«Мы парализуем Армению». Оппозиция объявила об акциях неповиновения

В Ереване протестующие анонсировали всеобщую акцию неповиновения. Ее начало запланировано на 8 часов утра 25 сентября.

«Мы парализуем город. Вся Армения будет парализована в ближайшие три дня. Опорой власти является только полиция», – заявил во время митинга, который шестой день подряд проходит на площади Республики в Ереване, член Национального комитета Вазген Манукян. При этом он не призвал протестующих к каким-либо действиям, кроме выхода на улицу.

«Надо выйти на улицы, поднять уровень неповиновения до такой степени, чтобы правительство встало на колени», - заявил в свою очередь депутат оппозиционной фракции «Айастан» Ишхан Сагателян.

В воскресенье представители армянской оппозиции провели очередной митинг на площади Республики в Ереване, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна в связи с его политикой в отношении Нагорного Карабаха.

На прошедшей неделе в результате молниеносной военной операции Азербайджана армянские власти самопровозглашенной республики Нагорный Карабах, существовавшей более 30 лет, фактически капитулировали перед Баку. Сейчас ведутся переговоры об условиях реинтеграции армянской общины Нагорного Карабаха в Азербайджане. Ожидается, что вся территория региона перейдет под контроль азербайджанских властей.

Действующие власти Армении косвенно обвинили в произошедшем российский миротворческий контингент, который, по их мнению, не вмешался в происходящее.

Армянская оппозиция обвиняет Никола Пашиняна в предательстве национальных интересов и не оказании помощи армянам Карабаха, одновременно с этим заявляя об опасности этических чисток в регионе. При этом на акциях протеста звучит и критика в адрес Москвы.

В ходе митингов произошли столкновения с полицией. Власти задержали несколько сотен протестующих, из них 49 человек стали подозреваемыми по уголовным делам.