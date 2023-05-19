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МВД РФ объявило в розыск прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина
МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге (МУС) Карима Ахмада Хана. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на базу розыска МВД. В марте нынешнего года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка в России Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконном вывозе в Россию украинских детей.
В базе опубликовано фото прокурора и сказано, что он разыскивается по статье УК, по какой – не сообщается.
Ранее Следственный комитет возбудил в связи с выдачей ордера на арест Путина уголовное дело по статьям о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и о приготовлении к нападению на представителя иностранного государства. Сообщалось, что подозреваемыми по этому делу стали прокурор Хан и трое судей МУС, при этом имён судей в базе розыска пока нет.
Другие новости дня
Росавиация выдала разрешение на полеты авиакомпании Georgian Airways
В Росавиации сообщили, что выдали разрешение на полеты грузинской авиакомпании Georgian Airways. Она начнет выполнять рейсы по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси уже завтра, 20 мая.
«Росавиация, основываясь на принципах взаимности и в развитие договоренностей авиационных властей России и Грузии, выдала соответствующие разрешение на выполнение полетов по маршруту Тбилиси–Москва–Тбилиси авиакомпании Georgian Airways. Грузинская авиакомпания может осуществлять полеты с частотой семь раз в неделю», – сообщило российское ведомство в телеграм-канале.
Ранее российская авиакомпания «Азимут» также получила соответствующее разрешение авиационных властей Грузии на полеты между столицами двух стран с частотой семь раз в неделю. Авиакомпания приступила к полетам с сегодняшнего дня.
Кроме того, Грузия выдала разрешение на полеты из России еще одной российской авиакомпании – Red Wings. Она будет выполнять многократные чартерные рейсы по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи и по маршруту Москва-Кутаиси-Москва.
«Аидгылара» сообщила, что не присоединяется к митингу 30 мая
Абхазская общественная организация «Аидгылара» сообщила, что не присоединяется к митингу 30 мая, который должен пройти в Сухуми. Оппозиционеры говорят, что не поддерживают нынешнюю политику властей самопровозглашенной республики, но при этом не планируют выходить на митинг.
«Аидгылара» обратилась к единомышленникам с инициативой «приступить к предметному диалогу формирования единой политической платформы для укрепления государства и сохранения суверенитета».
«Сейчас принципиально важно, ясно осознать стратегические приоритеты в конструировании новой политической системы и четко им следовать. Отказавшись от соблазна простых решений и недопущения случайных людей во власти», – сказано в заявлении организации, которую возглавляет экс-мэр абхазской столицы Кан Кварчия.
В заявлении указано, что «действующая власть не только не выполнила своих предвыборных обещаний, но и нанесла существенный вред интересам абхазского народа в области экономики и безопасности».
Зеленский выступил на саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Об этом он сообщил в соцсетях. Заранее о визите не сообщалось.
Зеленский выступил на саммите Лиги арабских государств, который проходит в Эр-Рияде. В своём выступлении он, помимо прочего, отметил, что среди участников саммита есть те, кто не обращает внимания на аннексию Крыма и преследования крымских татар - хотя при этом выразил и благодарность Саудовской Аравии и другим странам за развитие отношений с Украиной.
Как сообщил Зеленский, он намерен встретиться с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом и другими арабскими лидерами. Главной темой обсуждений будет, по словам Зеленского, освобождение и возвращение политзаключённых, жителей аннексированного Крыма и других оккупированных Россией территорий.
«Большинство тех, кого коснулись репрессии в Крыму – мусульмане», – отметил Зеленский. В составе его делегации лидер крымских татар Мустафа Джемилев.
Это первый в истории визит президента Украины в Саудовскую Аравию. Многие арабские государства занимают нейтральную позицию в войне России против Украины. Они поддерживают территориальную целостность Украины, но при этом не присоединяются к санкциям, введённым против Москвы.
Пока окончательно неясно, отправится ли затем Зеленский в Японию, где проходит саммит G7. Ряд ведущих западных и японских СМИ ранее сообщили, что Зеленский приедет в Японию лично, и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов также намекнул на это.
Однако в пятницу утром пресс-служба СНБО заявила, что Зеленский примет участие в саммите в формате он-лайн. Сам Зеленский это не комментировал.
Факт его приезда в Эр-Рияд, тем не менее, может свидетельствовать о том, что Зеленский всё же отправится в японскую Хиросиму. Агентство Bloomberg утверждало, Зеленский вылетит в Японию на военном самолете ВВС США после визита в Саудовскую Аравию. Недавно президент Украины посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию, где договорился о поставках Киеву новых партий вооружений.
