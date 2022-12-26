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МВД России объявило в розыск Христо Грозева из Bellingcat
МВД России объявило в федеральный розыск журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева, сообщает "Медиазона". Издание публикует карточку из базы МВД. Статья, по которой разыскивается Грозев, не уточняется.
Bellingcat публикует расследования, в которых часто упоминаются спецслужбы, известные политики, финансисты. Группа утверждает, что в своей деятельности использует только открытые источники. Среди расследований Bellingcat - выяснение обстоятельств отравления оппозиционера Алексея Навального.
Летом ФСБ России заявила, что Грозев может быть причастен к операции украинской разведки.
В июле российская спецслужба сообщила, что сорвала операцию украинской военной разведки по угону российских военных самолётов.
По версии ФСБ, сотрудники Главного управления разведки Украины, "действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков". План, как утверждается, предусматривал, что завербованные российские лётчики должны были увести самолёты на контролируемые Украиной аэродромы.
В сюжете государственного телеканала "Россия 24" был показан фрагмент переписки, в котором утверждалось, что Грозев нашёл двух курьеров для передачи денег согласившемуся на угон российскому лётчику. В официальном сообщении ФСБ этих подробностей нет.
Грозев в разговоре с Радио Свобода отверг сообщения об участии в каких-либо операциях спецслужб. По его словам, команда Bellingcat снимала документальный фильм-расследование о том, как ФСБ и украинские спецслужбы ведут игру, пытаясь обмануть друг друга.
Христо Грозев - уроженец Болгарии. Живёт в Европе.
Другие новости дня
Гордон: надо вырвать Саакашвили из лап путинского режима в Грузии
Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что власти Украины должны сделать все возможное, чтобы спасти бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Такое мнение он высказал во время Youtube-стрима с главным редактором издания «ГОРДОН» Алесей Бацман.
«Конечно, Украине нужно забрать Михаила Саакашвили на лечение, вырвать его из лап этого путинского режима в Грузии. Если не Украине, то любой другой европейской стране или Соединенным Штатам. Но нельзя дать Саакашвили погибнуть, это будет вообще верх цинизма», – сказал Гордон.
Он отметил, что Саакашвили войдет в историю как президент, который провел важные реформы в Грузии.
«Я повторял и повторяю: это великий грузинский президент. В течение 10 лет он дал Грузии то, что до сих пор разрушить не могут. Прошло уже столько лет после того, как он ушел в отставку. Поэтому я считаю критически важным, чтобы Михаил Саакашвили выжил и чтобы он оказался не в Грузии – в любой другой стране», – сказал журналист.
Ранее российский юрист, ведущий Youtube-канала «Фейгин Live» заявил, что знает, как спасти третьего президента Грузии. И Фейгин, и Гордон получили письма от Саакашвили, который находится в тбилисской клинике «Вивамеди».
- В октябре прошлого года Дмитрия Гордона не пустили в Грузию. Он, в частности, хотел встретиться в тюрьме с Михаилом Саакашвили.
Южная Корея сообщила о вторжении дронов со стороны КНДР
Южная Корея сообщила о том, что несколько беспилотников КНДР пересекли демаркационную линию между двумя странами 26 декабря. По информации агентства "Рёнхап", дроны были замечены в одной из провинций у границы, а также недалеко от Сеула.
Известно, что на территории Южной Кореи оказалось пять беспилотников. Могли ли они представлять военную опасность, не уточняется. Однако, южнокорейские военные в ответ на пересечение границы подняли в воздух авиацию. Сообщается, что по неизвестным причинам один из штурмовиков потерпел крушение в 140 километрах от Сеула. Оба пилота катапультировались.
В результате инцидента были приостановлены полёты в международных аэропортах Кимпхо и Инчхон.
Ранее США, Япония и Южная Корея ввели новые санкции против КНДР. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, эти лица имеют прямое отношение к северокорейской программе создания баллистических ракет, которую он назвал незаконной.
- Новые санкции введены в ответ на ноябрьские испытания баллистических ракет в КНДР. В частности, была испытана межконтинентальная ракета, способная достичь территории США. В своём обращении к военным глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея должна стать самой мощной ядерной державой мира.
- ООН запрещает КНДР испытания баллистических ракет, однако с начала года таких испытаний состоялось уже более 60.
Бжания наградил Анкваба высшим орденом Абхазии
Премьер-министру самопровозглашенной республики Абхазия Александру Анквабу сегодня исполнилось 70 лет. С юбилеем его поздравил абхазский лидер Аслан Бжания.
