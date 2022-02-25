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В украинском МВД сообщили, что остров Змеиный находится под контролем Украины
Остров Змеиный находится под контролем Украины. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на украинского советника министра внутренних дел Вадима Денисенко.
"Два неизвестных корабля подошли к острову Змеиный, обстреляли пирс. Потребовали от украинских пограничников сдаться, но не определили сроки. После чего отошли от острова. По состоянию на сейчас остров Змеиный наш", – заявил он.
Денисенко отметил, что украинские пограничники продолжают охранять границы Украины в Черном море.
Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщала, что утром 24 февраля к острову Змеиный подошли две "нераспознанные цели". От находившихся на острове военнослужащих Измаильского пограничного отряда потребовали сдаться, заявила погранслужба и выложила соответствующую аудиозапись.
Позже ведомство опубликовало информацию, что связь с пограничниками и украинскими военными на острове Змеином была потеряна.
"По последней информации, остров Змеиный захвачен врагом. В течение дня враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников на острове требованиями капитуляции", – говорилось в посте пограничников.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что на острове Змеиный в результате ракетно-артиллерийского удара погибли 13 украинских пограничников. Перед этим им предлагали сдаться, но все они отказались, рассказал Геращенко и выложил аудиозапись.
"Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар", – слышно на записи.
После этого следует ответ: "Русский военный корабль, иди на ***!" Российская сторона никак не комментировала данную аудиозапись.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на острове Змеиный погибли все защищавшие его пограничники.
"На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли. Но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину", – сообщил он.
Представитель Минобороны России заявил 25 февраля, что "в районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных Сил 82 украинских военнослужащих". О гибели украинцев представитель российских военных не упоминал.
Другие новости дня
Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной
Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — сказал представитель Кремля.
По его словам, в такую делегацию войдут представители министерств обороны и иностранных дел, а также администрации президента.
Ранее представитель офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина «не боится» вести переговоры с Россией и в том числе обсуждать свой нейтральный статус, но необходимо решить вопрос о том, кто будет гарантировать безопасность Украины и выполнение договоренностей.
Сам Зеленский по-русски обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением начать переговоры.
Зеленский осудил агрессию России и предложил переговоры Путину
Президент Украины в очередном видеообращении назвал российское вторжение на территорию его страны "началом войны против Европы". В конце видео Владимир Зеленский по-русски обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением начать переговоры.
"По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", – сказал Зеленский.
В своей речи президент Украины также отметил, что Россия идёт против базовых прав человека и против всех правил сосуществования на континенте.
Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее в пятницу зявил, что Москва готова к переговорам в любой момент, но только после того, как Вооруженные силы Украины сложат оружие. Россия, по словам главы МИД, не будет применять меры против прекративших сопротивление военнослужащих.
Позднее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию.
Жители Ростова сообщили об обстреле военного аэродрома Миллерово
Жители Ростовской области сообщили об обстреле военного аэродрома Миллерово на севере региона, вблизи границы с Украиной. Пользователи соцсетей публикую фото и видео места происшествия. Официального подтверждения этой информации нет.
По свидетельствам очевидцев, люди услышали очень громкий звук. Жители высотных домов увидели огонь.
Источники ростовских СМИ в силовых структурах рассказали, что аэродром был атакован украинской армией рано утром в пятницу. Случился пожар. Ранения получили несколько человек. Самолёты не повреждены.
По данным Минобороны России, за первый день военной операции на территории Украины уничтожены более 80 объектов исключительно военной инфраструктуры, включая аэродромы, командные пункты, радиолокационные станции. При этом власти Киева сообщили о попадании в жилой дом обломков ракеты после того, как она была сбита. Три человека ранены, один в тяжелом состоянии.
Минобороны Украины заявило, что за сутки военные уничтожили семь российских самолётов, шесть вертолётов, несколько десятков российских танков и 130 единиц бронетехники. По данным ведомства, военнослужащим удалось устранить российских диверсантов, которые переоделись в украинскую форму и пробрались в Киев.
В столице Украины звучали сигналы воздушной тревоги. Были слышны взрывы в районе аэропорта "Киев" (Жуляны), передает "Интерфакс-Украина". Associated Press сообщило о стрельбе в районе правительственного квартала.
Воздушную тревогу объявляли в Ровно.
В Мариуполе, по сообщениям властей, продолжаются боевые действия по всем направлениям.
