобус под контролем полиции, но дальше они ехали сами. Некоторые не доехали. В этом и заключалась проблема. Они не имели права оставаться в Молдове, у них не было документов, кроме удостоверения на возвращение в Украину – именно в Украину, а не в Молдову», – пояснила она.

Россия направляет к российско-грузинской границе заключённых, которые изначально были осуждены на территориях Украины, впоследствии оккупированных Россией. Чаще всего они отбывали наказание уже в российских колониях, куда были насильственно вывезены. Украинские правозащитники связывают рост потока депортированных с указом Владимира Путина, вступившим в силу: согласно документу, украинцы до 10 сентября 2025 года должны либо легализовать свой статус, либо покинуть Россию. По мнению правозащитников, к сентябрю число депортируемых из России украинцев может значительно возрасти.