По информации пресс-службы президентской администрации, Бжания пожелал главе Кабмина здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
Кроме того, Бжания наградил Анкваба орденом «Ахьдз-Апша» («Честь и слава») I степени за «заслуги перед Отечеством, весомый вклад в становление и развитие абхазской государственности, активную общественно-политическую деятельность».
Александр Анкваб был абхазским президентом в 2011–2014 годах, подав в отставку на волне обострившегося политического кризиса. Он был назначен главой правительства в апреле 2020 года после победы на президентских выборах Аслана Бжания.
Премьер Грузии доволен европейской перспективой страны и ростом ВВП
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал главными итогами уходящего года для Грузии признание европейской перспективы страны и благополучную ситуацию в экономике на фоне мирового кризиса из-за войны в Украине.
«Этот год ознаменовался важным и позитивным событием – это успехи нашей страны на пути евроинтеграции. Наша страна приняла европейскую перспективу», — сказал Гарибашвили на встрече с главами дипмиссий Грузии за рубежом.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Ираклий Гарибашвили вновь повторил, что Грузия на этом этапе не получила статус кандидата в ЕС исключительно «по политическим мотивам».
«Мы намного, в два-три раза впереди в плане проведения реформ по сравнению с Украиной и Молдовой, и это было политическое решение. Открыто заявлялось, что Украина получила статус кандидата, потому что страна находится в состоянии войны, а Молдова находится на грани войны», — заявил Гарибашвили. При этом он отметил, что в Тбилиси с пониманием относятся к этой мотивации и желают успехов, мира и процветания дружественным государствам.
Премьер подчеркнул, что сегодня правящая партия Грузия имеет «очень четкую дорожную карту» дальнейшей интеграции страны в Евросоюз на основе 12 рекомендаций Еврокомиссии.
«Мы тщательно, правильно и эффективно реализовали указанные рекомендации. Как известно, в парламенте созданы рабочие группы. К сожалению, хочу отметить, что представители оппозиционных партий не были в полной мере вовлечены в этот процесс, хотя некоторые их представители и приняли участие. Хочу поблагодарить всех, потому что это была действительно кропотливая работа — мы полностью выполнили все условия, которые были нам поставлены», — сказал Гарибашвили.
Глава правительства также заявил, что «процессы еще продолжаются». По его словам, в Венецианскую комиссию отправлены законопроекты, и власти ждут ее заключения, после чего внесут соответствующие изменения.
«В результате нашей разумной, последовательной политики сегодня в стране не только мир и стабильность, но и двузначный экономический рост», — заявил Ираклий Гарибашвили.
Он отметил, что с первых дней войны, начавшейся в регионе, задачей правительства была минимизация рисков для Грузии.
«В Европе, во всем мире, сейчас экономический спад, по сути, очень непредсказуемая среда. В этой ситуации наше маленькое, но сильное государство сохраняет мир, процветание, стабильность и двузначный экономический рост. Напоминаем, что в прошлом году было то же самое, и мы закончили год с двузначным экономическим ростом, что сказывается на населении нашей страны», — сказал Гарибашвили.
Главным проектом года и ближайших лет премьер назвал прокладку электрического кабеля из Грузии в Румынию по дну Черного моря.
Премьер заявил, что это была идея грузинской стороны и он лично озвучил ее еще в прошлом году во время переговоров в Брюсселе, после чего инициативу поддержали ЕС и конкретные страны — Азербайджан, Румыния и Венгрия.
«Это будет один из реальных, стратегических исторических проектов, которые мы все вместе будем реализовывать. Это еще больше укрепит суверенитет нашей страны, энергетическую безопасность, и все это коснется нашей страны и народа», — сказал Гарибашвили.
Премьер-Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что против Грузии идет «организованная атака» и поручил главам дипломатических миссий за рубежом активно бороться с «дезинформационной кампанией».
«Роль послов … правильно представлять интересы нашей страны, эффективно бороться с дезинформационной кампанией, которая исходит не только изнутри, из нашей страны, но также из других стран. Мы прекрасно понимаем, что это — организованная атака на интересы нашей страны. Этой атаке, этой дезинформации нужны эффективные меры противодействия», — сказал премьер-министр на встрече с послами.
Отметим, что президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня не присутствовала на «Конференции послов». Причиной стало протокольное нарушение, заявили в администрации президента.
Киев требует исключить Анну Щербакову из номинантов на приз ISU
Украинская федерация фигурного катания потребовала исключить россиянку Анну Щербакову из числа номинантов на приз "Самый ценный фигурист года", который вручается Международным союзом конькобежцев. Об этом сообщает РБК.