Мэр Херсона сообщил о тяжёлых боях в ночь на пятницу за Антоновский мост через Днепр. Он остаётся под контролем Украины. Городские власти призвали жителей без крайней необходимости не выходить на улицы.
В Черкасской, по данным полиции, украинские военные сбили российский самолёт. Пилот катапультировался, его ищут.
Власти Винницкой области сообщили о сбитой крылатой ракете.
Верховная рада заявила о превышении уровня радиации в зоне Чернобыльской АЭС, контроль над которой 24 февраля установили российские военные. Причины изменений пока неизвестны.
Обе стороны конфликта сообщают о сдавшихся в плен военнослужащих.
- C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов, включая Киев. США, Евросоюз, Великобритания ввели в отношении Москвы санкции.
- Президент России на встрече с представителями бизнеса назвал вооружённое вторжение на территорию Украины "вынужденной мерой". "Нам не оставили шансов поступить иначе", – сказал он, посетовав на то, что страны Запада "не сдвинулись ни на миллиметр" в вопросе о так называемых гарантиях безопасности, и это якобы создавало для России большие риски.
- По данным ООН, в результате российского нападения на Украину погибли не менее 25 мирных жителя, более 100 получили ранения. Президент Владимир Зеленский заявлял о гибели 137 и ранении 316 военнослужащих.
Российский сенатор Джабаров похвалил Грузию за отказ от санкций против РФ
Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров похвалил Грузию за отказ от санкций против РФ.
«Наконец разум там восторжествовал. Грузия поддерживает неплохие торговые отношения, поставки овощей, фруктов, вина. Они поняли, что Запад им ущерб не возместит. Какое им дело вообще до той ситуации, которая происходит сейчас на Украине. Молодцы. Можно только поприветствовать такое решение», – сказал российский политик «Известиям».
По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, Грузия, учитывая национальные интересы страны и интересы народа, не планирует присоединяться к экономическим и финансовым санкциям Запада против России. На вопрос, планирует ли он в знак солидарности посетить Киев, политик отметил, что воздушное пространство Украины сейчас закрыто.
Депутат Рады Гончаренко ответил премьер-министру Грузии
Депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко прокомментировал слова грузинского премьера Ираклия Гарибашвили, заявившего, что Грузия не планирует присоединяться к экономическим и финансовым санкциям Запада против России.
Когда война кончится и над нами будут летать пассажирские самолеты вместо военных – уже можешь никуда и не ехать
«Грузия не поддержала западные санкции против России. Что, стокгольмский синдром подцепила?
Премьер Ираклий Гарибашвили говорит, введение санкций нанесет его стране намного больше вреда. Даже парламент для этого собирать вне очереди не собирается.
Но больше всего удивляет реакция на простой вопрос: собирается ли Гарибашвили посетить Киев в знак солидарности. Говорит премьер, что сейчас над Украиной закрыто небо.
Ничего, Ираклий. Когда война кончится и над нами будут летать пассажирские самолеты вместо военных – уже можешь никуда и не ехать.
Грузины, братья, как вам это? Разве вы забыли, как президент Украины прилетел в Тбилиси, когда на Тбилиси шли русские танки в 2008? Вы это вытерпите или объясните Гарибашвили популярно, что он должен сделать?» – пишет Гончаренко.
По словам Ираклия Гарибашвили, Грузия, учитывая национальные интересы страны и интересы народа, не планирует присоединяться к экономическим и финансовым санкциям Запада против России. На вопрос, планирует ли он в знак солидарности посетить Киев, политик отметил, что воздушное пространство Украины сейчас закрыто.
Российский рынок акций открылся резким ростом после падения
Российский рынок акций в пятницу, 25 февраля, открылся резким ростом. Индекс Московской биржи поднялся на 20,5 процентов, индекс РТС – почти на 25 процентов.
В четверг фондовые индексы на фоне сообщений о военном вторжении России на территорию Украины показали падение от 40 до 45 процентов. Это максимум всю историю российского рынка. Предыдущий рекорд падения был зафиксирован в октябре 1997 года.
Наибольший рост показали ценные бумаги НОВАТЭКа, "Роснефти", "Яндекса", "Газпрома".
Из-за роста индексов более чем на 15 процентов Московская биржа запустила дискретный аукцион по депозитарным распискам. Он вводится в случае резких колебаний стоимости акций и заменяет приостановку торгов. Общее время проведения дискретного аукциона 30 минут.
