МВД России объявило мецената Бориса Зимина в розыск

МВД России объявило российского предпринимателя и мецената Бориса Зимина в федеральный розыск. Соответствующую карточку обнаружила на сайте ведомства "Медиазона".

ТАСС сообщает, что 54-летнего бизнесмена обвиняют в мошенничестве, он объявлен в международный розыск, МВД ходатайствует о его заочном аресте. Телеканал "Дождь" обнаружил дело Зимина на сайте московского суда. В нём говорится, что Зимину предъявлено обвинение в мошенничестве, совершённом группой лиц или в особо крупном размере. Судебное заседание об избрании меры пресечения назначено на 11 января. Что конкретно вменяется Зимину в вину – не сообщается.

По сведениям источника РБК, знакомого с материалами дела, Зимина обвиняют в совершении сделки по отчуждению простых акций каршеринговой компании BelkaCar. В декабре 2019 года 100% её акций выкупила компания, основанная отцом Бориса Зимина – Дмитрием (он умер в декабре 2021 года). По данным источника, следствие просит арестовать Зимина на срок до 15 февраля.

Зимин считает, что дело против него заведено по политическим мотивам. "Мой случай – ещё одно грустное и страшное свидетельство низведения закона и всей правовой системы к инструменту, к оружию в руках каналий, захвативших власть в России", – сказал Зимин.

В сентябре 2022 года Минюст России внёс Зимина в список иностранных агентов – якобы за получение денег из Украины и осуществление политической деятельности.

Сразу после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Зимин вошёл в состав Антивоенного комитета России – вместе с рядом других российских оппозиционеров, учёных и общественных деятелей. Целью комитета была анонсирована "борьба с диктатурой Владимира Путина, развязавшего войну в Украине".

С 2011 года Зимин финансировал деятельность оппозиционного российского политика Алексея Навального и его Фонд борьбы с коррупцией. Также меценат финансово поддерживает политзаключённых и журналистов независимых СМИ.

Борис Зимин – сын ныне покойного предпринимателя и филантропа Дмитрия Зимина. Из России Зимин уехал в 2004 году. С 2020 года он живёт в Израиле.