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова является единственным представителем России в списке претендентов на награду Международного союза конькобежцев. Кроме неё в число номинантов вошли фигуристы из Японии Каори Сакамото, Юма Кагияма, Сёма Уно и пара Рику Миура и Рюити Кихара, а также олимпийские чемпионы – Натан Чен из США, китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун и французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
18-летняя Щербакова также является чемпионкой мира, двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы, победительницей командного чемпионата мира.
Щербакова участвует в ледовом шоу "Шахерезада" Татьяны Навки, где исполняет роль богини. Премьера спектакля состоялась вчера в Москве.
В марте после российского военного вторжения в Украину Международный союз конькобежцев отстранил всех российских спортсменов от международных турниров.
Зурабишвили не посетила конференцию послов из-за «протокольного нарушения»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня не присутствовала на ежегодной «Конференции послов». Причиной стало протокольное нарушение, заявили в администрации президента.
«Был нарушен предусмотренный протоколом порядок мест», – заявили в администрации.
Отметим, что «Конференцию послов» сегодня открыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. На мероприятии также выступили председатель парламента Шалва Папуашвили и министр иностранных дел Илья Дарчиашвили.
- Правящая партия «Грузинская мечта» поддержала кандидатуру беспартийного кандидата Саломе Зурабишвили на президентских выборах 2018 года. В текущем году СМИ стали сообщать о конфликтах президента и правящей команды. Спор стал публичным после начала войны в Украине, когда Зурабишвили заявила, что правительство отказало ей в проведении официальных визитов в Европу.
- В июне правительство Грузии подало иск в Конституционный суд против президента, требуя разъяснения ее прав и полномочий. Председатель правящей партии заявил, что Зурабишвили не позволила правительству сменить посла в ООН. В Конституции Грузии же указано, что президент назначает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств Грузии по представлению правительства. В августе Зурабишвили все же утвердила Давида Бакрадзе постпредом Грузии при ООН.
- В июне Зурабишвили впервые наложила вето на принятый парламентом закон. Уже в сентябре законодательный орган большинством голосов преодолел вето президента.
Тайвань сообщил о крупнейшем вторжении КНР в зону ПВО острова
Китайские войска направили несколько десятков самолетов и группу кораблей в зону распознавания противовоздушной обороны Тайваня. Об этом сообщило Минобороны острова.
К границам Тайваня приблизились 71 самолёт и семь кораблей – это самое большое количество техники КНР за всю историю наблюдений, сообщает Reuters.
Вооруженные силы Тайваня подняли по тревоге авиацию и флот, а также привели в состояние боевой готовности ракетные войска.
В воскресенье, 25 декабря, китайская армия проводила учения в районе Тайваня, которые, согласно утверждениям Пекина, стали ответом на тайваньско-американские провокации. На днях президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет на сумму 858 миллиардов долларов. Из них 10 миллиардов долларов Вашингтон направит на военную помощь Тайваню.
- Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией и заявляет, что к любым вариантам воссоединения Китая.
- США и другие страны Запада опасаются, что КНР может использовать российский сценарий нападения на Украину для вторжения на остров. Китайские власти это отвергают.
- Китай критикует Вашингтон за прямые контакты с островом и несоблюдение принципа одного Китая. Обострение в отношениях двух стран произошло в августе, после визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
- США не признают независимость Тайваня, но, согласно законодательству, могут оказывать острову военную помощь.
Управделами президента РФ закупает ёлки в «недружественной» Польше
Новогодние ёлки для Совета Федерации и Счётной палаты России закупают в Польше, которая была объявлена российскими властями «недружественной» страной, сообщает телеграм-канал «Полигон.медиа» со ссылкой на портал госзакупок.
В договоре, размещённом на портале вечером 24 декабря Управлением по эксплуатации зданий Федерального собрания Управделами президента России, указано, что заказчик приобретает шесть пихт Нордмана высотой до четырёх с половиной метров и с густой симметричной кроной за 281 тысячу рублей. Закупка осуществляется у единственного поставщика.
- В марте текущего года российское правительство по распоряжению Владимира Путина утвердило список государств, которые, по мнению властей, совершают в отношении России и её граждан «недружественные действия». На данный момент в списке 49 стран, среди которых – Польша. СМИ отмечают, что чиновники Совета Федерации неоднократно и публично угрожали Польше ответными мерами, включая военные, на якобы «русофобию», которую, по их мнению, поощряет руководство этой страны.
В США жертвами снежной бури и холодов стали десятки людей
В США из-за снежной бури и холодов погибли не менее 46 человек, сообщает NBC News. Миллионы жителей – около 60% всех американцев – в воскресенье получили предупреждения о рисках в связи с непогодой.
Несколько человек насмерть замёрзли в своих автомобилях, нескольких обнаружили в сугробах, одна женщина провалилась под лёд, другую убило сорванной штормом веткой. Ещё как минимум двоим не успели оказать медицинскую помощь из-за снежных заносов.