Эксперты РБК считают, что спрос на акции вырос после того, как риски прямого военного конфликта между Россией и Западом из-за ситуации вокруг Украины отошли на второй план. Кроме того, санкции, введённые против Москвы, оказались не столь масштабными, как опасались инвесторы.
За первый день российской военной операции на территории Украины российские миллиардеры потеряли 39 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Это больше, чем их потери с начала года.
Наибольшие потери, по подсчётам Bloomberg, понёс президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов. Его состояние сократилось более чем на шесть миллиардов долларов – до 13 миллиардов.
C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов, включая Киев. США, Евросоюз, Великобритания ввели в отношении Москвы санкции.
Президент России на встрече с представителями бизнеса назвал вооружённое вторжение на территорию Украины "вынужденной мерой". "Нам не оставили шансов поступить иначе", – сказал он, посетовав на то, что страны Запада "не сдвинулись ни на миллиметр" в вопросе о так называемых гарантиях безопасности, и это якобы создавало для России большие риски.
Британским самолётам запретили полёты над Россией
Россия ограничивает использование своего воздушного пространства для полётов британских самолётов. Об этом сообщила Росавиация.
Запрет вступил в силу с 11 часов по московскому времени 25 февраля и касается как полётов в пункты на территории России, так и транзитных полётов через российское воздушное пространство.
Накануне сообщалось, что Великобритания в ответ на вторжение России в Украину запретила полеты российской авиакомпании "Аэрофлот", которая совершает ежедневные рейсы из Москвы в Лондон. Помимо "Аэрофлота" на маршруте летает британская авиакомпания British Airways.
Россия направила авиационным властям Великобритании уведомление о необходимости соблюдать соглашение о воздушном сообщении между странами, которое предоставляет "справедливые и равные права на эксплуатацию договорных маршрутов". В Росавиации рассказали, что предложили Лондону обсудить ограничение на полеты российских самолетов над Великобританией, однако сегодня утром получили отрицательный ответ.
Ранее в Москве заявляли, что оставляют за собой право на применение зеркальных мер в ответ на запрет полетов "Аэрофлота" в Великобританию.
C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов. Есть информация о десятках погибших с обеих сторон.
США, Евросоюз, другие страны осудили российскую агрессию и вводят новые жесткие санкции в отношении России. Ограничения затронут ряд крупных российских банков, энергетику, транспорт, товары двойного назначения, некоторые визовые вопросы. Брюссель также расширит "чёрный список" физических лиц.
Грузия не присоединится к санкциям против России – премьер Гарибашвили
Грузия, учитывая национальные интересы страны и интересы народа, не планирует присоединяться к экономическим и финансовым санкциям Запада против России. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
«Это (введение санкций – ред.) нанесет еще больший вред нашей стране и нашему народу», – отметил Гарибашвили.
Глава Кабмина также говорит, что не видит необходимости проводить заседание Совета национальной безопасности и внеочередную сессию парламента.
«Нам необходимо сохранять спокойствие. Грузии ничего не угрожает. С нашей национальной политикой, прагматичной и основанной на наших национальных интересах политикой нам удалось добиться мира и стабильности в стране в течение этих девяти лет. В то же время без каких-либо потерь, без какой-либо дестабилизации мы добились подписания Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, безвизового режима и свободной торговли. Одновременно нам удалось максимально стабилизировать ситуацию, в том числе деэскалировать ситуацию с Россией, что, конечно же, отвечало национальным интересам нашей страны», – заявил он.
На вопрос, планирует ли он в знак солидарности посетить Киев, Гарибашвили отметил, что воздушное пространство Украины сейчас закрыто.
- Ранее президент США Джо Байден заявил, что вводятся новые санкции в отношении российских банков, активы которых составляют не менее одного триллиона долларов. Среди них – банк ВТБ. Кроме того, США ограничат возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах и снизят импорт высокотехнологичной продукции в страну на 50%. Ограничения также коснутся российской промышленности и космической отрасти. Санкции вводятся и против отдельных чиновников, крупных бизнесменов и их семей.
Правящая партия Грузии срывает внеочередное заседание парламента по Украине
Правящая партия «Грузинская мечта» отказалась участвовать во внеочередном заседании парламента, обвинив оппозицию в манипуляциях темой Украины. Об этом сегодня заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала запрос о назначении внеочередного заседания парламента, который поступил в ее администрацию от группы оппозиционеров после начала Россией военной операции в Украине. Сегодня стало очевидно, что заседание не состоится.
