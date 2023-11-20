МВД России объявило в розыск украинскую певицу Джамалу

МВД России объявило в розыск украинскую певицу крымскую татарку Джамалу. Карточку об этом в базе ведомства обнаружила «Медиазона».

По сведениям издания, певицу обвиняют в распространении фейков о российской армии. В розыск её объявили ещё в середине октября, а в ноябре её заочно арестовал российский суд.



В 2016 году Джамала, представляя Украину, стала победительницей «Евровидения» с песней «1944» о сталинской депортации крымских татар. В 2023 году Джамала представила альбом «Крым», в котором собрала старинные песни своего народа. Победой в войне с Россией она считает полное возвращение Украине её территорий.