Мощный зимний шторм вызвал сильное похолодание от Великих озёр, вблизи Канады, до американо-мексиканской границы и привёл к хаосу для путешествующих в Рождество.
Власти не исключают роста числа жертв и перебоев с электричеством, которые затронут сотни тысяч жилых домов, а также множество предприятий. По прогнозам заморозки будут продолжаться всю эту неделю.
По словам сотрудника Национальной метеорологической службы США Рича Отто, утром в день Рождества температуры в центральной и восточной частях страны были значительно ниже среднего уровня, пишет «Голос Америки».
Жители Карабаха на митинге призвали открыть Лачинский коридор
Тысячи жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) 25 декабря собрались на площади Возрождения в Степанакерте (Ханкенди) с призывом к международному сообществу оказать давление на Азербайджан, чтобы правительство этой страны открыло Лачинский коридор. Жители региона находятся в условиях блокады с 12 декабря.
«В очередной раз военно-политическое руководство Азербайджана грубо нарушает нормы международного права и обязательства, взятые на себя в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Связь между Арцахом [Нагорным Карабахом – ред.] и внешним миром должна быть восстановлена без предварительных условий и немедленно, и должны быть созданы условия для обеспечения ее дальнейшей бесперебойной работы.
В ходе продолжающейся борьбы, как и в предыдущие годы, нам по-прежнему необходима всесторонняя поддержка Родины и всего армянства. Республика Арцах и впредь будет прилагать усилия для укрепления безопасности и обороноспособности своего народа, объединяя собственные возможности и возможности Миротворческой миссии Российской Федерации», – говорится в заявлении, принятом по игогам акции.
Выступая на митинге, госминистр НКР Рубен Варданян заявил, что у местного армянского населения есть три пути.
«Первый путь – мы подчиняемся и рано или поздно потихоньку интегрируемся в Азербайджан. Второй путь – мы уходим отсюда. И третий – мы боремся. Я принял решение 2 сентября», — заявил Варданян, имея в виду дату своего переезда в Нагорный Карабах.
«Я здесь, я борюсь и не собираюсь уходить или подчиняться условиям Азербайджана. Мы должны противодействовать, противостоять им нашей силой», — добавил он.
Отметим, что 23 декабря глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Рубен Варданян должен покинуть Карабах. Байрамов назвал Варданяна «чуждым элементом» для региона.
Издание Netgazeti сообщило, что на акции в Степанакерте были и плакаты на грузинском языке с требованием «открыть дорогу жизни». Так жители региона называют Лачинский коридор. Ранее община армян призвала власти Грузии осудить Баку за блокаду Карабаха.
- Акцию протеста на дороге, связывающей Нагорный Карабах с Арменией, проводит группа азербайджанских активистов, которые протестуют против незаконной, по их мнению, добычи природных ресурсов. Российские военные следят за ситуацией, однако не принимают никаких силовых мер. Власти Азербайджана заявляют, что блокады коридора нет, и активисты готовы пропускать машины с гуманитарными грузами.
- Осенью 2020 года азербайджанские войска в ходе боевых действий вернули под свой контроль значительные территории в Нагорном Карабахе и по его периметру, с 1990-х бывшие под контролем этнических армян. По соглашению о перемирии, достигнутому при посредничестве Москвы, в регионе были размещены российские миротворческие силы.
Михаил Ходорковский: Держать Саакашвили в заточении просто стыдно
Российский оппозиционный политик, бизнесмен Михаил Ходорковский выступил в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
«Не фанат Саакашвили, но сейчас он политзаключенный и я на его стороне. С детства помню свое восприятие жителей Грузии, как очень добрых людей, совсем не похожих на Сталина и Берию. Держать Михаила в заточении просто стыдно», – написал Ходорковский в соцсети.
Ранее Саакашвили написал письмо российскому юристу, ведущему Youtube-канала Марку Фейгину, заявив, что Путин приказал убить его в тюрьме. Фейгин, в свою очередь, говорит, что у него есть план, как спасти Саакашвили.
- В 2008 году Михаил Ходорковский поддержал ввод российских войск в Грузию и признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Будучи в заключении, Ходорковский заявил, что «Саакашвили, рассчитывая на поддержку Запада, решил провести военную операцию без санкции США и переоценил свои шансы заручиться их помощью в этой авантюре».
Аэродром в Энгельсе второй раз за месяц атакован украинским дроном
Министерство обороны России подтвердило появившиеся сегодня ночью сообщения об инциденте на военном аэродроме в городе Энгельс в Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики. Как сообщило ведомство, средства ПВО сбили на малой высоте украинский беспилотник. В результате падения его обломков трое российских военных погибли. Авиатехника не пострадала, утверждают в российском ведомстве.
