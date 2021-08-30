МВД РФ пожизненно запретило въезд в Россию стендап-комику Идраку Мирзализаде

МВД РФ пожизненно запретило въезд в Россию стендап-комику с белорусским гражданством Идраку Мирзализаде. Его пребывание в стране признано нежелательным после того как он был осуждён за шутку про русских. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности," — говорится в сообщении. В связи с этим его нахождение на территории страны признано угрожающим общественному порядку.

Комик был арестован в начале августа на 10 суток. Поводом для возбуждения дела стало его выступление в программе "Разгоны" в марте 2021 года. Он обсуждал тему ксенофобии и высмеивал проблемы, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности, когда снимают жильё в Москве. В одной из шуток по теме он высказался про русских.

Мирзализаде извинился за шутку перед арестом и после освобождения. Он говорил, что раскаивается за неё. При этом он отметил, что фраза, за которую его осудили, была вырвана из контекста и "звучит ужасно для неподготовленного зрителя".

В его поддержку выступали коллеги по цеху. В видео, записанном Михаилом Шацем, Данилой Поперечным, Ильёй Соболевым и другими комиками, отмечалось, что Мирзализаде в своём выступлении выступал против ксенофобии, а не поддерживал её. "Сажать за шутки – это предпоследний шаг перед тем, как сжигать за научные теории," — утверждалось в их обращении. Комики провели концерт в его поддержку.