Журналистку Мзию Амаглобели приговорили к двум годам тюрьмы

Журналистку, основательницу изданий «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзию Амаглобели приговорили к двум годам лишения свободы. Решение вынесла судья Батумского городского суда Нино Сахелашвили.

Ей переквалифицировали обвинение: вместо статьи 353¹ («Нападение на полицейского или другого представителя власти») её признали виновной по статье 353 – «Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти»

11 января 2025 года журналистка Мзия Амаглобели была задержана в административном порядке во время проевропейской акции в Батуми. Спустя несколько часов, после освобождения, она была повторно задержана – уже по уголовному делу. Ей предъявили обвинение в «нападении на сотрудника полиции» после того, как она, по версии следствия, ударила по щеке начальника батумской полиции Ираклия Дгебуадзе.

Дгебуадзе в суде заявил, что после удара почувствовал боль, а его щека покраснела. В свою очередь, Мзия Амаглобели утверждает, что именно он оскорблял её и плюнул ей в лицо, после чего она инстинктивно отреагировала. По словам защиты, в деле отсутствуют объективные доказательства вины журналистки, а обвинение носит политически мотивированный характер.

Международные правозащитные и журналистские организации охарактеризовали задержание и уголовное преследование Амаглобели как часть «масштабного подавления свободы СМИ» в Грузии. Они потребовали немедленного освобождения журналистки и снятия всех обвинений. 19 июня Европарламент большинством голосов принял резолюцию, в которой призвал к её «безоговорочному освобождению» и осудил «систематическое нападение режима «Грузинской мечты» на независимые СМИ и гражданское общество».

Грузинские оппозиционные и правозащитные организации называют Мзию Амаглобели «политической заключённой» и «узницей совести».

На заключительном заседании суда 4 августа журналистка выступила с последним словом, поблагодарив коллег, правозащитников и международных партнёров за солидарность и поддержку.

Власти Грузии настаивают на том, что дело Амаглобели – это обычный уголовный процесс, не связанный с её профессиональной деятельностью. В то же время представители правящего большинства и правительственные чиновники раскритиковали резолюцию Европарламента, назвав её «чрезмерным вмешательством во внутренние дела страны». Они подчёркивают, что «Грузия сама разберётся без давления из Брюсселя».

Новость дополняется