В ночь на понедельник российские СМИ со ссылкой на местные паблики сообщают о взрывах на российском аэродроме воздушно-космических сил в Энгельсе .
Телеграм-канал Baza со ссылкой на местных жителей, сообщает, что в городе были слышны сигналы воздушной тревоги и звуки взрывов. В сообществе «Энгельс-онлайн» во «Вконтакте» появились фото, предположительно, пожара на аэродроме и 34-секундное видео, на котором слышен мощный взрыв, после которого срабатывает сигнализация припаркованных машин. Видео похоже на съемку с камеры наружного наблюдения жилого дома. В комментариях некоторые пользователи пишут, что взрывов было два. О двух взрывах в районе военной авиабазы сообщало и РБК-Украина.
По информации телеграм-канала Baza, площадь пожара после взрыва в Энегльсе составила 120 квадратных метров. По предварительным данным погибли три человека, ещё четверо пострадали. Как уточнил телеграм-канал «Осторожно, новости» взрыв произошел на аэродроме «Энгельс-2», туда направились экстренные службы.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в чьем ведении находится город Энгельс, написал в своём телеграм-канале, что сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры. Он утверждает, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было, гражданская инфраструктура не пострадала.
Аэродром в Энгельсе, от которого до ближайшей территории, подконтрольной Украине, порядка 700 километров, уже подвергался украинской атаке 5 декабря. На авиабазе размещаются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. С аэродрома, в частности, взлетают российские самолёты, атакующие цели в Украине. Ту-95МС и Ту-160 – носители ядерного оружия и входят в состав российских сил сдерживания ядерной угрозы. Спутниковые снимки зафиксировали предположительное повреждение бомбардировщика Ту-95 после атаки 5 декабря.
Украина официально не подтверждала и не отрицала, что именно она нанесла эти удары, однако американские СМИ со ссылкой на украинских чиновников уверенно пишут о том, что речь шла именно об ударах, нанесённых украинскими военными при помощи модернизированных советских беспилотников.
В МИД РФ вновь не исключили отмену виз для граждан Грузии
Россия не исключает отмены визового режима для граждан Грузии, если для этого сложатся условия. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«В отношении перспектив отмены визового режима для поездок граждан Грузии в Россию не исключаем принятия положительных решений, как только для этого сложатся необходимые предпосылки», – сказал он.
Дипломат подчеркнул, что наличие устойчивых связей отвечает интересам народов России и Грузии, которых «объединяют вековые традиции дружбы, добрососедства, общая история, культура, духовные ценности, миллионы человеческих судеб».
«В нашей стране проживают и успешно реализуют себя сотни тысяч этнических грузин, в последнее время растет и число находящихся в Грузии граждан России», – добавил он.
Замглавы МИД РФ отметил, что в 2012 году Москва без колебаний поддержала предложенный Тбилиси курс на нормализацию двусторонних связей.
«Вот и сейчас, несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру и отсутствие дипломатических отношений, российско-грузинское взаимодействие развивается. За 11 месяцев текущего года товарооборот по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос в 1,5 раза и превысил $2,2 млрд. Наряду с торговлей растут показатели в сферах туризма и денежных переводов», – рассказал он.
Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар не исключил возобновления прямого авиасообщения с Грузией и отмены виз для граждан страны, поприветствовав «прагматичную линию» властей Грузии. В Тбилиси заявили, что не планируют в ближайшее время возобновлять прямое авиасообщение с Россией.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
- Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визовый режим для россиян в одностороннем порядке в феврале 2012 года.
В КНР больше не будут публиковать сводки о заболеваемости COVID-19
Власти Китая анонсировали 25 декабря, что отныне не будут публиковать ежедневные сводки о заболеваемости коронавирусной инфекцией. Заявление сделано на фоне сведений о резком росте числа инфицированных.
С кратким сообщением выступила Национальная комиссия по здравоохранению в Пекине. В медицинском руководстве отметили, что центр по контролю за заболеваемостью продолжит обновлять связанную с эпидемией информацию.
По ряду внутренних оценок, которые не были подтверждены официально, 248 миллионов человек, или 18 процентов населения Китая, заразились коронавирусом только за первые три недели нынешнего месяца после того, как власти сняли ограничения на контакты между жителями. Эти цифры резко контрастируют с официальной статистикой с начала декабря. Согласно ей, заболели по всей стране лишь 62 тысячи человек.
Одновременно поступают сведения, что больницы в Китае переполнены, а крематории уже не справляются с количеством умерших. Эксперты прогнозируют сотни тысяч смертей, передаёт новостное агентство DPA.