«К сожалению, в последние дни мы видим, как часть оппозиции пытается сделать вопрос Украины частью своей внутриполитической повестки… Мы не должны допустить неправильной солидарности в адрес украинского народа, использования темы Украины во внутриполитической повестке дня. Вопрос Украины – это вопрос безопасности Грузии, но это не внутренний вопрос в том понимании, в котором его пытаются преподнести», – объяснил Папуашвили решение «Грузинской мечты».
Председатель парламента Грузии перечислил шаги властей, предпринятые в поддержку Украины. Здесь же он обвинил оппонентов в лицемерии, распространении дезинформации и проведении меркантильной политики.
«Конечно же, у них нет стремления к единству. Это, в том числе, недостойная попытка сделать такой важный вопрос Украины, который касается столь важного вопроса безопасности Украины и одновременно безопасности Грузии, частью меркантильной повестки дня. Фракция «Грузинская мечта» этого не допустит», – заявил Папуашвили.
Глава высшего законодательного органа добавил, что выносить вопрос на регистрацию не имеет смысла по причине отсутствия кворума.
В настоящее время дверь зала заседаний заперта, внутри погашен свет. Представители оппозиции заявляют, что они все же войдут в зал заседаний, чтобы в очередной раз продемонстрировать свою поддержку Украины.
«Мы обязательно войдем в зал, потому что это требование не только фракции «Национальное движение», но и оппозиции в целом, а вчера Саломе Зурабишвили издала распоряжение о созыве внеочередного заседания, и мы обязательно туда пойдем, чтобы продемонстрировать украинскому народу, что грузинский народ их поддерживает», – сказал депутат парламента от партии «Единое национальное движение» Георгий Ботковели.
В то же время экс-спикер парламента Грузии, депутат от партии «Лело» Давид Усупашвили обвинил правящую партию в грубом нарушении регламента.
«Мы всячески пытались, чтобы сегодняшнее заседание было посвящено поддержке Украины, а не внутриполитическим разборкам… Мы хотели, чтобы мы всеми вместе успокоили, в первую очередь, население Грузии – сказали, что государство функционирует, что в Грузии не будет голода, не отключат электроэнергию, а оппозиция и власти вместе стоят в этой ситуации… Их позиция заключается в том, что им не нравятся какие-то формулировки. Если так, то придите на заседание и скажите, что вам не нравится», – заявил Усупашвили.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной операции в Украине. Минобороны России заявляет, что наносит точечные удары по военным объектам. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о гибели 137 украинских граждан в первый день российской спецоперации.
Первые лица Грузии сделали серию заявлений – официальный Тбилиси призывает международное сообщество к решительным шагам, чтобы остановить боевые действия.
На антивоенных акциях в России задержано более 1700 человек
В десятках городов России в четверг прошли акции протеста против войны с Украиной. Они не были согласованы с властями. Во многих городах участников акций задерживали. По данным ОВД-инфо (внесён в реестр "иноагентов"), по всей России были задержаны более 1700 человек.
Наиболее многочисленные акции прошли в Москве и Петербурге, в них приняли участие несколько тысяч человек.
В Москве на Пушкинской площади во время акции против войны с Украиной были задержаны трое корреспондентов Радио Свобода. Один из них успел передать видеозапись задержания. На ней слышно, что корреспондент несколько раз говорит полицейским, что он представитель прессы, и просит перестать применять к нему физическую силу – бить по ногам и выкручивать руки. Репортёры имели предусмотренные законодательство документы для работы во время массовых акций.
Задержанных доставили в ОВД "Кунцево", откуда освободили через несколько часов без составления протокола после вмешательства адвоката. Также сообщалось о задержаниях сотрудников других СМИ.
В центре города вечером в четверг было заметно скопление спецтехники и бойцов Росгвардии. Около памятника Пушкину в Москве собрались около тысячи человек. Они скандировали лозунг "Нет войне!"
В Москве полиция задержала не менее 900 человек. Среди них – философ Григорий Юдин, которого доставили в ОВД "Южное Медведково" без сознания, сообщает политик Юлия Галямина. По её словам, Юдин был избит полицией. Впоследствии он был госпитализирован.
Телеграм-канал Baza со ссылкой на свои источники сообщает, что столичная полиция получила приказ жёстко пресекать всё, что, по их мнению, можно счесть провокацией, например, наличие флагов Украины или плакатов с острыми антивоенными высказываниями.