Участники саммита, как ожидается, объявят о новых санкциях против Москвы. Представитель делегации США отметил намерение союзников «удвоить усилия» для ужесточения существующих санкций, призванных ослабить военные возможности России и наказать тех, кто несёт ответственность за агрессию.
Страны G7 в Хиросиме приняли заявление по Украине и России
Лидеры стран «Группы семи» (G7) на саммите в Хиросиме приняли заявление об Украине и российской агрессии. Оно состоит из 11 пунктов. Документ опубликован на сайте Белого дома.
Страны «семёрки» выражают полную поддержку Украине. Война России названа незаконной, неспровоцированной и захватнической. В документе подчёркнуто, что, напав на Украину, Россия нарушила международное право и Хартию ООН. G7 требует полного и безоговорочного вывода российских войск с украинской территории.
Особую озабоченность у лидеров G7 вызывает атомная безопасность Украины и, в частности, Запорожской АЭС. Страны поддерживают усилия МАГАТЭ в этой области и призывают к этому и другие государства.
«Группа семи» вновь подтверждает, что будет оказывать Украине как военную поддержку – при содействии Контактной группы по обороне Украины, – так и экономическую помощь в восстановлении, посредством Международного валютного фонда. Первоочередное внимание уделяется восстановлению энергетической инфраструктуры.
В то же время, подчёркнуто в документе, страны G7 будут поощрять борьбу Украины с коррупцией и проведение судебной реформы.
Что касается России, «Группа семи» намерена и далее продолжать политику санкций. Будут расширены запреты на экспорт в Россию любой продукции, материалов и технологий, которые могут применяться в военных целях. Санкции не коснутся экспорта, связанного с сельским хозяйством, медициной и гуманитарными целями. G7 намерена принимать меры и против третьих стран, которые сами или в качестве посредников поддерживают российскую военную машину.
В частности, G7 будет продолжать политику отказа от закупки российских энергоносителей или введения потолка цен на них, а также от импорта металлов и алмазов.
Страны «семёрки» приветствуют создание в рамках Совета Европы регистра нанесённого Украине ущерба. Россия будет обязана его возместить. G7 будет замораживать и при возможности конфисковывать размещённые в её странах российские активы.
Параллельно с поддержкой Украины, страны G7 будут развивать усилия по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности уязвимых стран.
- «Группа семи» – неформальное политическое объединение наиболее экономически развитых демократий мира. В группу входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония. Также в саммите G7 принимают участие представители Еврокомиссии.
- Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в саммите G7 в Хиросиме, но пока неясно, лично или в формате онлайн.
CNN: США разрешат союзникам передать истребители F-16 Украине
Администрация США не будет возражать против передачи третьими странами американских истребителей F-16 Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. Но пока такие запросы не поступали, уточнили собеседники телеканала.
Ранее из-за отказа поставлять Киеву боевые самолёты Белый дом столкнулся с давлением со стороны не только европейских союзников, но и членов Конгресса США.
По мнению ряда конгрессменов, истребители F-16 могли бы сбивать российские самолеты без необходимости расходовать дорогостоящие боеприпасы системы «Пэтриот». Однако некоторые официальные лица США скептически относятся к этому аргументу и отмечают, что у России есть обширные зенитные системы, которые могут легко сбивать F-16. По их словам, именно по этой причине Киев не использует уже имеющиеся у украинской армии истребители.
По оценке Киева, для противостояния России в воздухе нужно около 180 современных истребителей.
На этой неделе было объявлено о создании «международной коалиции», цель которой обеспечить поставки Украине американских истребителей F-16. В ней примут участие Великобритания, Нидерланды, Франция и, возможно, некоторые другие европейские страны.
Нидерланды, Дания и Бельгия уже говорили, что готовы поделиться с Украиной своими истребителями. По подсчётам военных аналитиков, в общей сложности эти страны могут поставить 125 самолётов F-16.
В то же время Германия пока исключает отправку истребителей Украине, ссылаясь на необходимость не допустить дальнейшей эскалации конфликта.
- Для поставок Украине истребителей американского производства F-16 требуется согласие американского правительства. До сих пор формально Белый дом отказывался предоставлять Киеву этот тип вооружений, ссылаясь на трудности, связанные с подготовкой пилотов, обслуживанием самолётов, а также их сравнительной беззащитностью перед российскими системами ПВО. 15 мая представитель Белого дома подтвердил, что позиция американского правительства в отношении поставок Украине боевых самолетов не изменилась.