Власти КНР резко сняли коронавирусные ограничения, тем самым отказавшись от так называемой политики нулевой терпимости, 7 декабря - после массовых протестов в нескольких регионах. В связи с решением упоминалось, что регистрируемые новые варианты штамма «омикрон» менее опасны.
С Китая в свое время началось распространение коронавируса, вызывающего COVID-19. За время пандемии этой болезни по всему миру заразились свыше 650 миллионов человек. От последствий COVID-19 скончались, по последним данным, почти 6 миллионов 680 тысяч жителей разных стран.
Власти Чечни заказали ордена имени Кадырова на 13 млн рублей
Власти Чечни заказали 43 ордена имени Ахмата Кадырова за 13,5 млн рублей. Тендеры на изготовление высшей награды республики разместил центр по обеспечению деятельности администрации главы и правительства. Орден имени Кадырова изготовлен из золота и украшен драгоценными камнями.
Первый тендер на поставку 13 орденов оценен в 4 млн рублей, второй – 30 наград за 9,5 млн рублей. Стоимость одного ордена – 315 тысяч рублей. По запросу заказчика орден имени Кадырова должен быть изготовлен из золота 750 пробы и инкрустирован 36 бриллиантами, сапфирами и рубинами, сообщает Кавказ.Реалии.
Оба тендера выиграл индивидуальный предприниматель Иван Гордин из Кировской области. Ранее он уже выигрывал тендеры правительства Чечни – в 2020 году также изготавливал ордена Кадырова на 18 млн рублей и медали памяти Ахмата Кадырова за 9,5 млн рублей.
Большинство награжденных этим орденом – люди из ближайшего окружения находящегося под санкциями США главы Чечни Рамзана Кадырова. Например, им отмечены сразу трое братьев Делимхановых – Шарип, Алибек и Адам.
Недавно награду вручили главе сепаратистов так называемой «Донецкой народной республики» и бывшему функционеру финансовой пирамиды МММ Денису Пушилину и главе «ЛНР» Леониду Пасечнику.
- Правительство Ростовской области разместило тендер на оказание услуг по перевозке 13 депутатов Госдумы и двух сенаторов от региона в 2023 году. На эти цели из бюджета потратят 14 миллионов рублей.Как следует из описания тендера, из-за вызванных войной в Украине ограничений на полеты из ростовского аэропорта «Платов» парламентариев нужно встречать в аэропортах Волгограда, Ставрополя и Минеральных Вод.
- В 2020 году в Чечне потратили более 30 млн рублей за год на награды имени Ахмата Кадырова.
- Рамзан Кадыров на фоне участия местных подразделений в войне против Украины учредил звание Героя Чечни.
В Иране заявили об «эффективности» своих дронов на фоне обвинений Запада
Высокопоставленный иранский генерал, начальник Генштаба страны Мохаммад Багери назвал доказательством «эффективности» иранских беспилотников звучащие утверждения об использовании Россией этих дронов в войне против Украины.
Киев и его западные союзники не раз обвиняли Россию в использовании иранских дронов-камикадзе при ударах по украинских городам в ходе военного вторжения, в частности, при обстрелах критически важной для Украины энергетической инфраструктуры.
«Помимо того, что многие из этих утверждений могут быть ложными, это по сути свидетельствует об эффективности, важности и высоком уровне Исламской республики в том, что касается дронов», – цитирует Мохаммада Багири иранское новостное агентство «Тасним».
Иран не раз отрицал поставки оружия России для ведения боевых действий в Украине. При этом в начале ноября Тегеран заявил, что еще до февральского вторжения России в Украину Иран поставил Москве партию дронов.
Западные страны в связи с применением дронов-камикадзе в Украине ввели санкции против ряда иранских фирм и членов военного командования Ирана. Под санкции попал и генерал Багери.
В Украине трижды за день объявляли воздушную тревогу
В Украине в первой половине воскресенья, 25 декабря, трижды объявлялась воздушная тревога. В нескольких регионах сообщили о так называемых «прилетах».
Мэр Краматорска, в Донецкой области, сообщил об ударе российских войск по промышленной зоне города. В фейсбуке Александр Гончаренко написал, что всего было три удара. По предварительной информации, никто не погиб.
Российские войска регулярно обстреливают промзону в Краматорске. Власти призывают жителей Донбасса эвакуироваться из региона, отмечает Украинская служба Радио Свобода.
В публикации РБК Украина о масштабной воздушной тревоге в Украине 25 декабря говорится, что опасность связана с активностью российской авиации в Беларуси. Сообщается о взлетах российских истребителей, в том числе МиГ-31 – носителя гиперзвуковых ракет «Кинжал».