Baza также публикует видео с акции в Москве, на котором предположительно участница антивоенного митинга бросает "коктейль Молотова" в полицейских. По информации издания, это 22-летняя студентка Государственного социально-гуманитарного университета. Против неё возбуждено уголовное дело.
Акции протеста также прошли и в других городах России. На улицы Санкт-Петербурга вышли тысячи горожан, не менее 400 человек были задержаны.
В организации митингов сотрудники правоохранительных органов обвинили правозащитницу Марину Литвинович, которая ранее призывала россиян выйти на акции. Литвинович задержали на выходе из дома.
Зеленский: Украина вынуждена защищать себя в одиночку
Президент Украины Владимир Зеленский утром 25 февраля выступил с новым обращением к гражданам страны, в котором призвал украинцев продолжать защищаться от российской агрессии.
При этом он добавил, что Украина вынуждена защищать себя в одиночку. Россию не убедили новые санкции, а мир продолжает наблюдать за происходящим издалека. "Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в нашем небе и слышим на нашей земле, что этого недостаточно", — заявил президент Украины.
Однако, считает Зеленский, России рано или поздно придется вступить в диалог с Украиной. "Говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее этот разговор начнется — тем меньше будут потери самой России", — сказал президент Украины.
В конце своего выступления Зеленский обратился по-русски к гражданам России. "Сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев. Это всё напоминает 1941-й год", - сказал Зеленский.
"Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протест, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали, это значит, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны", - призвал россиян президент Украины.
Позже Зеленский написал в твиттере, что Украина нуждается в действенной международной помощи. По его словам, он обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи, санкций, давления на Россию. "Совместно должны посадить Россию за стол переговоров. Нуждаемся в антивоенной коалиции", - сообщил украинский президент.
C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов. Идут бои в Донбассе, под Харьковом, на севере Украины, сообщается о российском десанте под Киевом и проникновении на территорию страны российских войск из аннексированного Крыма.
По предварительным данным, в первый день российского вторжения погибли 137 граждан Украины, военных и мирных жителей, 316 получили ранения. По словам Зеленского, погибли все пограничники, защищавшие остров Змеиный в Чёрном море.
Около половины пятого утра по местному времени СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве. Позже киевская городская администрация подтверждает попадание в жилой дом в одном из спальных районов Киева обломков ракеты после того, как она была сбита.
Три человека ранены, один в тяжелом состоянии. Пожарные тушат огонь, есть угроза обрушения здания, – сообщается в телеграм-канале мэрии.
Под Киевом, на северо-западном направлении, взорвали три моста, чтобы остановить проход российских войск. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в Генштабе.
В ночь на пятницу был нанесён ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский посад" в Запорожской области. Есть погибшие и раненые среди пограничников, сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Дочь Назарбаева сложила полномочия депутата мажилиса
Дочь бывшего президента Казахстана Дарига Назарбаева сложила полномочия депутата мажилиса (нижняя палата) парламента республики. Об этом сообщается на портале zakon.kz.
По словам Назарбаевой, она приняла это решение, чтобы полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности. Она также поблагодарила жителей, голосовавших за партию Нур Отан, от которой она баллотировалась и руководство страны за оказанное ей доверие.
Назарбаева назвала январские протесты в стране "трагическим событием" и высказалась за проведение тщательного и объективного расследования всего произошедшего, в результате которого "виновные должны понести справедливое наказание, а невиновные должны быть освобождены".
- 28 января первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя правящей партии Казахстана Нур Отан, которую он возглавлял 23 года.
- Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны и возглавил правящую партию "Нур Отан". Затем парламент Казахстана принял поправки, отменяющие необходимость согласования с Назарбаевым основных направлений политики. Дарига Назарбаева, в свою очередь, не вошла в обновленный состав бюро политсовета партии "Нур Отан".
- После январских протестов должности потеряли также несколько связанных с Назарбаевым чиновников и бизнесменов. В начале года с постов ушли три зятя первого президента Казахстана. Его племянник, генерал-лейтенант Самат Абиш был уволен с должности замглавы КНБ в связи с протестами. Президент Токаев также уволил свата Дариги Назарбаевой Берика Имашева с поста главы ЦИК.
- Протесты в Казахстане начались 2 января – первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические требования. Популярным лозунгом стал "Шал, кет!" – "Старик, уходи!" – требование ухода Назарбаева из власти.
