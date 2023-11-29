В России предложили требовать от иностранцев «соглашение о лояльности»

МВД России предложило обязать иностранцев подписывать «соглашение о лояльности» при въезде в страну. Соответствующий законопроект есть у ТАСС.

В соответствии с соглашением иностранцу будет запрещено «дискредитировать» российскую политику, «искажать» вклад советского народа в победу над фашизмом и отрицать «традиционные ценности». Последнее подразумевает распространение сведений, ставящих под сомнение брак как союз мужчины и женщины, и «пропаганду» ЛГБТ-отношений.

Кроме того, иностранцам запретят побуждать к принятию или отмене законов, небрежно относиться к природе и культурным ценностям, проявлять неуважение к многообразию народных укладов и делать что-либо, что «наносит ущерб России».

Сейчас законопроект дорабатывается и скоро будет внесён в Госдуму.