Президент Грузии: «Нет – полетам в Россию!»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили негативно отреагировала на возобновления авиасообщения с Россией.
«Несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия посадила свой нежелательный рейс в Тбилиси. Нет – полетам в Россию!» – написала она в соцсети.
Ранее Зурабишвили назвала решение президента России Владимира Путина об отмене виз для граждан Грузии и возобновлении авиасообщения провокацией.
В тбилисском аэропорту сегодня приземлился первый за четыре года самолет из Москвы, рейс выполнила авиакомпания «Азимут».
Заявки на прямые рейсы между Россией и Грузией подали пять авиакомпаний. 15 мая Агентство гражданской авиации Грузии выдало первое разрешение на полеты в страну российской авиакомпании «Азимут». Позднее разрешение получила грузинская авиакомпания Georgian Airways.
19 мая стало известно, что разрешение также получила российская авиакомпания Red Wings – на рейсы из Сочи в Тбилиси и из Москвы в Кутаиси.
Грузинские власти подчеркнули, что позволят летать в страну только тем авиакомпаниям, которые не находятся под западными санкциями.
Компания дочери зятя Бориса Ельцина открыла клинику в Тбилиси
Cеть российских клиник «Чайка» открыла медцентр в Тбилиси. Как сообщает корреспондент «Эха Кавказа», новая клиника расположена в столичном районе Ваке, на проспекте Ильи Чавчавадзе.
Это – первый медцентр «Чайки» за рубежом. Объем инвестиций составил 200 тысяч долларов. До этого «Чайка» расширялась только в Москве. У неё семь медцентров в российской столице, пишет портал Vademecum.
Согласно информации, опубликованной на сайте клиники, в тбилисской «Чайке» принимают терапевт, педиатр, дерматолог, акушер-гинеколог. Стоимость консультации специалиста начинается от 100 лари (40 долларов).
Медицинский директор клиники – Ксения Юркинас. Она с 2020 года работала терапевтом и заместителем главврача в клинике «Чайка» на Новорижском шоссе в Москве, в 2022 году заняла аналогичную должность в многопрофильном медцентре Silk Medical в Тбилиси.
«Грузия – потрясающая страна, где пересекается множество культур. Грузины мыслят европейскими категориями, это касается и здоровья. Запрос есть и со стороны сообществ экспатов из Европы, Азии, России», – говорит Юркинас.
Основатель сети «Чайка» – экс-владелец инвестиционного банка «КИТ Финанс» Александр Винокуров. В 2022 году он продал свою долю (86,37%) Полине Юмашевой.
Новый основной владелец «Чайки» Полина Юмашева – дочь от первого брака Валентина Юмашева – зятя и экс-руководителя администрации первого президента России Бориса Ельцина.
Юмашева – бывшая жена основателя «Русала», миллиардера Олега Дерипаски. Они развелись в 2018 году.
В апреле 2018 года США ввели санкции против Олега Дерипаски и ряда контролируемых им компаний в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций».
«Российские олигархи и элиты, которые получают выгоду от этой [российской] коррумпированной системы, более не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности их правительства», – говорилось в заявлении министра финансов США Стива Мнучина.
С 2022 года Дерипаска находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и ряда других стран из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
В Тбилиси на митинге против авиасообщения с Россией задержали шесть человек
На акции протеста против возобновления авиасообщения между Россией и Грузией, которая прошла у здания тбилисского аэропорта, задержали шесть человек.
Как сообщили грузинской службе Радио Свобода в МВД Грузии, активистов задержали за неподчинение полиции и мелкое хулиганство.
Участники акции рассказали о задержании активистов Наты Перадзе, Шушаны Мацаберидзе, Георгия Ахобадзе, Гелы Хасая, Левана Тархнишвили и Таты Хундадзе.
В настоящее время акция у тбилисского аэропорта завершена. Митинг против авиасообщения с Россией запланирован вечером у здания парламента Грузии.
- 10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. Между странами отсутствуют дипломатические отношения – их после войны 2008 года разорвала Грузия.
- Россия ранее трижды прерывала авиасообщение с Грузией. В последний раз это произошло летом 2019 года из-за протестов в Тбилиси, начавшихся после выступления в грузинском парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Грузинская оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.
- После начала войны в Украине глава МИД РФ Сергей Лавров несколько раз похвалил правительство Грузии за решение не присоединяться к санкциям против России. Он сказал, что нынешние грузинские руководители «проявляют ответственный подход», который опирается на коренные интересы своего народа, и «отказываются от такого рода заходов».