- По официальным данным, в результате январских событий в Казахстане погибли 225 человек, подавляющее большинство – гражданские лица.
Как отразятся санкции Запада на грузинском «Банке ВТБ Грузия»? Заявление
В Национальном банке Грузии прокомментировали санкции, введенные против российского ВТБ, а также его грузинской дочки – «Банка ВТБ Грузия» (VTB Bank Georgia).
«В целях нейтрализации потенциальных рисков Национальный банк Грузии ранее совместно с АО «Банк ВТБ Грузия» разработал план действий на случай введения санкций, в результате чего и банк, и Национальный банк Грузии полностью готовы к сложившейся ситуации. «Банк ВТБ Грузия» продолжает работать в рамках этих ограничений. В случае необходимости в дополнительной ликвидности Нацбанк готов предоставить банку соответствующие финансовые ресурсы», – сказано в сообщении.
В заявлении Нацбанка также указано, что новые санкции предусматривают ограничение для российских банков на операции в долларах, евро, фунтах стерлингов и других валютах с 26 марта.
Ранее в «Банке ВТБ Грузия» заявили грузинской службе Радио Свобода, что санкции «не создадут каких-либо проблем клиентам банка».
О введении санкций против ВТБ на фоне российского вторжения в Украину заявили президент США Джо Байден и британский премьер Борис Джонсон.
СМИ: российские танки, идущие на Киев, остановили возле Иванкова
Российские войска, наступающие на Киев из Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, остановили возле поселка городского типа Иванков. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины.
По информации СМИ, украинские силы взорвали мост, чтобы остановить колонну РФ.
Иванков находится на половине пути от белорусско-украинской границы до Киева.
«После него открывается возможность наступать на Киев через Вышгород», – пишет «Украинская правда».
Ранее сообщалось, что зона Чернобыльской АЭС вечером 24 февраля перешла под контроль российских военных.
Украинским банкам запретили проводить операции в рублях
Национальный банк Украины запретил любые валютные операции с использованием российских и белорусских рублей.
Также регулятор ввел запрет на выполнение обязательств перед юридическими или физическими лицами из России или Беларуси.
Национальный банк Украины опубликовал новые правила в связи с введением военного положения в стране.
Зеленский: я остаюсь в Киеве, хотя я – «цель номер один»
Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 25 февраля выступил с очередным видеообращением, в котором подвёл итоги первого дня российского вторжения в Украину.
По словам Зеленского, Вооружённые силы страны дали отпор врагу.
По предварительным данным, как сказал президент, в четверг погибли 137 граждан Украины - военных и мирных жителей. По словам Зеленского, погибли все пограничники, защищавшие остров Змеиный в Чёрном море.
Зеленский также заявил, что остаётся в Киеве, хотя, по его словам, "враг обозначил меня как цель номер один". По словам Зеленского, в Киеве действуют российские диверсионные группы, поэтому необходимо соблюдать комендантский час.
По словам Зеленского, он вёл переговоры с лидерами стран НАТО о вступлении Украины в союз, однако "они все боятся". Как сказал президент Украины, он не боится переговоров с Россией в том числе и о нейтральном статусе страны, однако требует гарантий безопасности для Украины. По словам Зеленского, он готов к переговорам, однако сейчас судьба страны зависит от армии.
Ранее президент Украины подписал указ о всеобщей мобилизации в стране.
Европейский союз согласовал новые санкции против России
Лидеры стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России после начала военного вторжения на территорию Украины. Ограничения затронут российскую энергетику, транспорт, товары двойного назначения, некоторые визовые вопросы. Брюссель также расширит «черный список» физических лиц. Подробности пока не раскрываются.
ЕС осудил агрессию России в отношении Украины. Евросовет подчеркнул, что Москва грубо нарушила международное право и основные принципы ООН.
Брюссель намерен подготовить дополнительные санкции, которые также будут распространяться на некоторых белорусских граждан и компании.
Ранее в четверг, 24 февраля, санкции против Кремля объявили США и Великобритания. В первую очередь они затрагивают ВТБ и ряд крупных российских банков. Лондон вводит запрет для «Аэрофлота» приземляться в британских аэропортах.
В четверг, 24 февраля, президент Франции переговорил по телефону с российским президентом. Эммануэль Макрон потребовал от Владимира Путина немедленно прекратить все военные действия в отношении Украины, говорится в сообщении Елисейского дворца.