В Киеве и ряде областей позднее последовали отбои воздушной тревоги. В украинской столице днем жители сообщили о нескольких взрывах, в том числе, сведения поступали от жителей левого берега. Впоследствии в Telegram-каналах появилась информация, что взрывы с объявленной тревогой не связаны.
В Херсоне выстроились очереди из желающих сдать кровь для пострадавших при обстреле 24 декабря. Фотографии из городской поликлиники выложил в телеграм заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
В результате обстрела Херсона в субботу погибли 10 человек, 55 были ранены, из них более 15 находятся в тяжелом состоянии.
- Москва не раз отрицала обвинения в намеренных ударах по гражданскому населению в Украине. Удары российской армии по энергообъектам в Украине российский президент Владимир Путин назвал недавно ответом на действия украинских военных.
- Украина расценивает бомбёжки гражданской инфраструктуры как военные преступления.
Папа Римский призвал к прекращению войны России с Украиной
Папа Римский Франциск выступил в Рождество в Ватикане с традиционным посланием «К городу и миру» (Urbi et Orbi) и призвал к прекращению боевых действий на территории Украины.
В своей речи понтифик поздравил верующих с праздником и призвал к солидарности с украинцами. Франциск отметил, что многие жители Украины проживают наступившее Рождество «в темноте, на холоде или вдали от своих домов из-за разрушений, вызванных десятью месяцами войны».
Папа также упомянул о голоде, который в бедные страны принесла война России с Украиной.
В ночь перед Рождеством на мессе в соборе Святого Петра в Ватикане понтифик осудил алчность тех, кто, по его словам, «пожирает собственных соседей».
В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем поздравительном сообщении в твиттере назвала 2022 год годом солидарности с украинцами. Фон дер Ляйен обратила внимание, что Европа преодолела «беспрецедентный энергетический кризис».
Президент Украины Владимир Зеленский в канун Рождества в своей речи поздравил граждан, находящихся в стране, за ее пределами и в плену. Украинский лидер, среди прочего, упомянул об обороне «Азовстали» в Мариуполе, оккупации пригородов Киева, успехах военных в Херсоне и Изюме.
- 25 декабря католики и протестанты наряду с прихожанами ряда православных церквей празднуют Рождество Христово – один из важнейших христианских праздников – по григорианскому календарю.
Путин: В конфликте России с Украиной виноваты оппоненты Москвы
Россия в отношении Украины действует в правильном направлении, она защищает свои национальные интересы. Об этом заявил президент России в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
По словам Владимира Путина, в основе конфликта с Украиной лежит политика оппонентов Москвы, «направленная на растаскивание исторической России».
«Разделяй и властвуй. Вот они всегда старались это сделать, пытаются это сделать и сейчас. А наша-то цель в другом - в объединении русского народа», - сказал президент.
Отвечая на вопрос о том, как России отступить от опасной черты, Путин сказал: «Я не считаю, что она такая уж опасная. Я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан».
Президент также отметил, что Москва готова договариваться «со всеми участниками о приемлемых развязках» конфликта с Украиной. «Но это их дело - не мы же отказываемся от переговоров, а они», - отметил Путин.
Кроме того, по словам президента, события последних месяцев убедили его в том, что 99,9% россиян готовы «положить все» в интересах страны.
- И Москва, и Киев последнее время говорят о возможности вести переговоры. При этом каждая сторона имеет свои условия. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Киев намерен вернуть все потерянные территории, включая аннексированный Крым. Кремль настаивает на признании в составе России новых захваченных регионов.
Pink Floyd собрала 500 тысяч фунтов для поддержки украинцев
Британская рок-группа Pink Floyd собрала более 500 тысяч фунтов стерлингов от продажи песни Hey, Hey, Rise Up («Червона Калина») на поддержку украинских благотворительных организаций. Сингл записан совместно с лидером украинской группы «Бумбокс» Андреем Хлывнюком.
Премьера клипа состоялась в YouTube 7 апреля. С тех пор его посмотрели более 11 миллионов человек.
Композицию записали Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон, которые играли в Pink Floyd на пике популярности группы. В создании клипа также участвовали режиссёр Нитин Соуни и бас-гитарист Гай Пратт.
Гилмор много лет подряд отказывался от предложения возродить Pink Floyd. Но, по словам артиста, агрессия России в отношении Украины заставил его изменить решение.
МККК в Южной Осетии организовал отдых для детей из семей пропавших без вести
15 из семей без вести пропавших в ходе вооруженных конфликтов в Южной Осетии в 1990-2008 гг., отдохнули на горнолыжном курорте Цей в Северной Осетии. Об этом информагентству «Рес» сообщила руководитель пресс-службы МККК Марина Тедети.