В Тбилиси прилетел первый с 2019 года самолет из Москвы
Самолет российской авиакомпании «Азимут» совершил первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс Москва – Тбилиси. Он вылетел из аэропорта Внуково и приземлился в грузинской столице в 13:17 по тбилисскому времени.
Первый рейс в тбилисском аэропорту встречают акцией протеста. На месте собираются оппозиционные активисты. В аэропорту мобилизована полиция. Об этом сообщает корреспондент «Эха Кавказа».
Первым рейсом из Москвы в Тбилиси прилетела делегация прокремлевских политиков и общественных деятелей. Среди них –председатель общественной организации «Солидарность во имя мира» Мераб Чикашвили, директор грузино-российского общественного центра им. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе, член организации «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти, член «Социалистического движения Грузии» Темур Пипия, руководитель центра Грузинско-российской дружбы Валерий Кварацхелия, экс-депутат парламента Грузии Темур Маисурадзе, бизнесмен Мамука Пипия.
«От моего лица, от лица моей организации и большинства граждан Грузии хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за подпись указа и удовлетворение нашей просьбы. Это была просьба народа, и все мы хорошо знаем, что значит эта подпись», – сказал российским журналистам Мераб Чикашвили.
- 10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. Между странами отсутствуют дипломатические отношения – их после войны 2008 года разорвала Грузия.
- Россия ранее трижды прерывала авиасообщение с Грузией. В последний раз это произошло летом 2019 года из-за протестов в Тбилиси, начавшихся после выступления в грузинском парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Грузинская оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.
- После начала войны в Украине глава МИД РФ Сергей Лавров несколько раз похвалил правительство Грузии за решение не присоединяться к санкциям против России. Он сказал, что нынешние грузинские руководители «проявляют ответственный подход», который опирается на коренные интересы своего народа, и «отказываются от такого рода заходов».
Гаврилов: следующим шагом может стать восстановление дипотношений
Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов не исключает возобновления дипломатических отношений между Россией и Грузией.
«Полагаем, что следующим шагом в развитии российско-грузинских отношений станет восстановление дипломатических отношений, обмен послами», – сказал он «Российской газете»
Это, по его оценке, позволит в том числе обеспечить полноценную консульскую поддержку граждан двух стран.
«На возможность такого шага указывает сдержанная позиция Грузии по украинскому вопросу, ее следование демократическим принципам. Наши народы связывают тесные связи, у нас общие духовно-нравственные ценности, культура», – отметил Сергей Гаврилов.
- 10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. Между странами отсутствуют дипломатические отношения – их после войны 2008 года разорвала Грузия.
- Россия ранее трижды прерывала авиасообщение с Грузией. В последний раз это произошло летом 2019 года из-за протестов в Тбилиси, начавшихся после выступления в грузинском парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Грузинская оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.
- После начала войны в Украине глава МИД РФ Сергей Лавров несколько раз похвалил правительство Грузии за решение не присоединяться к санкциям против России. Он сказал, что нынешние грузинские руководители «проявляют ответственный подход», который опирается на коренные интересы своего народа, и «отказываются от такого рода заходов».
Правительство Грузии выдаст разрешение президенту на визит в Брюссель
Правительство Грузии выдаст разрешение президенту Саломе Зурабишвили на визит в Брюссель. Об этом сообщил глава правительства Ираклий Гарибашвили, добавив, что выдача разрешения – «технический вопрос».
Как сообщалось ранее, 31 мая Зурабишвили планирует отправиться с официальными визитом в Брюссель для встречи с руководством Европейского Союза. В программе визита также выступление главы грузинского государства в Европарламенте.
Ранее в президентской администрации сообщили, что 27 апреля отправили в правительство обращение по поводу визита президента, но «правительство Грузии до сих пор не дало своего согласия». Согласно конституции, президент, исполняющая лишь церемониальные и представительские функции, обязана согласовывать все внешнеполитические шаги с кабинетом министров.
Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что «было бы лучше, если бы у президента не было трибуны для дискредитирующих заявлений». Он считает, что выступление Зурабишвили может повредить процессу получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС.
Лидер правящей партии считает, что Кабинет министров «должен быть встревожен неправильными заявлениями президента»: «когда президент говорит, что парламент лишь формально выполняет рекомендации и никакие шаги не предпринимаются, это наносит ущерб. Было бы лучше, если бы у президента не было такой трибуны для подобных дискредитирующих заявлений, чтобы не повредить процессу принятия в кандидаты», – заключил Кобахидзе.
Оппозиция, в том числе партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» убеждена: «саботажем» процесса европейской интеграции Грузии являются как раз действия правящей партии, в том числе и восстановление прямых рейсов с Россией и отказ от глубинных реформ в судебной сфере.