Путин дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции, сообщил Кремль. Стороны договорились продолжить контакты.
C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов. Идут бои в Донбассе, под Харьковом, на севере Украины, сообщается о российском десанте под Киевом и проникновении на территорию страны российских войск из аннексированного Крыма. Вооружённые силы Украины оказывают сопротивление, есть информация о десятках погибших с обеих сторон.
Президент России Владимир Путин, объявляя военную операцию, сообщил, что Москва не ставит целью оккупацию Украины и наносит удары только по военной инфраструктуре.
На встрече с представителями бизнеса 24 февраля Путин назвал вооруженное вторжение «вынужденной мерой». «Нам не оставили шансов поступить иначе», – сказал он, посетовав на то, что страны Запада «не сдвинулись ни на миллиметр» в вопросе о так называемых гарантиях безопасности, и это якобы создавало для России большие риски.
Украина сообщила о гибели 57 человек после первого дня вторжения России
После первого дня российского вторжения на территорию Украины погибли 57 человек, 169 получили ранения. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Олег Ляшко. Сколько среди погибших и раненых военных и гражданских – не уточняется.
В свою очередь Минобороны России сообщило о крушении военного самолета АН-26 в Воронежской области. Он выполнял плановый полет и перевозил ценное имущество. Экипаж погиб. По данным ведомства, причиной крушения стал отказ техники.
Пентагон сообщил, что с момента вторжения, российские войска запустили более 160 ракет. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Россия готовит новую волну атак, в том числе воздушный десант.
Российская сторона официально о потерях пока не заявляла.
C раннего утра 24 февраля российская армия по приказу президента Владимира Путина наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов. Идут бои в Донбассе, под Харьковом, на севере Украины, сообщается о российском десанте под Киевом и проникновении на территорию страны российских войск из аннексированного Крыма.
Путин, объявляя военную операцию, сообщил, что Москва не ставит целью оккупацию Украины и наносит удары только по военной инфраструктуре. Путин назвал вооруженное вторжение «вынужденной мерой». «Нам не оставили шансов поступить иначе», – сказал он, посетовав на то, что страны Запада «не сдвинулись ни на миллиметр» в вопросе о так называемых гарантиях безопасности, и это якобы создавало для России большие риски.
Соединенные Штаты вводят новые санкции против России из-за Украины
США вводят санкции в отношении российских банков, активы которых составляют не менее одного триллиона долларов. Среди них банк ВТБ. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден во время пресс-конференции.
При этом отключать Россию от SWIFT США пока не предлагают. Они считают, что санкции против банков будут иметь большие последствия для экономики России, но готовы обсудить этот вопрос с европейскими партнерами.
Кроме того, США планируют ограничить возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и йенах. Санкции также коснутся российской промышленности и космической отрасти. Джо Байден надеется, что эти меры помешают России модернизировать свои военные силы.
«Мы надеемся, что это поможет положить конец военным амбициям Владимира Путина», – заявил президент США.
В разных концах мира проходят акции в поддержку Украины
Во многих городах мира проходят акции против военной агрессии России в отношении Украины.
Несколько тысяч человек собрались в центре Праги на Вацлавской площади с плакатами на разных языках с надписями «Свободу Украине», «Русские против войны. Нам стыдно за преступления путинского режима».
Акция в поддержку Украины прошла на Шри-Ланке в городе Мириссе. Там россияне сшили украинские флаги и вышли на берег океана с плакатами «Нет войне», «Русские не хотят войны».
В Берлине люди собрались к Брандербургских ворот, которые были подсвечены цветами украинского флага. Антивоенные акции также прошли в Австрии, Испании, Канаде, Латвии, Нидерландах, Швеции и Японии.
В Вильнюсе гражданин Беларуси и России - музыкант Тимоте Суладзе – в знак протеста сжег свой российский паспорт перед посольством страны.
На акции в Алматы, Казахстане, задержали около десятка человек, пришедших к зданию консульства России.
Участники держали в руках флаги Украины и скандировали: «Руки прочь от Украины!», «Украина незалежна», «Нет войне!». Через 40 минут после начала акции протестующих в грубой форме задержали полицейские и поместили в приехавший автозак.
Лондон вводит санкции против «Аэрофлота» и ВТБ
Великобритания вводит санкции против российского авиаперевозчика «Аэрофлот» из-за российской военной операции на территории Украины. Компании запретят совершать посадки в британских аэропортах. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Кроме того, Лондон вводит ограничения в отношении всех крупнейших российских банков и незамедлительно замораживает активы ВТБ.
