На АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды

На аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии произошла утечка радиоактивной воды. Об этом сообщила японская энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO). Заражению радионуклидами подверглась почва. На данный момент неизвестно, проникла ли загрязнённая вода в океан.
По данным TEPCO, около 5,5 тонны воды вытекло из трубы на установке по очистке жидкости от цезия и стронция. Её радиоактивность составляет 22 миллиарда беккерелей при предельно допустимой норме в 1500 беккерелей. Большая часть воды впиталась в почву.
Компания объявила место аварии запретной зоной. Верхний слой почвы там придётся срезать и направить на утилизацию.
За пределами станции существенного повышения уровня радиации не зафиксировано.
- В марте 2011 года АЭС «Фукусима-1» была повреждена в результате мощного землетрясения и последовавшего за ним цунами. На трёх энергоблоках произошли взрывы, в воздух были выброшены радиоактивные элементы. Аварии присвоили наивысший, 7-й уровень, по Международной шкале ядерных событий. Более 300 тысяч жителей окружающих городов и посёлков были вынуждены эвакуироваться, вернуться им позволили только в 2022 году. С момента аварии на станции ведутся восстановительные работы.