Red Wings будет летать из Сочи в Тбилиси и из Москвы в Кутаиси
Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на полеты из России еще одной российской авиакомпании – Red Wings. Об этом сообщили в грузинском ведомстве.
Red Wings будет выполнять многократные чартерные рейсы по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи со 2 июня, 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница), по маршруту Москва-Кутаиси-Москва также со 2 июня, 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница).
«Авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза», – заявляют в Агентстве гражданской авиации.
Ранее разрешение на возобновление полётов получили российская авиакомпания «Азимут» и грузинская Georgian Airways.
10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая.
Великобритания объявила о новых санкциях против России
Великобритания объявила о новых санкциях в отношении России, которые направлены против передовых военных технологий и «оставшихся источников доходов» Москвы. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Санкции введены в отношении 86 российских граждан и юридических лиц. Среди них компании, связанные с кражей украинского зерна, участвующие в поставках российских энергоносителей и разработке военных технологий, а также банки.
Ограничительные меры введены против 24 россиян и компаний, связанных с транспортными услугами. В список включены Pawell Shipping Co и Государственная зерновая корпорация, которых британские власти обвиняют в «систематическом хищении украинского зерна». Под санкции попали и шесть российских судоходных компаний, которые связаны «Совкомфлотом».
В санкционные списки Лондона включены 9 организаций, связанных с «Росатомом», которые производят передовые материалы и технологии, в том числе лазеры, и напрямую финансируются государством. Также санкции расширены в отношении энергетического, металлургического, оборонного и финансового секторов. В частности, санкции ведены в отношении «Дома.РФ», Металлургического инвестиционного банка, Росбанка и Тинькофф-банка.
Под ограничительные меры попали крупнейшая золотодобывающая компания России «Полюс», АФК «Система», члены советов директоров РЖД, «Совкомфлота», «Транснефти».
Под санкции также попали бизнесмен, основатель и председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и восемь других металлургических компаний, в том числе – «Северсталь» и «Магнитогорский металлургический комбинат». Лондон также запретил импорт российского алюминия, никели и меди. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявило новых запретах на импорт российских алмазов
В британском правительстве заявили, что активы России останутся замороженными до тех пор, пока Москва не согласится заплатить за ущерб, нанесенный ею Украине.
Украина вновь подверглась ночному обстрелу, под ударом был Кривой Рог
Россия уже несколько ночей подряд подвергает Украину обстрелам с использованием ракет и дронов-камикадзе «Шахед». Силы ПВО Украины утверждают, что им удаётся сбить подавляющее большинство ракет и беспилотников.
В ночь на 19 мая, как заявило командование Воздушных сил Украины, были сбиты три крылатые ракеты «Калибр» из шести и 16 из 22-х беспилотников.
Над Киевом, как утверждается, были сбиты все воздушные цели. Попадания зафиксированы в Кривом Роге. Там в результате удара пострадало промышленное предприятие и административное здание, сообщается о двоих раненых.
Сообщалось также о взрыве в районе Львова.
Россия в последние две недели увеличила число ударов по территориям Украины, находящимся далеко от линии фронта. Ракет при этом выпускается меньше, чем при осенне-зимних массированных ударах, однако удары наносятся почти каждую ночь.
Российское Минобороны утверждает, что их цели - склады боеприпасов, топлива и военной техники. Украинские военные подчёркивают, что им удаётся сбить большую часть ракет и дронов. В ночь на 16 мая, как утверждается, над Киевом были сбиты сразу шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал». Россия это отрицает, утверждая в свою очередь, что при ударе были уничтожены пусковые установки системы «Пэтриот». В США заявили, что система после повреждения уже отремонтирована.
Из Внуково вылетел первый за четыре года самолет в Тбилиси. ФОТО
Самолет российской авиакомпании «Азимут», совершающий первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс Москва – Тбилиси, вылетел из аэропорта Внуково.
Согласно данным портала Flightradar, борт будет в Тбилиси в 12:22 по тбилисскому времени – примерно на час раньше, чем ожидалось.
Первым рейсом из Москвы в Тбилиси летит грузинская делегация. По информации российских СМИ, её возглавляет председатель общественной организации «Солидарность во имя мира» Мераб Чикашвили. В состав делегации вошли и другие прокремлевские политики и общественные деятели – директор грузино-российского общественного центра им. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе, член организации «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти, член «Социалистического движения Грузии» Темур Пипия, руководитель центра Грузинско-российской дружбы Валерий Кварацхелия, экс-депутат парламента Грузии Темур Маисурадзе, бизнесмен Мамука Пипия.
