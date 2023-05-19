МВД РФ объявило в розыск прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина

На саммите НАТО в Вильнюсе в июле нынешнего года лидеры стран Североатлантического союза, как ожидается, одобрят секретные военные планы реагирования на гипотетическое российское нападение на страны НАТО. Это произойдет впервые со времен Холодной войны.

Агентство Reuters, которое сообщило об этих планах, называет будущее решение НАТО «фундаментальным сдвигом» в его стратегии. Союз, как утверждается, не разрабатывал и не утверждал такие крупномасштабные планы в течение трех десятилетий после распада Советского союза, будучи уверенным, что постсоветская Россия не является серьезной угрозой. Однако в условиях начатой Россией широкомасштабной войны в Украине лидеры НАТО, как говорится в сообщении Reuters, осознают необходимость долгосрочного планирования на случай вооруженного конфликта с Россией.

Ожидается, что на саммите будут одобрены так называемые региональные планы, а также отдельные страны-члены НАТО получат рекомендации относительно мер, которые им необходимо будет принять для укрепления их вооруженных сил и логистики. В результате, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, «союзники будут знать, сколько именно сил и средств будет необходимо, где, когда и как они будут развернуты». Как и во времена Холодной войны, будут созданы оперативные планы, в которых будет сказано, за оборону каких именно регионов будут отвечать те или иные подразделения.

Агентство отмечает, что планы будут существенно отличаться от тех, которые имелись во времена Холодной войны на случай конфликта с СССР. С тех пор число стран НАТО существенно увеличилось. Кроме того, в НАТО не считают, что возможный будущий конфликт будет носить характер стратегического ядерного противостояния. Речь идет скорее о подготовке к серии региональных конфликтов.

Планы, которые предполагается одобрить, также будут отражать уже принятые странами союза меры. В частности, после начала российского вторжения в Украину союзники по НАТО договорились, что в состоянии повышенной боеготовности будут находиться 300 тысяч солдат, а не 40 тысяч, как ранее.

В материале Reuters не говорится о том, будут ли учитываться вооруженные силы Украины в оборонительных планах НАТО.