«Международный комитет Красного Креста поддерживает семьи лиц пропавших без вести. В том числе в рамках программы психосоциальной помощи. Мы поддерживаем разные инициативы, исходящие от самих семей, в том числе, по мероприятиям, которые помогут семьям чувствовать поддержку и соучастие внутри сообщества», - отметила Тедети.
В рамках поездки в Цейское ущелье были организованы походы, экскурсии и другие интересные мероприятия. Марина Тедети добавила, что это не первое мероприятие с участием детей из семей лиц, пропавших без вести.
«В октябре для них была организована поездка на ипподром в село Сацхенет. Мы знаем, насколько благотворно влияет общение с животными, в частности с лошадьми, на детей», - сказала представитель МККК.
Организатором поездки выступает Международный комитет Красного Креста (МККК) в республике при содействии Федерации горнолыжного спорта самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Грузинская православная церковь отмечает 45 лет интронизации Илии Второго
В Грузии сегодня, 25 декабря, отмечается 45-я годовщина интронизации Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.
Из-за пандемии последние два года эта дата отмечалась крайне скромно, а в этом году масштабные мероприятия и визиты зарубежных гостей отменены, как заявила Патриархия, из-за войны в Украине. Скромная литургия пройдет в соборе Святой Троицы. Так же сдержанно 4 января будет отмечаться день рождения патриарха, которому в начале будущего года исполнится 90 лет, пишет агентство «Новости-Грузия».
Патриаршество Илии Второго является самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви. Илия Второй вступил на патриарший престол в возрасте 44 лет. Интронизация митрополита Цхум-Абхазети Илии Второго Католикосом-Патриархом всея Грузии состоялась 25 декабря 1977 года в Кафедральном соборе Светицховели.
Патриарх традиционно каждый год занимает первое место в рейтинге общественных и политических деятелей. Последние годы возраст дает о себе знать, патриарх все реже появляется на службах и отказывается от зарубежных визитов. В 2017 году Илия Второй, в связи со слабым здоровьем и невозможностью полностью выполнять обязанности предстоятеля церкви, назначил патриаршим местоблюстителем митрополита Сенакского и Чхороцкуйского Шио, и частично делегировал ему свои полномочия.
Патриарх Илия Второй является самым многодетным крестным отцом в мире. Традиция лично крестить третьих и последующих детей в грузинских семьях была введена патриархом в 2008 году. Сейчас у него более 45 тысяч крестных детей.
- Илия Второй, в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили, родился 4 января 1933 года, он стал четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. Семья с 1927 года жила во Владикавказе. В 1952 году он окончил владикавказскоку среднюю школу №22, в 1957 году стал выпускником Московской духовной семинарии, а в 1960-м – Московской духовной академии.
- 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения патриарха Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг.
- Илия Второй был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом, а с 1969 года – митрополитом Сухумским.
- После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года решением Священного Синода был назначен патриаршим местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом; интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года.
Институт изучения войны сообщил о снижении активности россиян у Бахмута
Российские войска снизили интенсивность атак на Бахмут. Это может означать потребность в тактической или оперативной паузе, сообщает в очередном отчете американский Институт изучения войны.
Один из пророссийских блогеров признал, что украинские солдаты оттеснили бойцов «ЧВК Вагнера» на позиции, которые они занимали несколько дней назад.
По данным американских военных экспертов, на боеспособность российской армии в районе Бахмута могли повлиять серьезные потери в рядах ЧВК. Нехватка личного состава и боеприпасов российской армии, вероятно, не позволит ей поддерживать высокий темп наступательных операций в регионе в ближайшее время, говорится в отчете.
Тем временем утром в воскресенье, 25 декабря, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась два часа. По данным СМИ, с белорусской территории вылетел военный самолет МиГ-31, способный нести ракеты «Кинжал». С аэродромов самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» взлетели Ил-76 и два истребителя.
Российское Минобороны действия армии 25 декабря пока не комментировало. В условиях войны оперативно проверить информацию сторон конфликта невозможно.
В Тбилиси убита супружеская пара
В Тбилиси убита супружеская пара. По имеющейся информации, в связи с инцидентом задержан сосед, пытавшийся спрятать тела, чтобы замести следы, пишет SOVA.
По данным МВД, задержанному инкриминируется умышленное убийство двух человек, совершенное при отягчающих обстоятельствах. В ведомстве сообщили, что 19 декабря обвиняемый нанес мужу и жене смертельные телесные повреждения, конфликт возник на почве финансового спора.
Следствие ведется по статье Уголовного кодекса Грузии, которая предполагает от 16 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
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