C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов. Идут бои в Донбассе, под Харьковом, на севере Украины, сообщается о российском десанте под Киевом и проникновении на территорию страны российских войск из аннексированного Крыма. Вооруженные силы Украины оказывают сопротивление, есть информация о десятках погибших с обеих сторон.
В результате обстрелов жилых кварталов появились и жертвы среди гражданского населения, точное их число неизвестно. США, Евросоюз, другие страны осудили российскую агрессию и заявили о введении в ближайшее время самых жестких санкций против Кремля.
Лидеры «Группы семи» осудили ввод российских войск на территорию ДНР и ЛНР, назвав это грубым нарушением международного права. Российская агрессия в отношении Украины представляет серьезную угрозу мировому сообществу, последствия которой выходят далеко за пределы Европы, говорится в заявлении.
Югоосетинский ЦИК зарегистрировал еще три инициативные группы
Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Южная Осетия зарегистрировала сегодня, 24 февраля, инициативные группы избирателей и уполномоченных представителей кандидатов на должность югоосетинского президента бывшего гендиректора «Мегафон» Аслана Кутарова, предпринимателя Рустама Дзагоева и депутата парламента первого созыва Алымбега Плиева.
«Им будут выданы удостоверения о регистрации, после чего они могут открыть избирательный счет и приступить к сбору подписей в поддержку своего кандидата», - сообщил информагентству «Рес» представитель ЦИК Игорь Чочиев.
Кроме того, ЦИК отказал в регистрации инициативной группе и уполномоченным представителям бывшего депутат парламента Бориса Тасоева, в связи с тем, что собрание кандидата было признано неправомочным, он не собрал на собрании в назначенное время необходимое количество членов инициативной группы.
Всего в ЦИК подали свои пакеты документов на регистрацию инициативных групп и своих представителей представители 19 кандидатов от инициативных групп и партий, двоим было отказано в регистрации.
«Первый этап предвыборной кампании завершен, ЦИК рассмотрел и дал ответ всем кандидатам, которые подали свои документы», - сказал Чочиев, добавив, что на данном этапе проходит сбор подписей в поддержку кандидатов.
- По действующему законодательству, для регистрации кандидата в президенты, помимо соответствующего пакета документов, необходимо собрать и представить в ЦИК в поддержку кандидата не менее 3 500 подписей избирателей в срок до 5 марта.
- С 15 марта, после того, как зарегистрированные кандидаты в президенты официально получат соответствующие удостоверения, начинается предвыборная агитация – дебаты в эфире ГТРК «Ир», выступления и интервью в СМИ, встречи с избирателями, публикации предвыборных программ. Президентские выборы в Южной Осетии назначены на 10 апреля.
Путин на встрече с бизнесом: операция против Украины - «вынужденная мера»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Российского союза промышленников и предпринимателей прокомментировал военную операцию против Украины, которая была начата в ночь на четверг по его приказу.
Путин назвал вооруженное вторжение «вынужденной мерой». «Нам не оставили шансов поступить иначе» - сказал он, посетовав на то, что страны Запада «не сдвинулись ни на миллиметр» в вопросе о так называемых гарантиях безопасности, и это якобы создавало для России большие риски.
Страны Запада неоднократно заявляли, что НАТО не представляет угрозы для России, и предлагали Москве переговоры.
При этом Путин сказал, что Россия «остается частью глобальной экономики» и сказал, что бизнесу дадут «больше свободы». Он признал, что в связи с вторжением в Украину против России скорее всего будут введены серьезные экономические санкции.
Начало встречи транслировалось по телевидению. Это необычно, ранее такие встречи проходили за закрытыми дверями.
В Москве на антивоенной акции задержаны корреспонденты Радио Свобода
В Москве люди пытаются собраться на акцию против войны с Украиной. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.
В центре города заметно скопление спецтехники и бойцов Росгвардии. По свидетельствам журналистов, задержаны несколько человек, включая сотрудников СМИ с опознавательными знаками (в том числе трое корреспондентов Радио Свобода).
Около памятника Пушкину в Москве собрались около 300-400 человек. Они скандирует лозунг «Нет войне!». Полиция проводит задержания и запрещает садиться. сотрудники МВД также запрещают сидеть на лавочках.
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