«Самое главное не только начать заново, но и улучшить наши отношения, особенно в этой ситуации», – сказал Чикашвили в аэропорту журналистам.
Как сообщалось ранее, в Тбилиси первый рейс должна встретить акция, созываемая оппозиционной партией «Дроа». Колонна собирается в полдень на столичной площади Республики, откуда двинется в аэропорт.
- 10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая.
США и Британия помогают Украине расследовать военные преступления
Правоохранительные органы Украины с начала полномасштабного вторжения России зарегистрировали более 82 тысяч военных преступлений. Как сообщает УНИАН, США и Великобритания помогают в расследовании этих преступлений для привлечения виновных к ответственности.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин на форуме по вопросам тяжких международных преступлений (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA), который проходил в Варшаве, заявил о важности поддержки со стороны АСА (Эй-Си-Эй):
«Это и помощь в расследовании и судебном преследовании международных преступлений РФ, и содействие нашей работе по обеспечению поддержки и защиты потерпевших и свидетелей», – подчеркнул Андрей Костин.
Консультативная группа по самым тяжким международным преступлениям была создана США, ЕС и Великобританией для поддержки Офиса Генерального прокурора в расследовании и судебном преследовании военных преступлений, совершенных российскими агрессорами.
Под эгидой Консультативной группы разработаны рекомендации по проведению опроса уязвимых групп потерпевших и свидетелей. Речь идёт о заключенных, о подвергшихся депортации детях, о жертвах гендерно-обусловленного насилия. Эти рекомендации были переданы Офису Генерального прокурора Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверили Украину во всесторонней поддержке - ради обеспечения мира и справедливости.
СНБО Украины: Зеленский примет участие в саммите G7 онлайн
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите «Группы семи» в Хиросиме в онлайн-режиме. Об этом в пятницу утром заявила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.
При этом ряд ведущих западных и японских СМИ ранее сообщили, что Зеленский приедет в Японию лично, и секретарь СНБО Алексей Данилов также намекнул на это.
О том, что Зеленский приедет в Хиросиму, со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщили агентство Kyodo, а также The New York Times, The Washington Post и CNN. Reuters передаёт эту информацию со ссылкой на источник в Евросоюзе.
Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что на встрече будут приниматься очень важные решения, и поэтому физическое присутствие президента важно для отстаивания интересов Украины.
В офисе Зеленского ранее не исключали, что тот может лично посетить мероприятие, но сказали, что «всё будет зависеть от ситуации на поле боя».
Агентство Bloomberg утверждало, Зеленский вылетит в Японию на военном самолете ВВС США после визита в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств. Недавно президент Украины посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию, где договорился о поставках Киеву новых партий вооружений.
К полудню 19 мая по московскому времени не было ясно, поменял ли Зеленский планы, ошиблись ли СМИ, сообщавшие о его визите, или же президент Украины, несмотря на сообщение СНБО, всё же приедет в Хиросиму.
Зеленского на саммит пригласил премьер-министр Японии Фумио Кисида, когда в марте посещал Киев. Кисида говорил, что президент Украины не будет присутствовать на саммите лично, но выступит в онлайн-формате. Министерство иностранных дел Японии сообщило, что Зеленский присоединится по видеосвязи к совещанию, которое состоится в воскресенье.
Война в Украине и поддержка Киева в отражении российской агрессии - одна из главных тем нынешней встречи лидеров семи наиболее развитых индустриальных стран мира, который проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая.
Участники саммита, как ожидается, объявят о новых санкциях против Москвы. Представитель делегации США отметил намерение союзников «удвоить усилия» для ужесточения существующих санкций, призванных ослабить военные возможности России и наказать тех, кто несёт ответственность за агрессию.
В Цхинвали сообщили о жестоком убийстве 19-летнего парня
Тело 19-летнего парня с признаками насильственной смерти обнаружили накануне, 18 мая в Цхинвали.
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа МВД и прокуратуры. Установлена личность погибшего», – заявили в пресс-службе МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия.
По информации ведомства, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств.
Телеграм-канал Сапа 15 написал, что погибший – Вячеслав Тигиев, сын сотрудника МВД: «руки и ноги молодого человека были скованы наручниками, а на теле криминалисты обнаружили следы пыток и избиений».
Замминистра внутренних дел Эрислав Мамиев сообщил на заседании сессии парламента о задержании трех подозреваемых в убийстве. Он отметил, что труп пролежал в доме более трех дней, пока его не обнаружили.
«Задержаны трое подозреваемых по этому делу. Проводятся обследования, экспертиза, изъято очень много материала», – сказал Мамиев.
Пентагон: комплекс «Пэтриот» в Украине уже вернулся в строй после ремонта
Находящийся на вооружении в Украине американский противовоздушный комплекс «Пэтриот», несколько дней назад получивший повреждения после российской ракетной атаки на Киев, уже вернулся в строй после ремонта. Об этом заявила в четверг представитель Пентагона Сабрина Сингх.
«Он был отремонтирован и теперь полностью боеспособен» - сказала Сингх на пресс-конференции в четверг. Она отметила, что специалисты из США оказали помощь в ремонте. Подробностей о характере повреждений она не привела.
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в администрации отмечали, что в результате российской ракетной атаки комплекс был поврежден, но не уничтожен.
Минобороны России, в свою очередь, утверждала, что ракетой «Кинжал» были уничтожены пять пусковых установок комплекса и радар. Доказательств своих утверждений ведомство не привело.
В ночь на 16 мая, как утверждала украинская сторона, Россия подвергла Киев массированному ракетному удару, но система ПВО сбила ракеты, в том числе шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал». Российские комментаторы, ссылаясь на появившееся в сети видео, утверждали, что один из «Кинжалов» не был сбит, а поразил комплекс «Пэтриот». На видео виден взрыв на земле после работы системы ПВО.
Китай будет использовать Владивосток для внутренних перевозок
Китай будет использовать Владивосток как транзитный порт для внутренней торговли, сообщает представительство МИД России во Владивостоке со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.
Использование Владивостока в качестве внутреннего порта позволит улучшить логистику товаров из северных провинций Цзилинь и Хэйлунцзян. Сейчас грузы доставляют в порты на юге Китая на расстояние примерно 1000 км. Путь до Владивостока составит около 200 км в рамках единой таможенной зоны. Изменение логистики входит в план Китая по возрождению промышленности северных территорий. Эксперты издания VPost отмечают при этом, что пока непонятно, справится ли Владивосток с новым грузопотоком.
- Сотрудничество России и Китая активизировалось с началом войны в Украине. Китай в 50 раз увеличил закупки российского золота в июле 2022 года по сравнению в тем же периодом прошлого года. Поставки платины выросли в 300 раз.
- При этом глава КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным отказался поддержать проект «Сила Сибири-2», в рамках которого Россия через Монголию планировала поставлять в Китай 50 миллиардов тонн газа ежегодно.
НАТО одобрит планы реагирования на возможную агрессию России
На саммите НАТО в Вильнюсе в июле нынешнего года лидеры стран Североатлантического союза, как ожидается, одобрят секретные военные планы реагирования на гипотетическое российское нападение на страны НАТО. Это произойдет впервые со времен Холодной войны.
Агентство Reuters, которое сообщило об этих планах, называет будущее решение НАТО «фундаментальным сдвигом» в его стратегии. Союз, как утверждается, не разрабатывал и не утверждал такие крупномасштабные планы в течение трех десятилетий после распада Советского союза, будучи уверенным, что постсоветская Россия не является серьезной угрозой. Однако в условиях начатой Россией широкомасштабной войны в Украине лидеры НАТО, как говорится в сообщении Reuters, осознают необходимость долгосрочного планирования на случай вооруженного конфликта с Россией.
Ожидается, что на саммите будут одобрены так называемые региональные планы, а также отдельные страны-члены НАТО получат рекомендации относительно мер, которые им необходимо будет принять для укрепления их вооруженных сил и логистики. В результате, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, «союзники будут знать, сколько именно сил и средств будет необходимо, где, когда и как они будут развернуты». Как и во времена Холодной войны, будут созданы оперативные планы, в которых будет сказано, за оборону каких именно регионов будут отвечать те или иные подразделения.
Агентство отмечает, что планы будут существенно отличаться от тех, которые имелись во времена Холодной войны на случай конфликта с СССР. С тех пор число стран НАТО существенно увеличилось. Кроме того, в НАТО не считают, что возможный будущий конфликт будет носить характер стратегического ядерного противостояния. Речь идет скорее о подготовке к серии региональных конфликтов.
Планы, которые предполагается одобрить, также будут отражать уже принятые странами союза меры. В частности, после начала российского вторжения в Украину союзники по НАТО договорились, что в состоянии повышенной боеготовности будут находиться 300 тысяч солдат, а не 40 тысяч, как ранее.
В материале Reuters не говорится о том, будут ли учитываться вооруженные силы Украины в оборонительных планах НАТО.
Белгородский губернатор сообщил о двух погибших при обстреле
Губернатор граничащей с Украиной Белгородской области России Вячеслав Гладков утверждает, что в селе Нижнее Березово Шебекинского округа при обстреле погибли двое мирных жителей.
Еще одного в тяжелом состоянии госпитализируют, написал Гладков в четверг в своем телеграм-канале. Ответственность за произошедшее российский чиновник возложил на ВСУ. По его словам, в момент обстрела «мирные жители находились в огороде и сажали картошку». Украинские военные сообщение не комментировали.
РИА Новости публикует 18 мая сообщение о том, что МЧС по Белгородской области отвергло информацию о проникновении в регион украинских диверсантов. Госагентство ссылается на заявление ведомства. В нем отмечается, что жителям региона в личные сообщения от имени Главного управления МЧС России «поступает ложная информация о прорыве на территорию Белгородской области ДРГ».
- Приграничные с Украиной российские регионы – Курская, Белгородская и Брянская области – регулярно попадают под обстрелы, есть разрушения и жертвы. Региональные власти утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.
- С приграничных российских территорий регулярно ведутся обстрелы территории Украины, в частности Сумской, Черниговской и Харьковской областей. В четверг при обстреле села Циркуны под Харьковом, по сообщению местных властей, погиб мирный житель.
Сайт о Ватикане пишет, что Москва и Киев согласны принять послов Папы
Папа Римский Франциск рассчитывает направить своих личных мирных посланников на переговоры с президентами Украины и России, чтобы попытаться добиться прекращения боевых действий в войне.
Об этом пишет сайт Il Sismografo, который специализируется на новостях Ватикана. Издание отмечает, что речь идет о той самой миссии, о которой Франциск сообщил, вернувшись из Венгрии около трех недель назад. Никаких подробностей понтифик тогда не раскрыл.
По данным Il Sismografo, план состоял в том, чтобы в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским отправился архиепископ Болоньи кардинал Маттео Дзуппи, а в Москву - для встречи с Владимиром Путиным - архиепископ Клаудио Гуджеротти, глава департамента Ватикана по восточных церквям.
Без ссылки на источники или подробности сайт отмечает, что оба президента уже согласились встретиться с папскими посланниками. В Кремле и офисе президента Украины публикацию пока не комментировали.
Глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сказал, что у него нет комментария на сообщение Il Sismografo. При этом Бруни напомнил о недавних словах государственного секретаря Ватикана Пьетро Паролина. Тот отмечал, что «настал момент выступить с инициативой по установлению справедливого мира в Украине».
Президент Украины Владимир Зеленский встречался с Франциском в Ватикане в прошлую субботу. Но в своих последующих комментариях Зеленский, похоже, приуменьшил возможности папского посредничества, отмечает Reuters. «При всем уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир. Путин только убивает. Нам не нужно посредничество с ним», - сказал украинский лидер в эфире итальянского телевидения.
Президент России Путин ранее на этой неделе, на фоне сообщений о секретной миссии главы Римско-католической церкви по вопросу о мире для Украины, подписал указы о смене посла в Ватикане.
Армянский коньяк «Арарат» перестанут поставлять в Россию
Ереванский коньячный завод, выпускающий коньяк «Арарат», перестанет поставлять алкоголь в Россию, заявил министр экономики Армении Ваан Керобян. Его слова приводит «Интерфакс».
«Официальной информации я пока не получил, но, кажется, это уже официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию», - сказал он. Глава ведомства добавил, что отказ от поставок создаст проблемы, которые повлияют на закупку винограда у местных фермеров.
Бренд Ararat с 1998 года принадлежит французской группе Pernod Ricard, которая прекратила поставки продукции разных брендов, имеющихся у нее в портфеле, после начала боевых действий на Украине. На Россию приходилось более 80 процентов экспорта Ереванского коньячного завода.
Pernod Ricard заявила о прекращении поставок алкоголя в Россию практически сразу после начала военных действий на Украине, однако в апреле текущего года появилась информация о возобновлении экспорта. По словам вице-президента по корпоративным вопросам и коммуникациям компании Паулы Эрикссон, после обострения конфликта французский концерн Pernod Ricard «действовал, учитывая интересы своих сотрудников как на Украине, так и в России» и сейчас экспортирует продукцию в определенном объеме в рамках действующих санкций.
Через несколько дней группа заявила, что все-таки отказывается от возобновления поставок. В компании объяснили решение желанием защитить сотрудников и партнеров от массовой критики.
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